Escritores de Stanford demandaron a Anthropic por usar sus libros pirateados para entrenar a Claude

Los escritores Tobias Wolff y Chang-rae Lee demandaron a Anthropic por el uso no autorizado de sus obras en el entrenamiento de Claude. (REUTERS/Dado Ruvic)

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Dos escritores de la Universidad de Stanford, Tobias Wolff y Chang-rae Lee, demandaron a Anthropic en mayo de 2026 por usar sus libros, descargados de bibliotecas piratas, para entrenar a Claude. Rechazaron el acuerdo colectivo de USD 1.500 millones y piden un juicio con jurado, según informó el diario universitario The Stanford Daily.

La demanda, llamada Cruz contra Anthropic, reclama el máximo legal de USD 150.000 por obra infringida. El acuerdo colectivo ofrecía unos USD 3.000 por obra. Los demandantes también piden una orden permanente que impida a Anthropic entrenar sus modelos con esos libros.

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Wolff, profesor emérito de Inglés y ganador de la Medalla Nacional de las Artes, dice que diez de sus publicaciones se usaron sin permiso. Según The Stanford Daily, otros autores de la universidad cuyas obras se habrían usado son Abraham Verghese, Daniel Mason, Hayagreeva Rao y Myra Strober.

La demanda Cruz contra Anthropic exige una compensación de 150.000 dólares por obra infringida y una orden para detener el uso de esos textos. (REUTERS/Dado Ruvic)

Qué decidió el juez y qué todavía no

La prensa internacional ha señalado que Anthropic entrenó a Claude de forma ilegal y que un juez así lo dictaminó. Los documentos judiciales citados por Reuters muestran un cuadro más matizado. El caso Cruz no tiene sentencia: lo que existe son acusaciones de los autores, que Anthropic no ha sido declarada culpable de ninguna en esa causa.

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El fallo que sí existe es de otro caso, Bartz contra Anthropic. En junio de 2025, el juez William Alsup resolvió que entrenar a Claude con libros fue uso legítimo. Pero también dictaminó que copiar y guardar más de 7 millones de libros pirateados en una biblioteca central infringió los derechos de los autores.

Ese caso terminó en un acuerdo de USD 1.500 millones, el mayor conocido en un caso de derechos de autor en Estados Unidos. La jueza Araceli Martínez-Olguín lo aprobó de forma definitiva el 20 de julio de 2026, informó Reuters, que precisó que algunos autores y editoriales se excluyeron y siguen con causas separadas.

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El litigio Cruz contra Anthropic permanece sin sentencia y la compañía no tiene una condena en ese expediente. (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

Autores que dicen que el acuerdo no alcanza

El acuerdo cubre a autores y editoriales de casi 500.000 obras registradas. Según The Stanford Daily, Wolff y otros 27 autores consideran que el monto es insuficiente. Cruz plantea que Anthropic descargó, reprodujo y distribuyó sus libros desde las bibliotecas clandestinas LibGen y PiLiMi, y que los almacenó en una biblioteca central.

“Poner mi trabajo a producir así, sin remuneración, es una forma de trabajo esclavo”, dijo Wolff al diario. También afirmó que el acuerdo “sigue dando a Anthropic bastante libertad” para tomar de la literatura lo que le resulte útil y rentable.

Paul Goldstein, especialista en propiedad intelectual de la Facultad de Derecho de Stanford y uno de los demandantes de la causa colectiva, planteó el problema desde otro lado. En un correo al diario, escribió que obtener licencias para millones de obras copiadas en un entrenamiento es “imposible en la práctica” para una plataforma.

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El especialista en propiedad intelectual Paul Goldstein sostuvo que la obtención de licencias para millones de libros resulta imposible en la práctica. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Más de 70 demandas y una ley en discusión

Fuera de Bartz y Cruz, autores, artistas visuales y medios como The New York Times y Getty Images presentaron más de 70 demandas por infracción contra empresas de IA, según el diario universitario. El futuro legal del rastreo masivo de contenido para entrenar modelos de lenguaje sigue sin definirse.

La directora ejecutiva del gremio Authors Guild, Mary Rasenberger, dijo al diario que la organización impulsa otras demandas, entre ellas una contra OpenAI y Microsoft, y trabaja con el Congreso de Estados Unidos en una ley que obligue a licenciar los libros usados. El diario no informó una fecha para el juicio de Cruz.

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El conflicto deja expuesta una tensión que la expansión de la inteligencia artificial todavía no ha resuelto: mientras las empresas sostienen que el entrenamiento de modelos requiere cantidades masivas de información, autores y editoriales reclaman control y remuneración por obras que forman parte de ese proceso.