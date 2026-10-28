Deportes

River Plate recuperó a una pieza clave de cara al Superclásico con Boca Juniors: las decisiones que deberá tomar Ponzio

El entrenador del Millonario tendrá a disposición a un referente

Sarmiento vs. River
Marcos Acuña se entrenó a la par del grupo (Fotobaires)
Guardar

Marcos Acuña volvió a entrenarse con normalidad en River Plate y estará disponible para ser titular el domingo ante Boca Juniors en la Bombonera, por el Superclásico. El lateral, que este miércoles cumplió 35 años, dejó atrás el traumatismo en el empeine izquierdo que le impidió jugar los dos últimos partidos del equipo, según informó TyC Sports.

El ex Sevilla se había lesionado durante el empate ante Sarmiento, en Junín, y desde entonces su lugar en la última línea fue ocupado por Francisco Ortega, quien mostró un buen nivel y se instaló como candidato a pelear un puesto en el equipo que enfrentará a Boca.

PUBLICIDAD

Ahora, el entrenador Leonardo Ponzio deberá definir si Acuña reemplazará al ex Vélez Sarsfield en el lateral izquierdo o si opta por una variante que ubique al Huevo en el mediocampo, con Ortega como continuidad en la franja izquierda de la defensa. Esa decisión dependerá, en parte, de la recuperación de Aníbal Moreno.

River vs Racing
Aníbal Moreno es duda para el Superclásico (Fotobaires)

El volante, que ante Racing dejó la cancha de manera anticipada por una molestia en uno de sus gemelos y por el dolor persistente de una discopatía lumbar que lo marginó 45 días, todavía no pudo entrenarse con normalidad y será evaluado día a día. En caso de no llegar al Superclásico sin lesión muscular confirmada, su lugar lo ocupará Lucas Silva, de 19 años y con menos de diez partidos disputados en Primera División.

PUBLICIDAD

La eventual titularidad de Silva obligaría a Ponzio a reforzar la mitad de la cancha con un futbolista de mayor presencia física, lo que podría alterar un mediocampo que hasta ahora se mantuvo sin cambios, con Tobías Andrada de un lado y Tomás Galván del otro. El entrenador evalúa si alguno de los dos cede su lugar para darle mayor respaldo al juvenil.

Más allá de estas dos incógnitas, la práctica de este miércoles transcurrió sin inconvenientes. Sebastián Driussi volvió a entrenarse a la par de sus compañeros, aunque corre de atrás en la pugna con Lucas Beltrán por un puesto en la delantera. La falta de gol de los centrodelanteros, que no marcan desde hace dos meses, continúa como uno de los principales motivos de preocupación del cuerpo técnico de cara a la visita a la Bombonera.

“Aníbal tiene un dolor lumbar, pero no está descartado (ante Boca), va a tener días para recuperarse y lo de Seba, le surgió un pequeño dolor lumbar que me decía que no podía picar y hay que estar al 100″, había expresado Ponzio en conferencia de prensa.

Muchos de los chicos que están acá nacieron en este club, muchos quieren estar en este club, muchos quisieron estar en este club, así que están en un momento ideal para afrontar ese desafío”, sostuvo el León.

El Millonario cerrará su participación en la primera fase del Torneo Clausura contra Aldosivi en Mar del Plata, en el Estadio José María Minella, con fecha y hora a definir. Los playoffs están pautados para iniciar el fin de semana del domingo 22 de noviembre, con los octavos de final como el punto de inicio de la fase a eliminación directa. Por lo pronto, el duelo con el Xeneize será clave para sus aspiraciones.

Temas Relacionados

River PlateLeonardo PonzioMarcos AcuñaSuperclásicodeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cristiano Ronaldo le ganó la votación a Messi y se quedó con el “Balón de Oro de todos los tiempos”: cómo quedó el ranking

La página oficial del premio oficializó los resultados de este reconocimiento, en el que participó el público a través de un voto pago

Cristiano Ronaldo le ganó la votación a Messi y se quedó con el “Balón de Oro de todos los tiempos”: cómo quedó el ranking

Estudiantes confirmó que jugará la final de la Copa Libertadores: Conmebol rechazó el reclamo de Flamengo sobre Marcos Rojo

El Pincha enfrentará al Palmeiras el próximo sábado 28 de noviembre en Montevideo

Estudiantes confirmó que jugará la final de la Copa Libertadores: Conmebol rechazó el reclamo de Flamengo sobre Marcos Rojo

El Inter Miami de Lionel Messi enfrentará a Cincinnati por la MLS: hora, TV y formaciones

Las Garzas se medirán con el conjuto de Ohio desde las 20:30. Transmitirá Apple TV

El Inter Miami de Lionel Messi enfrentará a Cincinnati por la MLS: hora, TV y formaciones

Argentina perdió por penales con Ghana y quedó eliminada del Mundial Sub 17 femenino

La Albiceleste había logrado el 1-1 sobre el final del partido, pero luego no pudo imponerse en la tanda desde los 12 pasos

Argentina perdió por penales con Ghana y quedó eliminada del Mundial Sub 17 femenino

Platense se consagró campeón del torneo femenino Sub 12 en una jornada histórica: venció 4-1 a Vélez y levantó el primer trofeo de la categoría

Las Calamares coronaron una competencia inaugural en el Predio de Ezeiza, con Independiente como escolta y Banfield en el tercer lugar, ante el acompañamiento de las familias de las jugadoras

Platense se consagró campeón del torneo femenino Sub 12 en una jornada histórica: venció 4-1 a Vélez y levantó el primer trofeo de la categoría

MALDITOS NERDS

‘The Outlast Trials’ llega por sorpresa a Nintendo Switch 2 con terror cooperativo

‘The Outlast Trials’ llega por sorpresa a Nintendo Switch 2 con terror cooperativo

‘ArcheAge Chronicles’ tendrá hasta un año de acceso anticipado en Steam

‘Mobile Suit Gundam: Battle Operation 3′ llegará gratis a PlayStation 5 y PC con cross-play

El nuevo tráiler de ‘Duna: Parte Tres’ muestra a los herederos de Paul y Chani

‘Neverness to Everness’ estrenará su versión 1.5 el 11 de noviembre

ENTRETENIMIENTO

Gracie Abrams genera preocupación en redes sociales por su físico tras su aparición en Nueva York

Gracie Abrams genera preocupación en redes sociales por su físico tras su aparición en Nueva York

La viuda de Hugh Hefner revela a uno de los “mayores pervertidos” de la televisión que visitó la mansión Playboy

‘Coyote vs. Acme’ entra en la carrera por el Oscar a mejor película animada

La crítica más dura que recibió Jennifer Lawrence en ‘Los juegos del hambre’ vino de su propia madre: “Quería que fracasara”

Kim Kardashian fue apuntada con un arma en África por culpa de Kanye West: “Se volvió paranoico y agitado”

INFOBAE AMÉRICA

Diputadas guatemaltecas presentan proyecto para obligar a partidos a incluir mujeres en las candidaturas electorales

Diputadas guatemaltecas presentan proyecto para obligar a partidos a incluir mujeres en las candidaturas electorales

Madre teme que su hija sea enviada a Nicaragua sin recursos para sostener su tratamiento médico

Cavó una fosa para dos víctimas, cobraron con falsas amenazas y ocultaron mercadería: condenas de hasta 65 años de prisión en El Salvador

Honduras:Ministerio Público apelará sobreseimiento definitivo de tres agentes antidrogas

Asamblea Legislativa aprueba $9.9 millones para financiar 14 mil becas a jóvenes en El Salvador