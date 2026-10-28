Política

Luego del acto de Máximo Kirchner, Kicillof se reunirá con sus intendentes y bajará lineamientos políticos

El peronismo acelera sus movimientos en vista a las elecciones del año que viene y la discusión interna. En el homenaje a Néstor Kirchner, el líder de La Cámpora insinuó que haya un acuerdo con CFK encabezando el proceso

Axel Kicillof e intendentes del Movimiento Derecho al Futuro
Axel Kicillof; la vicegobernadora, Verónica Magario, ministros provinciales con los intendentes del MDF
Guardar

Antes de su gira por Jujuy, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reunirá a los intendentes que forman parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Será este jueves por la tarde con un encuentro cerrado en la ciudad de La Plata. Los cerca de 40 dirigentes que reportan en el sector del gobernador llegarán a la capital bonaerense con la expectativa de que el mandatario baje lineamientos sobre ciertos aspectos de carácter político, más allá de los temas de gestión como el presupuesto provincial 2027 que en las próximas semanas el Poder Ejecutivo girará a la Legislatura provincial.

Los jefes comunales, o al menos un grupo, buscan tener certezas sobre el proyecto de reelecciones indefinidas. El gobernador ya manifestó públicamente su respaldo a la restitución de las mismas. Esta semana quien lo ratificó fue el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. “Nosotros estamos abiertamente a favor de las reelecciones de los intendentes. No solo eso, en primer lugar, a diferencia de lo que ocurre con las categorías de gobernador y vicegobernador, no está determinada en la Constitución Provincial la imposibilidad de reelegir por más de un mandato. Por lo tanto, no está en contra de lo que establece la Constitución Provincial. Pero además, nosotros consideramos abiertamente proscriptivas las limitaciones a la reelección de intendentes. Es una ley proscriptiva porque impide a los vecinos y las vecinas de los distintos municipios, de los ciento treinta y cinco municipios de la provincia de Buenos Aires, que puedan elegir directamente a sus candidatos en una categoría en donde la cercanía, el conocimiento, el conocimiento de las funciones que lleva adelante un intendente, es mucho más cercana a categorías superiores, digamos, como son las de gobernador o pueden ser las de presidente”, dijo esta semana.

PUBLICIDAD

No fue la primera vez que lo hizo, pero lo más significativo fue el ámbito en el que lo pronunció ya que fue compartiendo un panel con una de las integrantes de la Suprema Corte de Justicia bonaerense: la ministra de la Corte, Hilda Kogan. Fue en el marco de la II Jornada Latinoamericana de Justicia Electoral y Democracia, que organizó el Centro de Estudios de Derecho Electoral (CEDE), coordinado por el juez federal con competencia electoral en PBA, Alejo Ramos Padilla.

Carlos Bianco expone sobre proceso electoral junto a Hilda Kogan
Esta semana, Carlos Bianco, volvió a pedir por las reelecciones indefinidas de los intendentes

Hay una hipótesis sobre la mesa de que sea el máximo tribunal de Justicia bonaerense quien resuelva y declare inconstitucional la ley vigente que solo les permite a los intendentes ir por una sola reelección y dejar su cargo luego de dos períodos consecutivos. En la Corte dicen que es un problema de la política y que, de momento, no intervendrán. Que lo debe solucionar la política.

PUBLICIDAD

Entonces las miradas se posan en la Legislatura bonaerense. Antes de esa instancia, el gobernador deberá acordar con el resto de los sectores del oficialismo un mecanismo tal que permita llevar el texto de la senadora axelista Ayelén Durán al recinto. En el cortísimo plazo, eso no sucederá.

Los intendentes, la mayoría del MDF, quieren las reelecciones y son acaso quienes más se manifiestan públicamente al respecto. En tanto que los jefes comunales de la UCR esperan que la situación se resuelva y en el kirchnerismo, la indicación que Máximo Kirchner transmitió a los negociadores propios en la Legislatura —puntualmente el jefe de bloque en Diputados, Facundo Tignanelli— fue que la discusión sea estructural. Que en la negociación con el Ejecutivo también se incluya la designación de las cuatro vacantes para la Corte, la definición de un procedimiento y calendario electoral claro y definido; además del impulso en la Legislatura de algunas iniciativas propias como la intervención y regulación plena sobre las apuestas online en territorio bonaerense, un proyecto que lleva la firma de Tignanelli y de la diputada por la Cuarta sección electoral, Micaela Olivetto.

