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Una figura del rugby inglés celebró su casamiento tras protagonizar un video sexual que generó un escándalo en el deporte

Joe Westerman contrajo matrimonio con Alison Hopkinson dos años después de la difusión de las imágenes que derivaron en la ruptura de su anterior relación y su salida de la alineación del club

Escándalo en el rugby tras el casamiento de una figura del deporte
Westerman se casó tras protagonizar un escándalo viral en Inglaterra
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El exjugador inglés de rugby league Joe Westerman celebró su casamiento con Alison Hopkinson, dos años después de que un video difundido en redes sociales derivara en su salida de la formación de los Castleford Tigers y en la ruptura de su matrimonio con Lauren Boyd.

Según publicaron The Sun y Daily Star, Westerman, de 36 años, contrajo matrimonio en Scarborough, en el condado de North Yorkshire. El ex tercera línea lució un traje beige, mientras que Hopkinson eligió un vestido de corte A con una pequeña cola.

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En una publicación posterior a la ceremonia, recopilada por ambos medios antes de que cerrara su cuenta al público, Westerman escribió: “Un día que jamás olvidaremos. Gracias a todos los que lo hicieron tan especial. Por siempre juntos. Los Westerman”.

Las imágenes difundidas en las redes sociales por algunos invitados mostraron a la pareja durante la celebración y, de acuerdo con los periódicos locales, los recién casados viajaron después junto a sus hijos. Una invitada dejó un comentario en una de las publicaciones: “Estoy llorando de nuevo. El día más perfecto para la pareja más perfecta”.

Escándalo en el rugby tras el casamiento de una figura del deporte
El ex internacional se casó con la ex pareja de un amigo

El matrimonio llegó después de un episodio que tuvo repercusión en el rugby league británico al inicio de la temporada de la Super League de 2023. Un video de siete segundos, grabado en un callejón de Pontefract, mostró a Westerman en una situación íntima con una mujer detrás de un local de la cadena de panaderías. Las imágenes mostraban al deportista en un evidente estado de ebriedad tras una jornada de consumo de alcohol que se había extendido por más de 15 horas.

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La grabación circuló en redes sociales y provocó que el jugador quedara fuera de la alineación de Castleford. El escándalo también afectó su vida familiar. Westerman estaba casado con Lauren Boyd desde 2014. Ambos eran novios desde la infancia y tenían tres hijos. La relación terminó en 2023, luego de nueve años de matrimonio.

Boyd debió desmentir públicamente que fuera la mujer que aparecía en el video. En un mensaje difundido entonces, afirmó: “Quiero dejar MUY claro que esta NO soy yo”. También expresó preocupación por la exposición de sus hijos ante la circulación de las imágenes. “Tenemos tres hijos, uno de los cuales tiene casi 15 años, ¡y no necesita ver este tipo de cosas por todas las redes sociales!”, escribió.

En declaraciones recogidas por The Sun, Boyd afirmó que había recibido el video antes de su publicación en internet. La entonces esposa del rugbier agregó: “Pero me alegro de que lo hayan encontrado porque la sola idea de besarlo después me da asco”.

Escándalo en el rugby tras el casamiento de una figura del deporte
Westerman se separó de su ex esposa con la que comparte tres hijos

Tras la difusión de la grabación, Westerman envió mensajes de disculpa a Boyd, según los textos publicados por la prensa británica. En uno de ellos expresó: “Las palabras nunca podrán explicar lo mucho que lo siento”. El jugador también escribió: “No puedo explicar lo que pasó porque físicamente no lo recuerdo”. En otro fragmento de sus mensajes, señaló: “Es repugnante y ahora tengo que vivir con ello para siempre”.

Westerman le pidió perdón a su entonces esposa y se refirió a sus hijos. “Lauren, perderte a ti y a los niños es desgarrador, te mereces algo mucho mejor”, sostuvo. Boyd contó que no volvería con él y relató el efecto que tuvo el caso en el ámbito escolar de sus hijos mayores. “He revivido esas imágenes una y otra vez. Es algo que nunca podré sacarme de la cabeza, por mucho que lo intente”, afirmó, según Daily Star.

Después del escándalo, Westerman hizo pública su relación con Hopkinson, una agente inmobiliaria local y exesposa de un amigo suyo, a finales de 2023, apenas seis meses después del incidente que destruyó el anterior matrimonio. Ambos permanecieron comprometidos durante alrededor de dos años antes de la boda.

Joe Westerman
Joe Westerman es una de las figuras históricas del Castleford Tigers de Inglaterra

La ceremonia de Westerman y Hopkinson se celebró pocas semanas después de que Lauren Boyd contrajera matrimonio con su nueva pareja, Karl Holmes, ambos de 38 años, de acuerdo con los medios en cuestión.

En lo que respecta al ámbito deportivo, Westerman inició su carrera profesional a los 16 años en Castleford y fue elegido Jugador Joven del Año de la Super League en 2008. Durante su trayectoria disputó más de 460 partidos en la máxima categoría del rugby league y pasó por Warrington, Toronto, Wakefield, Hull FC y Castleford. A base de rendimientos consistentes sobre el campo de juego, el forward no solo retuvo su lugar en el plantel de los Castleford Tigers a pesar del escándalo que había protagonizado, sino que llegó a ser nombrado capitán del equipo durante la temporada 2024, manteniéndose hasta la actualidad dentro del grupo de líderes de la institución inglesa.

El jugador también representó a Inglaterra durante el Torneo de las Cuatro Naciones de 2014. Tras su salida de Castleford al final de la temporada pasada, anunció que planeaba retirarse del deporte para incorporarse a la empresa de construcción de su padre, con sede en Pontefract.

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