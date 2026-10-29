Lula agradeció el reconocimiento de Macri, evitó mencionar a Milei y recordó los tiempos en que Argentina y Brasil dialogaban "de manera civilizada"

El presidente reelecto de Brasil, Lula da Silva (REUTERS/Brian Snyder)

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Luiz Inácio Lula da Silva respondió hoy al saludo que le envió Mauricio Macri por su reelección como presidente de Brasil y aprovechó el gesto para trazar una distinción con el gobierno libertario. A través de sus redes, evitó mencionar al presidente Javier Milei y valoró la época en que las diferencias entre los dos países “se discutían y se solucionaban de manera civilizada y republicana”. Una referencia implícita al vínculo frío que hoy tiene Buenos Aires con Brasilia.

“Agradezco al expresidente Mauricio Macri por los saludos y por los buenos deseos. Comparto plenamente el deseo de una región que trabaje unida por el desarrollo y la prosperidad de nuestros pueblos”, escribió Lula en su cuenta de X. “Y recuerdo con nostalgia los tiempos en que diferencias circunstanciales entre nuestros países se discutían y se solucionaban de manera civilizada y republicana”, añadió.

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El mensaje llegó en un contexto de tensión diplomática. A diferencia de Macri, Milei, que durante la campaña electoral respaldó abiertamente a Flávio Bolsonaro, aún se niega a reconocer el triunfo de Lula. Incluso colaboró para que el candidato derrotado viaje con su familia a Estados Unidos.

El expresidente, en tanto, se pronunció el lunes con una felicitación directa al mandatario reelecto: “Quiero saludar al pueblo brasileño y felicitar a Lula da Silva en su cuarto triunfo electoral. Que su nuevo mandato traiga prosperidad y crecimiento para su país y también la región”.

Fue uno de los primeros dirigentes argentinos en hacerlo. La cuenta oficial del PRO en X también publicó un reconocimiento horas después del balotaje, en el que llamó a “afianzar un vínculo que es histórico y permanente” y expresó vocación de “diálogo y cooperación” en la relación bilateral.

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La respuesta de Lula a Macri fue apenas uno de los varios intercambios que el presidente brasileño mantuvo con dirigentes argentinos en las últimas 48 horas. Desde el lunes, el mandatario reelecto respondió de manera selectiva y con mensajes diferenciados a quienes lo felicitaron, y el tono de cada respuesta marcó la distancia política que separa a sus interlocutores.

La expresidenta Cristina Kirchner elogió su reelección y la calificó como “un auténtico 17 de Octubre electoral”. Lula le contestó con un agradecimiento directo en el que destacó “una gran victoria de la democracia, de la justicia social y de la paz” y cerró con una referencia personal: “Un gran abrazo para ti, que siempre ha estado a nuestro lado en la defensa de una América Latina soberana y próspera”.

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También respondió al exministro de Economía Sergio Massa, quien publicó un homenaje a la trayectoria obrera del presidente brasileño. “Brasil y la Argentina son países hermanos, unidos por la historia y por un futuro compartido”, le escribió Lula, en un mensaje que concluyó con un llamado a que la victoria sirva de inspiración para “los que luchan por los derechos de los trabajadores en todo el mundo”.

Al expresidente Alberto Fernández, que recordó el camino compartido —“compartimos la tristeza de verte preso y la alegría de verte libre”—, Lula le respondió con una promesa de continuidad: “Seguimos luchando por la integración de América Latina y el Caribe”. También respondió al expresidente Eduardo Duhalde, con quien compartió la convicción de que “la integración regional y el fortalecimiento del Mercosur son caminos para la prosperidad de nuestros pueblos”.

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El silencio del Gobierno argentino contrasta con ese mapa de intercambios. El vocero presidencial Adrián Ravier confirmó el martes que la administración de Javier Milei no emitiría ningún comunicado de felicitación: “No va a haber un comunicado oficial”, respondió en conferencia de prensa, y justificó la decisión en las diferencias ideológicas entre ambos mandatarios.