Molinos compró al grupo dueño de las marcas Ayudín, Trenet, Mortimer y Poett: los detalles de la operación

Molinos Ríos de la Plata señaló que la adquisición de Grupo Ayudín representa un "paso estratégico muy importante para el plan de crecimiento" de la compañía.

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Molinos Río de la Plata anunció este miércoles un acuerdo para adquirir el 100% del capital social de Grupo Ayudín en Argentina, Uruguay y Paraguay, las sociedades que concentran el negocio de productos de limpieza y cuidado del hogar de las marcas Ayudín, Poett, Trenet, Mortimer y Selton.

En un comunicado, la empresa que preside Luis Pérez Companc informó que el acuerdo se cerró con Apex Capital y Superior Brands. En la presentación ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y A3 Mercados, Molinos identificó como titulares de las tres sociedades de Grupo Ayudín a Gibsonhill Spain S.L. y SB Platform LLC. Ninguno de los documentos informa el monto de la operación.

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El Grupo Ayudín cuenta dos fábricas en el país, una en la provincia de Buenos Aires y otra en la provincia de San Juan.

En el hecho relevante, firmado por Federico Pasqualetti, Responsable de Relaciones con el Mercado de la compañía, Molinos informó que “la efectiva implementación de dicha adquisición se encuentra sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones y autorizaciones usuales en estas operaciones”.

Sobre los plazos, el comunicado indica que la implementación “está previsto que ocurra durante las próximas semanas una vez cumplidas ciertas condiciones habituales en este tipo de operaciones”. No se detalla una fecha puntual para el cierre ni cuáles son las condiciones pendientes.

Qué incluye la operación

La compra comprende las tres sociedades controlantes del negocio en cada país. De acuerdo con la compañía, Grupo Ayudín posee dos fábricas, una en la provincia de Buenos Aires y otra en la provincia de San Juan, además de un centro de distribución y oficinas comerciales en la Argentina, Uruguay y Paraguay.

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Luis Pérez Companc, es el presidente de Molinos Río de la Plata.

Las marcas del grupo participan en las categorías de lavandina, limpiadores, quitamanchas, insecticidas y repelentes. Molinos describe a Grupo Ayudín como “un actor clave del negocio de productos de limpieza para el hogar en la Argentina y la región” y destaca que cuenta con “un equipo de personas con probada capacidad de proyectar el crecimiento del negocio al futuro”. El comunicado no informa cuántos empleados tiene el grupo ni cuál es su facturación.

Con esta incorporación, Molinos suma una línea de productos que hasta ahora no formaba parte de su portfolio, centrado en alimentos y bebidas. La compañía sostiene que la compra se inscribe en su plan de crecimiento de largo plazo y que apunta a “convertirse en una de las empresas de consumo masivo más importantes de la región”.

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La decisión del directorio

El acta de directorio N° 2353, también presentada ante la CNV, muestra que la operación fue tratada el 28 de octubre en una reunión realizada por videoconferencia. El único punto del orden del día fue la consideración de la adquisición. Según el acta, Pérez Companc informó que la sociedad tenía la intención de remitir a los titulares de Grupo Ayudín, Gibsonhill Spain S.L. y SB Platform LLC, una oferta vinculante por el 100% del capital y los votos de las tres empresas. El texto de esa oferta había sido circulado entre los directores antes de la reunión.

Tras un breve intercambio de opiniones, el directorio aprobó por unanimidad todas las mociones. Esas mociones incluyeron la aprobación de las negociaciones realizadas hasta el momento, la autorización para negociar los términos finales y suscribir la oferta vinculante y los documentos posteriores, y la facultad para que dos apoderados generales actúen en conjunto en nombre de la empresa.

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El acta menciona que entre los trámites autorizados figuran las presentaciones ante las autoridades de defensa de la competencia y otros organismos gubernamentales de la Argentina, Uruguay y Paraguay, “en caso de ser necesario”.

El mensaje oficial

El CEO de Molinos, Agustín Llanos, confirmó la adquisición del Grupo Ayudín a través de un comunicado: “Con mucho entusiasmo quiero compartir que la adquisición de Grupo Ayudín representa un paso estratégico muy importante para el plan de crecimiento y el largo plazo de Molinos. Crecemos para acompañar mejor a los argentinos y aportar a la vida cotidiana”.

Por su parte, Pedro Palma, Managing Partner de Apex Capital, sostuvo que el acuerdo “representa una gran oportunidad para que Grupo Ayudín continúe su crecimiento y desarrollo”. Según indicó, está “convencido de que Molinos Río de la Plata, con su escala, su conocimiento del consumidor y su visión de largo plazo, es el Grupo ideal para potenciar su próxima etapa”.

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Apex Capital es una firma de inversión de capital privado especializada en el sector de consumo, con foco en América Latina y Estados Unidos, y está respaldada por Grupo Mariposa. Superior Brands, en tanto, es una firma de inversión que participa en empresas de consumo masivo en la región y cuyo equipo está compuesto por profesionales argentinos.

En la transacción, Morgan Stanley & Co. LLC actuó como asesor financiero exclusivo de Apex Capital y SB Platform.