Jura diputados electos provincia de Buenos Aires - Legistatura bonaerense - Mayra Mendoza - Facundo Tignanelli
El diputado Facundo Tignanelli y su par Mayra Mendoza (AG La Plata)

Algunos de los intendentes que se trasladarán hasta La Plata pedirán profundizar la estrategia propia del MDF en el marco de la discusión interna del peronismo. Meses atrás, el espacio de Kicillof fue realizando distintos plenarios seccionales que concluyeron en el Plenario Federal del espacio, donde el mandatario lanzó aquella frase de “cuenten conmigo”. Un acto que se asemejó bastante a un lanzamiento presidencial.

Las actividades que Kicillof mantendrá en Jujuy el viernes van de la mano con la “construcción de una alternativa”, como suele repetir en cada acto, al modelo político y económico que impera en Argentina a través de la figura del presidente Javier Milei.

Los movimientos del sector de Kicillof se dan en paralelo con lo que el kirchnerismo también viene tejiendo. Hoy, el acercamiento entre el sector de Cristina Kirchner y el Frente Renovador de Sergio Massa es notorio. Durante el acto que encabezó Máximo Kirchner en el microestadio de Lanús, el diputado nacional agradeció la presencia de los dirigentes del Frente Renovador y también de los intendentes del peronismo. En rigor, se refería a los jefes comunales que forman parte de la Liga de Intendentes del peronismo. En Lanús hubo varios. Federico Otermín (Lomas de Zamora), Federico Achával (Pilar), Gustavo Menéndez (Merlo), Mariel Fernández (Moreno), Marisa Fassi (Cañuelas), Nicolás Mantegazza (San Vicente) fueron algunos de los que que se sumaron a la tribuna de dirigentes. Mientras que por el massismo se los vio a la diputada nacional Cecilia Moreau, el diputado nacional, Sebastián Galmarini; el legislador bonaerense, Rubén Eslaiman o el propio presidente del Club Atlético Lanús, Nicolás Russo, entre otros.

Máximo Kirchner en Lanús
Kirchner en el microestadio de Lanús

En su discurso, Máximo, dio algunas señales sobre qué pretende el espacio de Cristina Kirchner: un esquema de unidad con la exmandataria liderando el proceso. Más allá de que al cierre de su discurso el líder de La Cámpora preguntó a la militancia si querían “a Cristina Libre” y si la iban a hacer presidenta, antes de eso fue más analítico. “Les quiero recordar hoy que estamos acá en el microestadio de Lanús que hace 24 años, un congreso del peronismo no lograba ponerse de acuerdo y el peronismo marchaba una elección con tres listas. Lo recuerdo, para que tengamos la inteligencia en el presente, teniendo a Cristina, que no nos vuelva a pasar lo mismo”.

El único acuerdo que rige entre el kirchnerismo y el espacio de Kicillof es sostener el esquema de las PASO. De eso se volvió a hablar la semana pasada cuando los principales referentes del peronismo se juntaron en la Casa de la Pampa. Además de hacer un repaso sobre el impacto de las políticas del gobierno nacional sobre las provincias, en el plano político volvieron a enfatizar en la necesidad de defender y continuar el régimen de Primarias, que hoy parecieran ser el único camino de ordenamiento interno, en el principal espacio opositor a Javier Milei.

