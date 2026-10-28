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Jorge Rial habló de la posibilidad de volver a Intrusos y lanzó un nombre inesperado para conducirlo: “¡Lo que sería!”

El conductor se refirió al fin de la dupla de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en el ciclo de espectáculos que creó. A qué figuras aprobó y a quiénes les bajó el pulgar

El conductor se refirió al fin de la dupla de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares (Video: Puro show/ Eltrece)
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Jorge Rial opinó sobre los cambios que se preparan en Intrusos y planteó una lista de posibles reemplazos para Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, cuya dupla terminará su ciclo al frente del programa el 31 de diciembre.

En una entrevista con Puro Show (Eltrece), el exconductor del ciclo de América se refirió a la salida de los periodistas y destacó el desempeño que tuvieron al frente del histórico programa de espectáculos. “Pallares y Lussich, sin dudas”, respondió cuando le preguntaron quiénes habían sido los mejores conductores del programa.

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Jorge Rial postuló a Viviana Canosa para conducir Intrusos: “¿Sabés lo que sería Canosa en Intrusos?”

Rial consideró que la decisión implica un cambio importante para Lussich, a quien ve con inquietudes profesionales fuera del formato actual. “Lo veo mucho a Rodrigo últimamente con ganas de hacer otra cosa”, sostuvo.

Entre los nombres que mencionó, el histórico conductor del programa ubicó a Viviana Canosa como su primera opción. “Yo la llevo a Canosa. ¡Sabés lo que sería Canosa en Intrusos!”, afirmó al analizar quién podría asumir la conducción. El periodista también advirtió que esa alternativa dependería de la situación de la conductora con el canal. “No sé si puede entrar al canal, porque tiene más quilombos, pero si puede entrar, ojo”, expresó.

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Canosa integró el panel de los primeros años de Intrusos, aunque su salida estuvo acompañada por un enfrentamiento público con Rial y por su posterior desembarco al frente de Los Profesionales de Siempre, que competía con el ciclo de América. Con el paso del tiempo recompusieron el vínculo: en 2025 volvieron a trabajar juntos en el streaming Revueltos, donde ella definió la relación como la de “enemigos íntimos” y sostuvo que, aun en medio de sus diferencias, se acompañaron en situaciones personales complejas.

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Consultado sobre una eventual vuelta al programa que creó y condujo durante años, Rial descartó esa posibilidad. “Yo estoy acá bárbaro, estoy renovando el contrato ahora”, afirmó, sobre Argenzuela, el ciclo que encabeza en la pantalla de C5N. También vinculó su decisión con la agenda electoral: “Además es un año político, lo que me voy a divertir. Nadé tanto para morirme en la orilla, no; ahora vamos a dar pelea hasta el último minuto”.

Rial también evaluó otros posibles nombres para la conducción de América. Se mostró a favor de que Marina Calabró pueda ocupar ese lugar y consideró que Beto Casella “podría” hacerlo. Además, destacó a Elizabeth Vernaci, a quien definió como una alternativa que le gusta. “La Negra sería fantástica, me encanta”, aseguró.

Sobre Yanina Latorre, sostuvo que tiene condiciones, aunque puso en duda que deje SQP (América TV): “Yanina ya tiene su programa y le va bárbaro, ¿para qué se va a ir? Lo podría hacer”. En cambio, descartó a Marcelo Polino porque, según dijo, no tendría interés en encarar una conducción diaria: “No lo veo conduciendo. Me parece que él no tiene ganas de conducir, es vago como yo”.

rodrigo lussich adrián pallares intrusos
Rial: “Pallares y Lussich, sin dudas, fueron los mejores conductores de Intrusos” (Intrusos, América TV)

También rechazó a Robertito Funes: “No lo veo a Robertito Funes haciendo Intrusos”. Sobre Susana Roccasalvo explicó su reparo al recordar una declaración que le atribuyó: “¿Qué la voy a prohibir?”. A Horacio Cabak le bajó el pulgar con un escueto “pongamos gente seria”, mientras que sobre Laura Ubfal señaló que no creía que quisiera volver a conducir el ciclo.

Al ser consultado por Luis Ventura, Rial dijo que su excompañero ya tiene un lugar consolidado junto a Marina Calabró. “Ventura está ahí, como yo, nos estamos jubilando. No nos den más laburo”, lanzó. Rial también se refirió a Alejandro Fantino y consideró que podría funcionar si retomara un registro similar al que tuvo en Animales Sueltos. “Está muy filósofo, diría cosas que la gente no entendería. Si vuelve el Fantino de Animales Sueltos, sí”, planteó.

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“Lo veo mucho a Rodrigo últimamente con ganas de hacer otra cosa”, afirmó Rial sobre el futuro de Lussich

En cuanto a Pamela David, sugirió que permanezca al frente de su propio programa. “¿Cómo la vas a sacar de su programa?”, preguntó, antes de proponer que Sergio Lapegüe asuma más horas de aire junto a ella.

Por ahora, América no anunció quiénes reemplazarán a Pallares y Lussich desde el comienzo de 2027 y mientras tanto, los nombres seguirán en danza.

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