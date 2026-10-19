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Con instrucciones en chino, un hacker vulneró sitios de más de 100 empresas: usó agentes de IA casi sin supervisión humana

El ataque le costó apenas 50 dólares por intrusión exitosa y casi no requirió intervención humana, según la investigadora que lo descubrió

Un atacante informático vulneró más de cien empresas mediante agentes de inteligencia artificial que operaron de manera autónoma.
Un atacante informático vulneró más de cien empresas mediante agentes de inteligencia artificial que operaron de manera autónoma.
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Un hacker que habla chino logró vulnerar los sitios web de más de cien empresas, entre ellas la fabricante de maquinaria agrícola Deere, la compañía de electrodomésticos SharkNinja y el fabricante de motores Cummins, usando casi exclusivamente agentes de inteligencia artificial que operaron sin supervisión humana.

El hallazgo surge de un informe de Snorre Fagerland, investigador principal de amenazas de la empresa de ciberseguridad NorForge, entregado a la agencia Reuters antes de su publicación. Fagerland descubrió la campaña mientras rastreaba en internet instancias mal configuradas y expuestas de Cairn, una plataforma de código abierto que describe a sí misma como un “motor de resolución de problemas de propósito general”.

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Según el investigador, a partir del 2 de octubre de 2026, encontró alrededor de dos docenas de instancias de Cairn usadas con fines maliciosos, lo que le permitió observar en tiempo real cómo distintos criminales ponían en marcha sus herramientas de IA.

El investigador Snorre Fagerland descubrió la ola de intrusiones tras rastrear servidores expuestos de la plataforma Cairn. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)
El investigador Snorre Fagerland descubrió la ola de intrusiones tras rastrear servidores expuestos de la plataforma Cairn. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

Un ataque de apenas 50 dólares por intrusión

El atacante más activo comenzó su campaña el 25 de septiembre de este año y dirigió a sus agentes contra sitios de comercio electrónico en Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón. Hacia fines de la semana pasada, sus agentes habían intentado ingresar a más de 1.200 sitios.

Las intrusiones exitosas tomaron en promedio 23 horas de prueba y error autónomo, según el informe. Fagerland calculó que toda la campaña consumió unos USD 5.000 en tokens, el equivalente a cerca de USD 50 por cada hackeo logrado.

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Las instrucciones que el atacante le dio a sus agentes fueron mínimas: menos de cien caracteres en chino describiendo las tácticas de intrusión preferidas. El resto del trabajo, según Fagerland, corrió por cuenta de un sistema que combinó los modelos DeepSeek y Claude Code, este último desarrollado por Anthropic.

Hombre con traje y antifaz en escritorio. Teclado, monitor con "DGI" y números "87349502" con efecto de borrado. Oficina oscura al fondo.
La campaña cibernética apuntó contra más de 1.200 sitios de comercio electrónico en Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reuters no pudo establecer con precisión si los ataques derivaron en el robo efectivo de información. Deere informó que tomó “las acciones de remediación necesarias” y que no halló “indicios de que se haya accedido a información sensible”.

SharkNinja, por su parte, señaló que el ataque afectó a un sitio independiente con información de soporte de productos y que ya contuvo la amenaza. Cummins dijo que está “investigando el reporte de un posible ciberataque a un sitio web operado por uno de nuestros proveedores externos”.

Técnicas que sorprendieron al investigador

Fagerland, que lleva casi tres décadas en el rubro de la ciberseguridad, dijo haberse sorprendido por algunas de las técnicas que usaron los agentes para vulnerar a sus víctimas.

En un caso, tras no hallar fallas en la aplicación pública de una gran empresa, los agentes revisaron registros digitales hasta encontrar infraestructura asociada, ubicaron un panel de control expuesto, detectaron una falla sutil en el procesamiento de datos y, después de horas de prueba y error, lograron usarla para engañar al servidor y ejecutar comandos maliciosos.

“No es sencillo llegar a soluciones como esa”, afirmó Fagerland. “No es cosa de aficionados”, agregó, en referencia a la sofisticación del método.

Mujer con auriculares frente a tres monitores en una habitación oscura, con código, un partido de fútbol en directo y datos técnicos en las pantallas.
Empresas de ciberseguridad como Gambit Security y Bitsight registraron un incremento en el uso de herramientas autónomas en foros delictivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El creador de Cairn, conocido en redes sociales como “le1xia0”, confirmó haber recibido el mensaje de Reuters pero no respondió de forma puntual a las preguntas de la agencia. En una publicación reciente en la red social X dijo que su plataforma era “un tipo innovador de arquitectura multiagente y no fue diseñada para ataques de hackeo” y que, si se la usa con ese fin, “esa no es mi intención”.

Una tendencia que crece en el cibercrimen

El episodio se suma a una serie de casos recientes que muestran a agentes de IA actuando con cada vez menos intervención humana en el terreno del cibercrimen. Fagerland dijo que antes asumía que este tipo de ataques necesitaba algo de supervisión, pero que ahora quedó claro que la tecnología superó esa etapa.

“Es un mundo nuevo”, dijo el investigador.

En agosto, la firma israelí Gambit Security había detectado que extorsionadores de habla rusa usaron la herramienta de IA Cursor para vulnerar a siete organizaciones. En septiembre, la misma empresa documentó otra campaña impulsada por agentes de IA que afectó a 25 compañías y derivó en el robo de al menos 600 mil registros de tarjetas de crédito.

La semana pasada, la firma de inteligencia cibernética Bitsight informó que las discusiones sobre cómo usar agentes autónomos para cometer delitos se multiplicaron en foros de cibercriminales. Fagerland dijo que sigue trabajando para lograr que se den de baja las instancias maliciosas de Cairn que identificó.

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