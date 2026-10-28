Nicole Neumann contó la odisea que vivió con la renovación del DNI de una de sus hijas: “No estaba loca”

La modelo contó que hizo el trámite para renovar el documento, sin embargo, nunca llegó (Video: Instagram)

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Nicole Neumann recurrió a sus redes sociales para contar el interminable raid burocrático que atravesó durante más de un año para obtener el documento nacional de identidad de una de sus hijas, sin resultado.

La modelo contó la historia mientras manejaba, en un video que dirigió directamente a sus seguidores. Según relató, todo comenzó cuando salía de viaje: “Ya el año pasado, yéndome de viaje, le renuevo el pasaporte, el DNI a una de mis hijas. Bárbaro. Nunca llegó. Nunca llegó”, describió. Al volver a la oficina para reclamar, la respuesta que recibió la dejó desconcertada: “Me miraron con cara de: ‘Señora, está loca’”.

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La situación la llevó a dudar de su propia memoria. “Dije: ‘Listo, habré flasheado que hice el DNI’. Hice solo el pasaporte, pero ya empezás a dudar de vos misma, ¿viste?”, reconoció entre risas. Sin embargo, al intentar un nuevo trámite en Aeroparque al año siguiente, la confirmación llegó de boca del propio empleado: “‘Pero ya se tramitó este DNI’. ‘Ah’, le digo, ‘gracias, no estaba loca’. Sí, pero me lo negaron y nunca me llegó”, contó. El documento había sido procesado, pero nunca entregado.

Neumann inició el trámite por tercera vez y, en esta ocasión, la espera pareció llegar a su fin: el DNI fue despachado dentro de las noventa y seis horas prometidas. Sin embargo, el episodio final resultó ser el más frustrante. Un motocicleta de reparto ingresó al barrio privado donde vive la conductora para entregar el documento, pero se retiró antes de completar la entrega. “Estoy a dos cuadras de la entrada, dos cuadras. Me dice: ‘No, la moto ya se fue’”, relató. Como colofón, el repartidor dejó una constancia indicando que ella debía ir a buscar el documento.

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“Entró, dio una vuelta por el barrio, se las tomó, nunca me dejó el DNI y encima me deja una constancia de que lo tengo que ir a buscar”, resumió la modelo, que cerró el video con una reflexión sobre el esfuerzo que demandan los trámites cotidianos: “Díganme quién más está en esa de: ‘che, salgo y resuelvo’. Y el universo y el otro lado del resolver no te dejan resolver lo que ya le pusiste dos días de tu vida e intención, con lo difícil”.

La modelo también habló de la problemática para realizarse estudios (Video: Instagram)

A la frustración con la entrega del DNI se sumó la justificación que recibió de la empresa de mensajería. Según contó, la constancia dejada por el repartidor indicaba que “no se pudo efectuar porque la persona para recibir no estaba habilitada”. Neumann lo desmintió de plano: había dejado la autorización con el código QR en su casa todos los días desde el lunes, precisamente para que el documento pudiera ser recibido en su ausencia. “No, nunca llegaste a casa, chabón. No, no deliremos”, afirmó.

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Cuando intentó comunicarse con la entidad para resolver la situación, el circuito de atención al cliente se cerró sin respuesta. “Te dicen: ‘No, porque la opción tanto, si no comuníquese por WhatsApp’, no sé qué, tac, te cortan. Listo, no me atendió nadie, bárbaro”, describió. El canal de WhatsApp tampoco fue de ayuda: “Te responde esa cosa con cuatro opciones chotas que obvio que ninguna es la que te está pasando a vos”, dijo entre risas. Antes de cerrar ese tramo del video, lanzó un ultimátum: “Más vale que vuelvan en veinticuatro, cuarenta y ocho, setenta y dos o noventa y seis horas o no lo sé, porque si no, no sé en qué me voy a convertir”.

El relato no se detuvo en el DNI. Neumann sumó otro episodio como ejemplo de lo mismo: los resultados de sus estudios médicos anuales, que tres o cuatro meses después del análisis todavía no había podido retirar. “Te llega por mail. Maravilloso. No te la dan más en vivo, ¿no? Mail, bárbaro. Todavía no tuve tiempo de pasar a reclamar el resultado del estudio”, explicó. La acumulación de pendientes la llevó a una reflexión más amplia sobre la dificultad de cumplir con las responsabilidades cotidianas: “Uno trata de hacer todo, de poner todo, de cumplir con todo, la vida, los cuatro hijos. ¿Podemos hacer que las cosas funcionen?”, preguntó. El video cerró con un llamado directo: “Por favor, cada uno desde su lado, desde su rubro, porque si no es muy difícil cumplir, hacer, tener todo. Por favor, qué impotencia. ¡Ayuda! Dios”.

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