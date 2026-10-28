Nicaragua

Caen dos prófugos de una red señalada por cobrar millones de córdobas con siniestros viales falsos en Nicaragua

La Fiscalía investiga una estructura de 14 personas activa entre marzo de 2023 y diciembre de 2025, por solicitudes vinculadas a accidentes inexistentes, cuyos desembolsos equivalieron a USD 115,751.70

Carpeta de expediente judicial de Nicaragua, cheques bancarios, billetes de córdobas, una pequeña lupa y un bolígrafo sobre una mesa de madera.
La Policía capturó en Managua a Jeffry Francisco Mendieta Zúñiga y Juan Ramón Pérez Marenco por defraudar a Seguros Lafise con falsos accidentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Dos prófugos fueron capturados en Managua por su presunta participación en una red acusada de defraudar a Seguros Lafise con reclamos por accidentes de tránsito que, según la investigación, nunca ocurrieron.

Los detenidos son Jeffry Francisco Mendieta Zúñiga y Juan Ramón Pérez Marenco, quienes permanecían fuera del alcance de las autoridades. Ambos fueron arrestados en la capital nicaragüense.

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La Fiscalía sostiene que los acusados facilitaron sus documentos de identidad para elaborar expedientes fraudulentos. Esos trámites habrían servido para reclamar y cobrar indemnizaciones por supuestos siniestros viales.

La pesquisa identifica una estructura de al menos 14 personas, activa entre marzo de 2023 y diciembre de 2025. En ese lapso, Seguros Lafise emitió 46 cheques por C$4,287,100 (USD 115,751.70), según informó Nicaragua Investiga.

Los documentos personales sustentaban colisiones que no ocurrieron

Mendieta Zúñiga y Pérez Marenco habrían aportado sus datos personales junto con Johanna María Montenegro González, quien ya está bajo custodia. La documentación era utilizada para construir casos de choques que, de acuerdo con la acusación, no existieron.

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El Ministerio Público señaló que los expedientes contenían certificados de tránsito y otros documentos que las autoridades consideran irregulares o falsificados. Con esos elementos, la organización solicitaba pagos vinculados a pólizas de seguro obligatorio.

La red preparaba siniestros completos con información de terceros, fotografías y cotizaciones para respaldar los reclamos ante la aseguradora.

El dinero obtenido mediante esas gestiones presuntamente se repartía entre los participantes, de acuerdo con la investigación difundida por Nicaragua Investiga.

Un fajo enrollado de billetes nicaragüenses atado con una goma elástica sobre billetes extendidos de cien y quinientos córdobas.
Seguros Lafise emitió 46 cheques por más de 4.2 millones de córdobas para indemnizar colisiones viales inexistentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La causa también involucra a personas que, según la Fiscalía, habrían intervenido desde distintos puntos del proceso. La acusación busca establecer cómo se armaban los expedientes, quiénes los presentaban y qué función cumplía cada señalado.

Los investigadores sostienen que el uso de identidades ajenas o facilitadas era una parte central del esquema. Los datos personales permitían dar apariencia de legalidad a reclamos basados en accidentes viales inexistentes.

Una exagente de tránsito aparece como principal operadora

Entre los implicados figura Jessenia Yaoska Sierra Guerrero, exagente de tránsito del Distrito Tres de la Policía Nacional en Managua. La Fiscalía la identifica como la principal operadora de la estructura investigada.

El expediente incluye además a tres extrabajadores de Seguros Lafise. Uno de ellos es John Hamilton Mendieta Jiménez, exjefe de reclamos de automóviles, quien continúa prófugo.

También está señalado el fiscal Livingstone Ramón Zepeda Cruz, quien ejercía funciones en el Centro de Atención Fiscal de la misma delegación policial. La acusación lo incorpora dentro del grupo investigado por la presunta maniobra.

Las autoridades mantienen la búsqueda de otros procesados que todavía no han sido localizados. Algunos enfrentan señalamientos por el supuesto uso de documentos falsos y otros por estafa agravada.

El proceso judicial fue declarado de tramitación compleja

Un portapapeles con una ficha técnica, llaves de auto y una cámara sobre el capó de un vehículo gris dentro de un taller mecánico.
La organización ilícita elaboró expedientes con certificados de tránsito irregulares, cotizaciones y fotografías para sustentar los cobros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El juez Rolando Sanarrusia admitió la acusación formal presentada por la Fiscalía y autorizó el intercambio de pruebas. El caso seguirá su curso en los tribunales de Managua.

Pérez Marenco enfrenta cargos por estafa agravada y crimen organizado. Mendieta Zúñiga y Montenegro González son procesados por estafa agravada.

La declaratoria de tramitación compleja responde al número de imputados y a la presunta forma organizada de las operaciones. La investigación continúa para determinar las responsabilidades individuales dentro de la red.

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