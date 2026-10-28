Ver Liverpool vs. Chelsea en vivo gratis en Roja Directa, Fútbol Libre y Xuper TV: el error que puede exponer tu información privada

Ver fútbol gratis en sitios no oficiales puede poner en riesgo los dispositivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Liverpool y Chelsea se enfrentan este miércoles 28 de octubre por la cuarta ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra 2026-27, pero buscar una transmisión gratis en sitios como Roja Directa, Fútbol Libre o Xuper TV puede exponer datos personales y comprometer teléfonos, computadores o TV Box.

Dónde ver Liverpool vs. Chelsea

El encuentro se disputará en Anfield desde las 15:00 en Colombia, 17:00 en Argentina, 14:00 en México y 21:00 en España. El partido será emitido por ESPN y podrá seguirse a través de Disney+ Plan Premium.

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La búsqueda de enlaces alternativos suele llevar a páginas que imitan plataformas conocidas, cambian de dominio después de bloqueos o exigen instalar aplicaciones y extensiones antes de mostrar un supuesto reproductor. Ese proceso puede abrir la puerta a programas maliciosos sin relación con el fútbol.

Liverpool llega a la cuarta ronda tras eliminar 3-1 al Tottenham y encadenar cuatro triunfos, incluido el 2-0 ante Brighton en liga. Chelsea avanzó después del 6-3 frente a Leeds, pero cayó ante Tottenham en Premier. Su último duelo terminó 1-1 en Anfield, el 9 de mayo de 2026.

Las aplicaciones que piden contactos, cámara, ubicación, accesibilidad o mensajes pueden esconder funciones de vigilancia, registrar actividades y modificar el comportamiento normal del equipo después de la instalación - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expectativa por una eliminatoria de este tipo impulsa búsquedas relacionadas con transmisiones gratuitas. El problema aparece cuando el usuario acepta descargar un archivo APK, instalar una aplicación desconocida o añadir una extensión al navegador para acceder al supuesto partido.

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Una transmisión no necesita permisos sobre datos personales

Una plataforma destinada a reproducir un encuentro deportivo no requiere acceso a contactos, mensajes, cámara, ubicación ni funciones de accesibilidad. Si una aplicación relacionada con Fútbol Libre, Roja Directa, Tarjeta Roja o Xuper TV solicita esos permisos, existe el riesgo de que incorpore funciones ajenas al video.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe) advierte que muchas aplicaciones maliciosas se distribuyen a través de enlaces directos, repositorios externos y sitios sin controles verificables. Descargar una APK fuera de las tiendas oficiales facilita la instalación de copias modificadas, programas falsos o archivos con herramientas ocultas.

Roja Directa y Fútbol Libre son dos de las páginas que debes de evitar buscar para ver partidos gratis.

Los permisos de accesibilidad requieren especial cuidado, porque pueden permitir que una aplicación observe la pantalla o interactúe con otros programas instalados. Una herramienta para ver fútbol no necesita esa capacidad para funcionar.

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También conviene desconfiar de extensiones que prometen eliminar publicidad, desbloquear partidos o mejorar la imagen. Algunas pueden registrar la actividad de navegación, insertar anuncios o redirigir al usuario a páginas diseñadas para capturar información.

El riesgo puede continuar después del partido

La amenaza no termina cuando finaliza Liverpool vs. Chelsea. Una aplicación instalada desde una fuente desconocida puede ejecutarse en segundo plano, modificar ajustes del teléfono, abrir ventanas emergentes y llevar la navegación a otros sitios sin que el usuario lo note.

Entre las señales de alerta figuran:

Aparición de anuncios persistentes.

Aplicaciones desconocidas en el dispositivo.

Cambios en la pantalla de inicio.

Mayor consumo de batería.

Menor rendimiento del teléfono o computador.

Una transmisión puede funcionar con normalidad mientras un programa malicioso opera en paralelo durante varios días. Por eso, la ausencia de fallos visibles durante el partido no garantiza que el equipo esté protegido.

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El malware puede seguir activo cuando termina el partido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un archivo fraudulento puede capturar contraseñas y códigos

Las APK fraudulentas pueden incorporar un keylogger, un programa que registra las pulsaciones realizadas en el teclado o la pantalla. Si el usuario accede después a su correo, redes sociales o aplicaciones bancarias, sus credenciales podrían quedar expuestas.

El riesgo aumenta si la aplicación obtiene permiso para leer mensajes SMS. Muchas entidades financieras envían códigos de un solo uso para validar transferencias, recuperar contraseñas o confirmar un inicio de sesión. El acceso a esos mensajes puede comprometer verificaciones bancarias y claves temporales.

Otro peligro es el ransomware, un software que puede cifrar fotos, documentos y archivos para exigir un pago a cambio de una supuesta recuperación. No existe garantía de que pagar permita recuperar la información.

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El problema tampoco se limita a los teléfonos. Tabletas, TV Box y computadores conectados a la misma red doméstica también pueden quedar expuestos. Si uno de esos equipos resulta comprometido, el riesgo puede extenderse a cámaras, sistemas de almacenamiento y dispositivos con sesiones abiertas.

Ante la expectativa por un partido, la urgencia por verlo puede llevar a instalar archivos o conceder permisos que comprometen mucho más que una transmisión. Revisar el origen de cada aplicación y evitar descargas externas reduce riesgos que pueden continuar después del pitazo final.