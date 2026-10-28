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Kylian Mbappé: qué pasó con el futbolista del Real Madrid, qué estudios tiene y más preguntas trend de Google

China suspendió las emisiones de LaLiga en su territorio y ordenó a corporaciones locales cancelar los contratos millonarios que mantenían con el futbolista

Todo comenzó con una frase que Mbappé pronunció de manera casi informal. REUTERS/Violeta Santos Moura
Todo comenzó con una frase que Mbappé pronunció de manera casi informal. REUTERS/Violeta Santos Moura
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Kylian Mbappé volvió a ser noticia mundial, pero no por un gol ni por un título. Un comentario informal sobre un meme que usaba su rostro junto al de Mao Tse-tung desató una crisis diplomática con China, obligó a Javier Tebas a disculparse en nombre de LaLiga y terminó con el propio futbolista pidiendo perdón públicamente.

En paralelo, su nombre domina las búsquedas de Google por otros motivos: su formación académica, su lugar entre los mejores del mundo y su relación con la actriz Ester Expósito.

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Qué pasó con Kylian Mbappé

Todo comenzó con una frase que Mbappé pronunció de manera casi informal. “Con el meme que más me he reído es con ese en el que usan mi cara creo que con un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos en línea”, dijo el delantero, en referencia a una imagen que suele compartir con su círculo cercano sobre Mao Tse-tung, uno de los mayores genocidas del siglo XX.

Un comentario informal sobre un meme que usaba su rostro junto al de Mao Tse-tung desató una crisis diplomática con China. EFE/EPA/WU HAO
Un comentario informal sobre un meme que usaba su rostro junto al de Mao Tse-tung desató una crisis diplomática con China. EFE/EPA/WU HAO

La palabra elegida por el francés, dictador, resultó ser el punto de quiebre. El régimen de Beijing considera ese término inaceptable cuando se aplica a la figura de Mao, y la respuesta no tardó en llegar.

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China suspendió las emisiones de LaLiga en su territorio y ordenó a corporaciones locales cancelar los contratos millonarios que mantenían con Mbappé. El régimen de Xi Jinping instruyó además a la cadena estatal CCTV borrar al delantero de sus transmisiones y rescindir los acuerdos televisivos vigentes.

La magnitud de la respuesta encendió las alarmas en el negocio del fútbol, un ámbito que suele izar banderas en defensa de los derechos humanos. Javier Tebas, presidente de LaLiga, salió de inmediato a pedir disculpas en nombre del fútbol español. “No podemos permitir que unas declaraciones individuales empañen la relación”, afirmó el dirigente.

Kylian Mbappé fichó por el Real Madrid el 3 de junio de 2024, cuando el club hizo oficial su contratación como agente libre tras terminar su contrato con el Paris Saint-Germain. REUTERS/Bruna Casas
Kylian Mbappé fichó por el Real Madrid el 3 de junio de 2024, cuando el club hizo oficial su contratación como agente libre tras terminar su contrato con el Paris Saint-Germain. REUTERS/Bruna Casas

La postura de Tebas dejó al delantero del Real Madrid sin margen de maniobra. Mbappé terminó disculpándose a través de un comunicado: “Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, estoy sinceramente arrepentido”, escribió.

Qué estudios tiene Kylian Mbappé

Entre las preguntas que más se repiten en los buscadores sobre el delantero del Real Madrid aparece su formación académica. Mbappé concentró su desarrollo juvenil en academias deportivas, lo que marcó el rumbo de su educación desde una edad temprana.

Su recorrido futbolístico arrancó en el AS Bondy y continuó en el INF Clairefontaine, la academia de la Federación Francesa de Fútbol dedicada a jóvenes talentos. En 2013 se incorporó al centro de formación del AS Mónaco, donde terminó de formarse antes de debutar como profesional.

En el plano escolar, Mbappé cursó la secundaria y obtuvo el Baccalauréat, el equivalente al bachillerato francés, en la especialidad de Ciencias y Tecnologías de la Gestión y Administración (STMG). El futbolista no cuenta con estudios ni títulos universitarios.

En la edición 2026 del Balón de Oro, Mbappé terminó en el segundo lugar de las votaciones. (AP Foto/Kin Cheung)
En la edición 2026 del Balón de Oro, Mbappé terminó en el segundo lugar de las votaciones. (AP Foto/Kin Cheung)

¿Es Mbappé el mejor jugador del mundo?

Otra de las búsquedas frecuentes vinculadas al atacante francés tiene que ver con su ubicación dentro de la jerarquía mundial del fútbol. Definir si Mbappé es “el mejor del mundo” responde a un criterio subjetivo que varía según cada aficionado o periodista, aunque su pertenencia a la élite absoluta del fútbol actual no admite discusión.

A fecha de octubre de 2026, varios hitos recientes respaldan ese estatus. En la edición 2026 del Balón de Oro, Mbappé terminó en el segundo lugar de las votaciones, por detrás del delantero inglés Harry Kane.

A mediados de octubre también fue distinguido por la revista francesa Onze Mondial con el premio Onze d’Or al mejor jugador de la temporada 2025-26. El reconocimiento llegó con el 48,2% de los votos de los lectores, por encima de João Neves y Khvicha Kvaratskhelia.

La presencia de Expósito apoyando a Mbappé durante el Mundial de 2026 confirmó públicamente su relación sentimental. Reuters/Kyle Ross
La presencia de Expósito apoyando a Mbappé durante el Mundial de 2026 confirmó públicamente su relación sentimental. Reuters/Kyle Ross

Quién es la pareja de Kylian Mbappé

La vida personal del futbolista también concentra buena parte del interés en los motores de búsqueda. A fecha de finales de 2026, la pareja de Kylian Mbappé es la actriz española Ester Expósito.

La relación salió a la luz a principios de este año. Ambos procuraron mantener su vínculo en privado, aunque el romance se hizo público y notorio durante el verano de Italia, especialmente después de que se los viera de vacaciones juntos en Cerdeña.

La presencia constante de Expósito en los estadios, donde acompañó a Mbappé durante el Mundial de 2026, terminó de confirmar la relación ante la opinión pública.

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