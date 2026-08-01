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Así podría afectar a tu estado de ánimo el tiempo que pasas conectado a internet

Investigadores de la Universidad de Duisburg-Essen analizaron la relación entre tiempo en línea y bienestar emocional

Un joven con el ceño fruncido mira intensamente un teléfono móvil que sostiene con ambas manos, iluminado por el brillo de la pantalla en un entorno oscuro.
El uso excesivo de internet se asocia con mayor estrés y peor humor en adultos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un estudio realizado por académicos de la Universidad de Duisburg-Essen en Alemania sugiere que pasar demasiado tiempo conectado a internet se asocia con niveles más altos de estrés, peor estado de ánimo y mayor descuido de otras actividades fundamentales en la vida diaria.

La investigación, publicada en la revista PLOS One, se centró en 900 adultos alemanes durante el año 2025, quienes declararon haber utilizado en el último año aplicaciones como videojuegos, sitios de pornografía, redes sociales o plataformas de compras online.

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El análisis clasificó el uso de internet entre los participantes como no problemático, riesgoso o patológico, según la frecuencia y el impacto de ese consumo en la vida cotidiana. El uso problemático —que engloba las categorías de uso riesgoso y patológico— se definió como la dedicación excesiva a aplicaciones digitales hasta el punto de provocar deterioro funcional o sensación de malestar.

Joven sentado en un sofá de cuero, con cabello rizado oscuro, jugando Clash Royale en un smartphone que sostiene verticalmente. Se ve una sala de estar.
Solo una pequeña parte de los usuarios desarrolla patrones patológicos, según los investigadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evaluación diaria y efectos detectados

Durante dos semanas, los participantes completaron cada noche una evaluación en la que informaron sobre su estado de ánimo, nivel de estrés, tentación de recurrir al uso problemático de internet y el tiempo total pasado en línea ese día. El cuestionario también indagó sobre la cantidad de placer experimentado con el uso de internet y si se había dejado de lado alguna otra actividad relevante.

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Quienes presentaban patrones más graves de uso problemático de internet también mostraban un peor estado de ánimo, mayor estrés, tiempos de conexión más prolongados y un mayor abandono de otras áreas importantes de la vida. Entre las actividades más afectadas se cuentan el ejercicio físico, el tiempo al aire libre y la interacción con amigos, todas relacionadas con la salud y el bienestar general.

El papel de la tentación en el uso digital

El estudio destaca la tentación como el principal motor que lleva a las personas a continuar conectadas, por encima del estrés o el mal humor. La sensación de placer y alivio que se obtiene del uso de internet refuerza esta conducta.

Pantalla de un celular y una computadora mostrando un carrito de compras en un sitio web de comercio electrónico, simbolizando la comodidad y versatilidad de comprar en línea. La imagen refleja cómo los consumidores pueden aprovechar ofertas y realizar transacciones seguras, tanto con débito como crédito, a través de diferentes dispositivos, resaltando la influencia del internet y la tecnología en las prácticas de compra actuales. (Imagen ilustrativa Infobae)
El placer y el alivio refuerzan la tendencia a pasar más tiempo en plataformas digitales. (Imagen ilustrativa Infobae)

Andreas Oelker, coautor del estudio, dijo en un comunicado de la universidad: “Más que el estrés real o el estado de ánimo por sí solos, es el impulso momentáneo de conectarse lo que determina si las personas se involucran en actividades online y experimentan tanto consecuencias gratificantes como perjudiciales”.

El propio Oelker señaló que comprender las razones por las cuales los individuos con riesgo de uso problemático deciden conectarse en determinados momentos resulta clave para diseñar estrategias de prevención y tratamiento más eficaces. “Nuestros hallazgos sugieren que ayudar a las personas a reconocer y gestionar esos instantes de tentación podría ser más útil que centrarse únicamente en el estrés o el estado de ánimo”, añadió el investigador.

No todo uso de internet es negativo

A pesar de los riesgos, los autores subrayan que no todas las formas de uso de internet tienen necesariamente efectos negativos. La investigación indica que solo una pequeña proporción de usuarios desarrolla patrones patológicos.

Vista trasera de un joven con auriculares jugando Hitman 3 en una computadora de escritorio con monitor grande, teclado gamer y ratón.
Los efectos negativos surgen cuando la conexión digital desplaza otras áreas importantes de la vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Silke M. Müller, coautora del estudio, explicó que el uso de internet puede ser fuente de “alegría, diversión o alivio del estrés de manera enriquecedora, siempre que otras áreas importantes de la vida no sean sistemáticamente desatendidas”.

Las áreas mencionadas por Müller incluyen tanto obligaciones esenciales como actividades que promueven el bienestar: “Ejercicio, tiempo al aire libre o actividades con amigos” son algunos ejemplos que, según la investigadora, contribuyen positivamente a la salud y no deberían ser desplazados por el uso digital.

Antecedentes sobre el impacto neurológico

Estudios previos han vinculado la adicción a internet en jóvenes con cambios en la química cerebral, lo que podría favorecer conductas más adictivas. Estas alteraciones se han registrado en múltiples redes neuronales, así como un aumento de la actividad cerebral durante los periodos de reposo en quienes presentan este tipo de adicción.

Joven con camisa de mezclilla observa la pantalla de su teléfono celular donde se ve a una mujer con filtro de perro y el texto 'LOL'.
El estudio advierte sobre posibles cambios cerebrales asociados a la adicción a internet en jóvenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia presentada por los investigadores refuerza la necesidad de comprender el equilibrio entre los beneficios y los riesgos del uso digital, especialmente en una sociedad cada vez más conectada y dependiente de la tecnología para múltiples aspectos de la vida diaria.

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