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Mozilla apela a la nostalgia con memes clásicos de internet para recuperar usuarios de Firefox

Entre los protagonistas del video figuran el cantante Tay Zonday, conocido por su canción Chocolate Rain, y Chuck Testa, otro de los rostros de la era dorada de los memes

Mozilla - memes clásicos - Firefox - tecnología - 28 de octubre
El listado se completa con figuras que no surgieron en YouTube, como Bad Luck Brian y Apparently Kid. (Composición Infobae: MOZILLA / Difusión)
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Mozilla apela a la nostalgia con memes clásicos de internet para recuperar usuarios de Firefox. La compañía lanzó un video publicitario que reúne a varias de las figuras más reconocibles de la cultura viral de los años 2000, con un tono cómico que esconde un mensaje sobre la privacidad digital.

El anuncio, de aproximadamente un minuto de duración, plantea una pregunta que funciona como eje de toda la campaña: “¿Cómo es que internet es menos privado que en 2006, cuando toda la familia compartía un solo ordenador?”.

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Qué memes aparecen en el anuncio de Firefox

Entre los protagonistas del video figuran el cantante Tay Zonday, conocido por su canción Chocolate Rain, y Chuck Testa, otro de los rostros recurrentes de la era dorada de los memes.

Firefox plantea la poca privacidad del Internet en la actualidad. (Captura de video)
Firefox plantea la poca privacidad del Internet en la actualidad. (Captura de video)

También aparecen la Novia psicópata, Annoying Orange y el protagonista de Numa Numa, que con una cámara de baja resolución popularizó su particular parodia de Dragostea din tei, del grupo O-Zone.

El listado se completa con figuras que no surgieron en YouTube, como Bad Luck Brian y Apparently Kid, el niño conocido como Noah Ritter que se hizo viral por una entrevista espontánea frente a las cámaras.

Todos ellos representan una etapa en la que el contenido viral se construía con imágenes de baja resolución, texto plano y composiciones caseras que, pese a su simpleza técnica, lograban alcance global.

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El meme de "Bad Luck Brian" apareció en el comercial de Firefox. (Captura de video)
El meme de "Bad Luck Brian" apareció en el comercial de Firefox. (Captura de video)

Por qué Firefox usa la nostalgia como estrategia publicitaria

El mensaje central del video busca contraponer dos momentos de internet. Por un lado, una época en la que la red se percibía como un espacio más personal y espontáneo, incluso cuando los equipos de cómputo eran compartidos por toda una familia.

Por otro lado, un presente en el que los datos de los usuarios circulan de forma constante y las empresas destinan sumas de dinero considerables para acceder a esa información.

Con ese contraste, Mozilla busca posicionar a Firefox como una alternativa para proteger los datos personales, tanto en dispositivos móviles como en computadoras, frente a navegadores como Edge.

Algunos usuarios comentaron su emoción por ver a los icónicos memes de los 2000.
Algunos usuarios comentaron su emoción por ver a los icónicos memes de los 2000.

Cómo reaccionaron los usuarios al video de los memes

Aunque la campaña incluye una reflexión explícita sobre la privacidad, buena parte de la recepción del público se enfocó en el componente nostálgico del video, dejando en segundo plano el mensaje original de la marca.

Muchos usuarios compararon la pieza con los antiguos YouTube Rewind, aquellos resúmenes anuales que Google producía para reunir lo más relevante y viral de cada año en la plataforma.

También se señaló que algunos de los memes seleccionados tienen un carácter muy específico dentro de la cultura de internet estadounidense y que, en otros países, no alcanzaron la misma repercusión en su momento.

Google Chrome ahora utiliza tus correos de Gmail para autocompletar formularios

Google ha lanzado una versión avanzada de la función de autocompletado para Chrome que extrae información directamente de los correos de Gmail para llenar formularios en línea. Esta herramienta ya se está desplegando en Estados Unidos, tanto en computadoras de escritorio como en las aplicaciones de Gemini en Chrome para iOS y Android.

Google - Google Chrome - navegador - app - tecnología - 1 de septiembre
La diferencia principal es que Google es un motor de búsqueda (un sitio web para encontrar información), mientras que Google Chrome es un navegador web. (Composición Infobae: REUTERS/Annegret Hilse / Europa Press)

A diferencia del sistema anterior, que se limitaba a utilizar únicamente los datos almacenados de forma manual en el navegador, la nueva actualización es capaz de escanear los mensajes recibidos para sugerir información específica.

Entre los datos que puede extraer automáticamente se encuentran números de confirmación de vuelos, códigos de seguimiento de envíos, números de pedidos, credenciales de socios, direcciones, teléfonos y tarjetas de crédito.

Esta función es una extensión de Personal Intelligence, un sistema que conecta las diversas aplicaciones de Google con el asistente Gemini para gestionar datos y resolver consultas complejas.

El uso de esta herramienta es completamente opcional, permitiendo a los usuarios activarla o desactivarla desde la configuración de Chrome, y Google garantiza que toda la información sensible se procesa bajo protocolos de cifrado.

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