Amazon presenta su nueva línea de Kindle con cambios de diseño y mejoras en la batería

Aunque la pantalla está perfectamente alineada con el marco, sigue dando la sensación de estar hundida. (The Verge)

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Amazon actualizó su línea completa de lectores electrónicos con cambios de diseño y mejoras en la batería. El Kindle básico, el Paperwhite y el Colorsoft son ahora un milímetro más delgados, abren los libros un 30% más rápido y reubicaron el botón de encendido del borde inferior al lateral derecho, cerca de la parte superior.

La renovación incluye nuevos colores y, por primera vez, una opción de carcasa de aluminio que convive con la tradicional de plástico suave al tacto. El vicepresidente de Kindle de Amazon, Kevin Keith, declaró a The Verge que todos los modelos incorporan baterías reemplazables por el usuario para cumplir con la normativa de la Unión Europea.

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Diseño y materiales del nuevo Kindle básico

El Kindle de entrada ya está disponible desde 149,99 dólares en dos acabados: un morado llamado ube y un grafito más sobrio. Esta versión trae 16 GB de almacenamiento y anuncios en la pantalla de bloqueo, pero mejora estéticamente respecto de la generación anterior gracias a una transición uniforme entre el marco y la pantalla, que deja atrás el diseño con pantalla hundida.

El Kindle básico actualizado viene con 16 GB de almacenamiento y anuncios en la pantalla de bloqueo. (The Verge)

La novedad de esta revisión es la variante de aluminio, que eleva el precio a 189,99 dólares. Esa opción duplica el almacenamiento hasta los 32 GB y elimina la publicidad en pantalla. El acabado resulta compacto y agradable al tacto, en particular combinado con la nueva funda tipo folio que se acopla de forma magnética.

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Con la funda incluida, el conjunto llega a un total de 239,98 dólares (189,99 dólares por el lector y 49,99 dólares por la funda), un precio que lo ubica en el mismo rango que el Paperwhite, un modelo con mayor densidad de píxeles y atenuación automática de pantalla por 199,99 dólares.

Qué cambia en el Paperwhite y el Colorsoft

Las especificaciones de pantalla del Kindle Paperwhite y del Kindle Colorsoft permanecen sin modificaciones, aunque ambos suman nuevas opciones de color que, a diferencia de generaciones anteriores, cubren la totalidad del lector y no solo la parte trasera.

Aunque en Amazon lo llaman "ube", la verdad es que se parece bastante al taro. (The Verge)

Según explicó Keith, de Amazon, ese cambio responde a una técnica que aplica una capa negra entre los bordes del panel para evitar que el color de la carcasa se transparente en la pantalla. Ambos modelos estarán disponibles a partir del 28 de octubre y ya pueden reservarse.

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Las versiones de aluminio del Paperwhite y el Colorsoft, con precios de 249,99 y 319,99 dólares respectivamente, corresponden a las nuevas ediciones Signature. Estas incorporan pines pogo en la parte trasera, compatibles con una funda magnética de 79,99 dólares que suma botones físicos para pasar de página, en un diseño que recuerda al extinto Kindle Oasis.

Las ediciones Signature no incluyen carga inalámbrica. En su lugar, Amazon ofrece una base de carga de 59,99 dólares que permite cargar el dispositivo en posición vertical mediante los pines pogo.

El Kindle Click es un dispositivo sencillo pero funcional, compatible según Amazon con los modelos de Kindle lanzados a partir de 2024. (The Verge)

Kindle Click: el nuevo control remoto de Amazon

Amazon sumó a su catálogo el Kindle Click, un control remoto con conexión Bluetooth valuado en 34,99 dólares que permite pasar páginas sin necesidad de estar cerca del dispositivo. Incluye además botones laterales para ajustar el brillo de la pantalla.

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Sus botones principales son suaves y silenciosos al tacto. El accesorio es liviano, incorpora una correa para la muñeca que evita pérdidas y se recarga mediante USB-C. Es compatible con los modelos Kindle lanzados desde 2024 en adelante.

La compañía presentó estas novedades en medio de la temporada de lanzamientos de hardware que suele encabezar Apple. En la misma semana, Amazon también renovó su catálogo de streaming con un nuevo Fire TV Stick 4K, que puede alimentarse directamente desde el puerto USB del televisor sin necesidad de un adaptador de corriente adicional.