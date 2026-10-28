River Plate recuperó a una pieza clave de cara al Superclásico con Boca Juniors: las decisiones que deberá tomar Ponzio

Marcos Acuña se entrenó a la par del grupo (Fotobaires)

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Marcos Acuña volvió a entrenarse con normalidad en River Plate y estará disponible para ser titular el domingo ante Boca Juniors en la Bombonera, por el Superclásico. El lateral, que este miércoles cumplió 35 años, dejó atrás el traumatismo en el empeine izquierdo que le impidió jugar los dos últimos partidos del equipo, según informó TyC Sports.

El ex Sevilla se había lesionado durante el empate ante Sarmiento, en Junín, y desde entonces su lugar en la última línea fue ocupado por Francisco Ortega, quien mostró un buen nivel y se instaló como candidato a pelear un puesto en el equipo que enfrentará a Boca.

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Ahora, el entrenador Leonardo Ponzio deberá definir si Acuña reemplazará al ex Vélez Sarsfield en el lateral izquierdo o si opta por una variante que ubique al Huevo en el mediocampo, con Ortega como continuidad en la franja izquierda de la defensa. Esa decisión dependerá, en parte, de la recuperación de Aníbal Moreno.

Aníbal Moreno es duda para el Superclásico (Fotobaires)

El volante, que ante Racing dejó la cancha de manera anticipada por una molestia en uno de sus gemelos y por el dolor persistente de una discopatía lumbar que lo marginó 45 días, todavía no pudo entrenarse con normalidad y será evaluado día a día. En caso de no llegar al Superclásico sin lesión muscular confirmada, su lugar lo ocupará Lucas Silva, de 19 años y con menos de diez partidos disputados en Primera División.

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La eventual titularidad de Silva obligaría a Ponzio a reforzar la mitad de la cancha con un futbolista de mayor presencia física, lo que podría alterar un mediocampo que hasta ahora se mantuvo sin cambios, con Tobías Andrada de un lado y Tomás Galván del otro. El entrenador evalúa si alguno de los dos cede su lugar para darle mayor respaldo al juvenil.

Más allá de estas dos incógnitas, la práctica de este miércoles transcurrió sin inconvenientes. Sebastián Driussi volvió a entrenarse a la par de sus compañeros, aunque corre de atrás en la pugna con Lucas Beltrán por un puesto en la delantera. La falta de gol de los centrodelanteros, que no marcan desde hace dos meses, continúa como uno de los principales motivos de preocupación del cuerpo técnico de cara a la visita a la Bombonera.

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“Aníbal tiene un dolor lumbar, pero no está descartado (ante Boca), va a tener días para recuperarse y lo de Seba, le surgió un pequeño dolor lumbar que me decía que no podía picar y hay que estar al 100″, había expresado Ponzio en conferencia de prensa.

“Muchos de los chicos que están acá nacieron en este club, muchos quieren estar en este club, muchos quisieron estar en este club, así que están en un momento ideal para afrontar ese desafío”, sostuvo el León.

El Millonario cerrará su participación en la primera fase del Torneo Clausura contra Aldosivi en Mar del Plata, en el Estadio José María Minella, con fecha y hora a definir. Los playoffs están pautados para iniciar el fin de semana del domingo 22 de noviembre, con los octavos de final como el punto de inicio de la fase a eliminación directa. Por lo pronto, el duelo con el Xeneize será clave para sus aspiraciones.

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