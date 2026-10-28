Luego del acto de Máximo Kirchner, Kicillof se reunirá con sus intendentes y bajará lineamientos políticos

Axel Kicillof; la vicegobernadora, Verónica Magario, ministros provinciales con los intendentes del MDF

Guardar

Antes de su gira por Jujuy, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reunirá a los intendentes que forman parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Será este jueves por la tarde con un encuentro cerrado en la ciudad de La Plata. Los cerca de 40 dirigentes que reportan en el sector del gobernador llegarán a la capital bonaerense con la expectativa de que el mandatario baje lineamientos sobre ciertos aspectos de carácter político, más allá de los temas de gestión como el presupuesto provincial 2027 que en las próximas semanas el Poder Ejecutivo girará a la Legislatura provincial.

Los jefes comunales, o al menos un grupo, buscan tener certezas sobre el proyecto de reelecciones indefinidas. El gobernador ya manifestó públicamente su respaldo a la restitución de las mismas. Esta semana quien lo ratificó fue el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. “Nosotros estamos abiertamente a favor de las reelecciones de los intendentes. No solo eso, en primer lugar, a diferencia de lo que ocurre con las categorías de gobernador y vicegobernador, no está determinada en la Constitución Provincial la imposibilidad de reelegir por más de un mandato. Por lo tanto, no está en contra de lo que establece la Constitución Provincial. Pero además, nosotros consideramos abiertamente proscriptivas las limitaciones a la reelección de intendentes. Es una ley proscriptiva porque impide a los vecinos y las vecinas de los distintos municipios, de los ciento treinta y cinco municipios de la provincia de Buenos Aires, que puedan elegir directamente a sus candidatos en una categoría en donde la cercanía, el conocimiento, el conocimiento de las funciones que lleva adelante un intendente, es mucho más cercana a categorías superiores, digamos, como son las de gobernador o pueden ser las de presidente”, dijo esta semana.

PUBLICIDAD

No fue la primera vez que lo hizo, pero lo más significativo fue el ámbito en el que lo pronunció ya que fue compartiendo un panel con una de las integrantes de la Suprema Corte de Justicia bonaerense: la ministra de la Corte, Hilda Kogan. Fue en el marco de la II Jornada Latinoamericana de Justicia Electoral y Democracia, que organizó el Centro de Estudios de Derecho Electoral (CEDE), coordinado por el juez federal con competencia electoral en PBA, Alejo Ramos Padilla.

Esta semana, Carlos Bianco, volvió a pedir por las reelecciones indefinidas de los intendentes

Hay una hipótesis sobre la mesa de que sea el máximo tribunal de Justicia bonaerense quien resuelva y declare inconstitucional la ley vigente que solo les permite a los intendentes ir por una sola reelección y dejar su cargo luego de dos períodos consecutivos. En la Corte dicen que es un problema de la política y que, de momento, no intervendrán. Que lo debe solucionar la política.

PUBLICIDAD

Entonces las miradas se posan en la Legislatura bonaerense. Antes de esa instancia, el gobernador deberá acordar con el resto de los sectores del oficialismo un mecanismo tal que permita llevar el texto de la senadora axelista Ayelén Durán al recinto. En el cortísimo plazo, eso no sucederá.

Los intendentes, la mayoría del MDF, quieren las reelecciones y son acaso quienes más se manifiestan públicamente al respecto. En tanto que los jefes comunales de la UCR esperan que la situación se resuelva y en el kirchnerismo, la indicación que Máximo Kirchner transmitió a los negociadores propios en la Legislatura —puntualmente el jefe de bloque en Diputados, Facundo Tignanelli— fue que la discusión sea estructural. Que en la negociación con el Ejecutivo también se incluya la designación de las cuatro vacantes para la Corte, la definición de un procedimiento y calendario electoral claro y definido; además del impulso en la Legislatura de algunas iniciativas propias como la intervención y regulación plena sobre las apuestas online en territorio bonaerense, un proyecto que lleva la firma de Tignanelli y de la diputada por la Cuarta sección electoral, Micaela Olivetto.

PUBLICIDAD

El diputado Facundo Tignanelli y su par Mayra Mendoza (AG La Plata)

Algunos de los intendentes que se trasladarán hasta La Plata pedirán profundizar la estrategia propia del MDF en el marco de la discusión interna del peronismo. Meses atrás, el espacio de Kicillof fue realizando distintos plenarios seccionales que concluyeron en el Plenario Federal del espacio, donde el mandatario lanzó aquella frase de “cuenten conmigo”. Un acto que se asemejó bastante a un lanzamiento presidencial.

Las actividades que Kicillof mantendrá en Jujuy el viernes van de la mano con la “construcción de una alternativa”, como suele repetir en cada acto, al modelo político y económico que impera en Argentina a través de la figura del presidente Javier Milei.

PUBLICIDAD

Los movimientos del sector de Kicillof se dan en paralelo con lo que el kirchnerismo también viene tejiendo. Hoy, el acercamiento entre el sector de Cristina Kirchner y el Frente Renovador de Sergio Massa es notorio. Durante el acto que encabezó Máximo Kirchner en el microestadio de Lanús, el diputado nacional agradeció la presencia de los dirigentes del Frente Renovador y también de los intendentes del peronismo. En rigor, se refería a los jefes comunales que forman parte de la Liga de Intendentes del peronismo. En Lanús hubo varios. Federico Otermín (Lomas de Zamora), Federico Achával (Pilar), Gustavo Menéndez (Merlo), Mariel Fernández (Moreno), Marisa Fassi (Cañuelas), Nicolás Mantegazza (San Vicente) fueron algunos de los que que se sumaron a la tribuna de dirigentes. Mientras que por el massismo se los vio a la diputada nacional Cecilia Moreau, el diputado nacional, Sebastián Galmarini; el legislador bonaerense, Rubén Eslaiman o el propio presidente del Club Atlético Lanús, Nicolás Russo, entre otros.

Kirchner en el microestadio de Lanús

En su discurso, Máximo, dio algunas señales sobre qué pretende el espacio de Cristina Kirchner: un esquema de unidad con la exmandataria liderando el proceso. Más allá de que al cierre de su discurso el líder de La Cámpora preguntó a la militancia si querían “a Cristina Libre” y si la iban a hacer presidenta, antes de eso fue más analítico. “Les quiero recordar hoy que estamos acá en el microestadio de Lanús que hace 24 años, un congreso del peronismo no lograba ponerse de acuerdo y el peronismo marchaba una elección con tres listas. Lo recuerdo, para que tengamos la inteligencia en el presente, teniendo a Cristina, que no nos vuelva a pasar lo mismo”.

PUBLICIDAD

El único acuerdo que rige entre el kirchnerismo y el espacio de Kicillof es sostener el esquema de las PASO. De eso se volvió a hablar la semana pasada cuando los principales referentes del peronismo se juntaron en la Casa de la Pampa. Además de hacer un repaso sobre el impacto de las políticas del gobierno nacional sobre las provincias, en el plano político volvieron a enfatizar en la necesidad de defender y continuar el régimen de Primarias, que hoy parecieran ser el único camino de ordenamiento interno, en el principal espacio opositor a Javier Milei.