Temas Relacionados

Axel KicillofMáximo KirchnerElecciones 2027InternaPeronismoIntendentesLanúsLa CámporaMovimiento Derecho al FuturoLa PlataProvincia de Buenos AiresÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La UBA otorgará el título de doctor Honoris Causa al Papa León XIV en su visita a la Argentina

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires resolvió distinguir la trayectoria del sumo pontífice con el máximo reconocimiento de la institución por su liderazgo y su intervención con amplitud y diálogo en los principales debates mundiales contemporáneos

La UBA otorgará el título de doctor Honoris Causa al Papa León XIV en su visita a la Argentina

Sin paros generales y con un acto en una cancha: la nueva estrategia de la CGT que pone en la mira tanto al Gobierno como al PJ

En la reunión de la mesa chica de la central sindical se analizó la posibilidad de que, tras la visita del Papa y antes de fin de año, se haga una huelga parcial, de 2 o 4 horas, para visibilizar los reclamos gremiales. Los argumentos para desactivar una paralización total

Sin paros generales y con un acto en una cancha: la nueva estrategia de la CGT que pone en la mira tanto al Gobierno como al PJ

El Presupuesto y Biocombustibles se demoran en Diputados: los reclamos de aliados que podrían destrabar la negociación

El oficialismo planeaba dictaminar ambos proyectos este miércoles pero no consiguió los votos. El PRO, la UCR y bloques provinciales reclaman respuestas concretas a sus pedidos. Los libertarios mantienen el objetivo de sesionar el 18 de noviembre, pero los tiempos se acortan

El Presupuesto y Biocombustibles se demoran en Diputados: los reclamos de aliados que podrían destrabar la negociación

El Gobierno revisa su estrategia y crece la tensión con los aliados por la eliminación de las PASO

En el oficialismo evalúan los pasos a seguir en caso de que la reforma electoral se frustre. El debate por los acuerdos con los gobernadores y el rol de Karina Milei

El Gobierno revisa su estrategia y crece la tensión con los aliados por la eliminación de las PASO

El Gobierno de Santa Fe realizará una exposición en Rosario para mostrar los logros del modelo de seguridad

La provincia, el municipio e instituciones privadas organizaron un encuentro en noviembre y otro en diciembre para destacar los objetivos alcanzados. Aseguran que las políticas tienen un impacto económico comprobable

El Gobierno de Santa Fe realizará una exposición en Rosario para mostrar los logros del modelo de seguridad

DEPORTES

“Dejen de inventar historias”: el enojo de Thierry Henry tras recibir críticas por una pregunta a Lamine Yamal en el Balón de Oro

“Dejen de inventar historias”: el enojo de Thierry Henry tras recibir críticas por una pregunta a Lamine Yamal en el Balón de Oro

Una escudería de Fórmula 1 ratificó la continuidad de un histórico piloto, pero alimentó los rumores sobre un cambio para 2027

Una figura del rugby inglés celebró su casamiento tras protagonizar un video sexual que generó un escándalo en el deporte

River Plate recuperó a una pieza clave de cara al Superclásico con Boca Juniors: las decisiones que deberá tomar Ponzio

Cristiano Ronaldo le ganó la votación a Messi y obtuvo el “Balón de Oro de todos los tiempos”: cómo quedó el ranking

TELESHOW

Jorge Rial habló de la posibilidad de volver a Intrusos y lanzó un nombre inesperado para conducirlo: “¡Lo que sería!”

Jorge Rial habló de la posibilidad de volver a Intrusos y lanzó un nombre inesperado para conducirlo: “¡Lo que sería!”

Nicole Neumann contó la odisea que vivió con la renovación del DNI de una de sus hijas: “No estaba loca”

Nancy Pazos habló luego del accidente que protagonizó en General Paz: “Las piernas me temblaban”

Quiénes podrían reemplazar a Damián Betular durante su ausencia temporal en MasterChef Celebrity

“Yo me voy, Adri”: en Intrusos, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares contaron la verdad detrás del final de su histórica dupla

INFOBAE AMÉRICA

El movimiento que puede potenciar el aprendizaje y ayuda al cerebro a reconocer patrones

El movimiento que puede potenciar el aprendizaje y ayuda al cerebro a reconocer patrones

Costa Rica actualiza el etiquetado obligatorio para carne cruda y vísceras en todos los puntos de venta

Cuando la represión cruza fronteras: la delegación cubana lleva a Nueva York los métodos que emplea contra los disidentes en la isla

Diputados aprueban una reforma presupuestaria que incorpora 100 millones de dólares a diferentes ministerios de El Salvador

El delantero hondureño “Choco” Lozano mantiene contacto ocasional con Marc Cucurella