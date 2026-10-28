Costa Rica actualiza el etiquetado obligatorio para carne cruda y vísceras en todos los puntos de venta

Costa Rica actualizará el etiquetado de carnes y vísceras para ampliar la información al consumidor (Foto cortesía MAG)

Guardar

Los compradores de carne cruda y vísceras comestibles en Costa Rica tendrán acceso a nuevos requisitos de etiquetado, que alcanzarán tanto a los productos empacados como a los que se comercializan en mostradores, según una actualización normativa impulsada por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

La reforma corresponde al Reglamento Técnico RTCR 512:2023, que fija las condiciones de identificación e información para carnes crudas y vísceras aptas para consumo. La disposición entrará en vigor un año después de su publicación en La Gaceta, el diario oficial.

PUBLICIDAD

Durante ese período continuará vigente el Decreto Ejecutivo N.° 33744, mientras comercios, proveedores y autoridades adecuan sus procesos a las nuevas reglas.

La carne descongelada deberá estar identificada

Uno de los cambios previstos en el reglamento es la regulación expresa de la carne descongelada, que deberá identificarse ante el consumidor. La norma también desarrolla requisitos sobre la declaración de ingredientes, sustancias que puedan provocar alergias o hipersensibilidades alimentarias, aditivos, lotes, fechas de vencimiento y el idioma de las etiquetas.

La reforma del reglamento técnico también alcanza carnes empacadas y de mostrador, y entrará en vigencia un año después de su publicación en La Gaceta, mientras seguirá vigente el decreto actual. (REUTERS/Go Nakamura)

El texto incorpora además disposiciones específicas para las vísceras comestibles y adopta como referencia técnica la Guía descriptiva de cortes de carne de res y cerdo en Costa Rica. El objetivo es unificar la identificación de los distintos cortes que se venden en el país.

PUBLICIDAD

La ministra de Economía, Industria y Comercio, María del Milagro Solórzano León, afirmó que la actualización busca que la información esté disponible para el público sin importar la modalidad de venta. “Desde el MEIC, nuestro objetivo es que la información sea clara, transparente y esté disponible tanto en los productos empacados como en la carne que se vende en mostradores”, expresó.

Origen, corte y vencimiento, entre los datos que se mantienen

La actualización conserva obligaciones que ya rigen para los operadores económicos. Las etiquetas deberán informar el país de origen, el tipo de corte, la especie animal, la fecha de vencimiento, las condiciones de conservación y el precio por kilogramo.

PUBLICIDAD

También se deberá señalar si la carne fue sometida a procesos como marinado, adobado o tenderizado —tratamiento destinado a suavizar la textura del producto—.

El reglamento apunta a que los consumidores dispongan de elementos para distinguir las características de lo que compran y que las empresas cuenten con criterios definidos para cumplir la normativa.

Un puesto de carnicería en Costa Rica ofrece diversos cortes frescos de res, cerdo y vísceras en ganchos y vitrinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

División de tareas entre el MEIC y el SENASA

La fiscalización tendrá una distribución de competencias entre el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

El MEIC verificará el cumplimiento de los requisitos de etiquetado y la información dirigida a los consumidores. El SENASA supervisará los aspectos vinculados con la especie animal, el corte, el origen y la trazabilidad de los productos cárnicos.

PUBLICIDAD

El ministro de Agricultura y Ganadería, Juan Gabriel Ramírez Guillén, sostuvo que la modificación refuerza las condiciones de comercialización en la cadena cárnica. “Esta actualización normativa contribuye a fortalecer la transparencia, la trazabilidad y la confianza en la cadena de comercialización cárnica”, indicó.

Ramírez Guillén añadió que el SENASA mantendrá sus funciones de fiscalización en coordinación con el MEIC, con el objetivo de que productores, comercios y consumidores operen bajo reglas comunes.