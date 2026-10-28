Una escudería de Fórmula 1 ratificó la continuidad de un histórico piloto, pero alimentó los rumores sobre un cambio para 2027

Sergio "Checo" Pérez renovó con Cadillac hasta 2029 en la Fórmula 1

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El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez extendió su contrato con el equipo Cadillac de Fórmula 1 y permanecerá en la escudería estadounidense hasta al menos la temporada 2029, según confirmó el equipo este miércoles en la previa del Gran Premio de la Ciudad de México. El anuncio llegó en un fin de semana especial para el piloto de 36 años, que este domingo disputará su Gran Premio número 300 en la máxima categoría del automovilismo.

El acuerdo original de Pérez con la escudería estaba previsto hasta finales de 2027, pero el mexicano extendió su vínculo por dos temporadas adicionales, según anunció el equipo estadounidense. Esto refuerza la continuidad de un proyecto que Cadillac inició este año, cuando debutó en la parrilla de la F1 con Pérez como una de sus piezas centrales.

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Según el comunicado oficial del equipo, la renovación busca dar continuidad al proyecto a largo plazo y profundizar el desarrollo técnico en las tres sedes operativas de la escudería: Silverstone, en el Reino Unido, e Indianápolis y Charlotte, en Estados Unidos. Durante la primera temporada de la estructura en la categoría, la directiva destacó el aporte de Pérez en la evolución del chasis y en la optimización del trabajo en pista, aunque esos avances técnicos todavía no se tradujeron en resultados relevantes dentro del campeonato de constructores.

El posteo de la F1 sobre la renovación de Checo Pérez (@F1)

“Unirme a Cadillac Formula 1 Team desde el primer día fue un proyecto en el que realmente creí, y extender mi compromiso se siente como una continuación natural de este capítulo. Construir un equipo de Fórmula 1 desde cero requiere tiempo, trabajo incansable y paciencia, pero el progreso que estamos haciendo juntos es increíblemente gratificante”, declaró Pérez en el comunicado difundido por la escudería. “Todavía hay mucho trabajo por delante y estoy totalmente comprometido para los próximos tres años”, agregó el piloto.

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El director ejecutivo de Cadillac Fórmula 1 Team, Dan Towriss, subrayó la importancia de asegurar la continuidad del mexicano dentro de la estructura del equipo. “En la víspera de un fin de semana especial en la Ciudad de México, estamos encantados de anunciar que Checo seguirá siendo una parte integral de Cadillac Fórmula 1 Team durante los próximos años”, sostuvo el directivo. “Construir un equipo competitivo en la F1 es un viaje a largo plazo, y asegurar el talento y el liderazgo de Checo nos da la continuidad y el compromiso que necesitamos para construir sobre la sólida base establecida en nuestro primer año”, añadió Towriss.

La ratificación de la confianza hacia el azteca no fue acompañada por la continuidad de su compañero de equipo, Valtteri Bottas. Esto alimenta los rumores de un posible cambio y la eventual promoción de Colton Herta, piloto de reserva de Cadillac, que busca tener un corredor estadounidense entre los titulares.

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Exhibición de Sergio "Checo" Pérez en la previa al Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1

Pérez debutó en la Fórmula 1 en 2011 con la escudería Sauber y, a lo largo de su trayectoria, también compitió para McLaren, Force India, Racing Point y Red Bull, equipo en el que consiguió sus seis victorias en Grandes Premios y peleó por el campeonato mundial en sus mejores temporadas. Este fin de semana se convertirá en el séptimo corredor de la historia en alcanzar los 300 Grandes Premios disputados, una marca que lo coloca en camino de superar a Jenson Button, Michael Schumacher, Rubens Barrichello y Kimi Räikkönen en la tabla histórica de arranques dentro de la categoría.

Como parte de las celebraciones previas al Gran Premio en su casa, Checo Pérez protagonizó este miércoles una exhibición en el Paseo de la Reforma ante cientos de miles de aficionados mexicanos. Dado que Cadillac no dispone de monoplazas de temporadas anteriores por tratarse de su primer año en la categoría, según informó Motorsport, el equipo utilizó un chasis de Fórmula 2 modificado por la escudería Mercedes para las filmaciones de una película sobre la F1, adaptado para asemejarse a un auto de la máxima categoría pese a las limitaciones de sonido y desempeño que ese formato conllevaba.

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