Diego Santilli presentará su primer informe de gestión en el Senado el 25 de noviembre

Diego Santilli confirmó que brindará su primer informe de gestión en el Senado el 25 de noviembre

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El jefe de Gabinete, Diego Santilli, confirmó que se presentará el próximo 25 de noviembre en el Senado para dar su primer informe de gestión ante los representantes parlamentarios. Será la primera vez que un funcionario del gobierno de Javier Milei visite la Cámara Alta desde que se presentó Guillermo Francos.

Según trascendió de fuentes oficiales, el anuncio del ministro coordinador se dio un día antes de que se trate un proyecto de resolución que planeaba citarlo el próximo 18 de noviembre. Hace 16 meses que un jefe de Gabinete no se presenta en el Senado para dar el informe de gestión.

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El desenlace se produjo tras una comunicación directa entre Santilli y la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich. Ambos acordaron la fecha del 25 de noviembre, lo que anticipó y desactivó la iniciativa legislativa que los bloques opositores tenían previsto incluir en el Plan de Labor Parlamentaria de la sesión del día siguiente. Esa propuesta buscaba fijar el 18 de noviembre como fecha de presentación, amparada en el artículo 101 de la Constitución Nacional.

Patricia Bullrich acordó con el jefe de Gabinete la fecha de la comparecencia para desactivar la citación opositora

La presión parlamentaria venía acumulándose desde hacía semanas. El bloque justicialista, que conduce el senador José Mayans, había formalizado un proyecto de resolución para convocar a Santilli ante la Cámara Alta, ante la prolongada ausencia de cualquier jefe de Gabinete en el recinto. Los bloques acordaron incluir ese debate en el Plan de Labor Parlamentaria de la sesión del día siguiente, pero la confirmación de la visita voluntaria del funcionario modificó el panorama antes de que la iniciativa llegara a votación.

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La Constitución Nacional establece en su artículo 101 que el jefe de Gabinete debe presentarse una vez por mes ante cada cámara del Congreso para exponer sobre la marcha del Gobierno. El incumplimiento de esa obligación se extendió durante toda la gestión de Santilli, quien asumió el 30 de junio de 2026 y hasta ahora no había concurrido a ninguna de las dos cámaras.

Una vez confirmada la presentación, la Jefatura de Gabinete enviará formalmente el pedido al Congreso y se abrirá el período para que los senadores remitan sus preguntas por escrito. Esas consultas serán enviadas antes de que Santilli concurra al recinto, de modo que el funcionario llegue con las respuestas preparadas.

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En la sesión, Santilli expondrá sobre aspectos de la gestión del Gobierno y luego responderá las preguntas de los senadores presentes. La presentación ante la Cámara de Diputados quedará pendiente para una fecha posterior, ya que la Constitución exige la comparecencia mensual en ambas cámaras de forma independiente.

El artículo 101 de la Constitución Nacional establece la obligación mensual de rendir cuentas sobre la marcha del Gobierno ante el Congreso (Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

El último funcionario que cumplió con esa obligación constitucional fue el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en junio de 2025, y su presentación quedó en la memoria parlamentaria por razones que exceden lo protocolar. Esa tarde, Francos abandonó el Senado antes de completar su informe después de que la senadora Cándida López (Tierra del Fuego) lo acusara de “mentiroso” desde el estrado. “No tolero que me falten el respeto. ¿Para qué me voy a quedar, si no me creen?”, dijo Francos a periodistas acreditados en la Cámara Alta antes de retirarse.

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La misma sesión había incluido un episodio llamativo: la senadora rionegrina Silvina García Larraburu le sugirió al entonces jefe de Gabinete que el presidente Milei evaluara la posibilidad de indultar a Cristina Kirchner. La presentación de Francos fue la última en la que un integrante del Ejecutivo pisó el recinto del Senado.

La reforma electoral complica el vínculo del Gobierno con los bloques en el Congreso

La confirmación de la visita de Santilli llega en un momento en que la relación del oficialismo con el Poder Legislativo atraviesa tensiones. Según informó Infobae, el margen del Gobierno para avanzar con la reforma electoral se achica y persisten dudas sobre si cuenta con los votos suficientes para obtener media sanción en el Senado. El propio Santilli asegura ante el ala política que dispone de los apoyos necesarios, aunque entre los gobernadores radicales hay resistencias que aún no se resolvieron.

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Uno de los reparos proviene del mendocino Alfredo Cornejo, que se resiste a acompañar la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Octubre —al que solo le queda una semana— era el período clave para habilitar el debate en la Cámara de Senadores según el calendario de la Cámara Nacional Electoral, y el tiempo se agota sin que el dictamen esté cerrado. La propia Bullrich describió a Santilli como “un optimista consuetudinario” en una entrevista con Infobae en Vivo, al referirse a los avances en la negociación.