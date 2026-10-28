Nancy Pazos habló luego del accidente que protagonizó en General Paz: “Las piernas me temblaban”

La periodista contó cómo fue la secuencia que vivió el martes durante el medio día (Video: Radio10)

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Nancy Pazos contó al aire cómo protagonizó un accidente de tránsito en la avenida General Paz, a la altura de Zapiola, este martes: dijo que intentó adelantar a una camioneta detenida por el costado derecho, sin advertir que una moto venía por el mismo carril. El hecho generó un operativo policial y versiones encontradas sobre el estado en que la conductora de Radio 10 y C5N manejaba en ese momento.

Al día siguiente, la periodista relató lo ocurrido al aire de su programa El amor es más fuerte. Según su propio testimonio, ingresó a la General Paz por el carril derecho y quedó detrás de una camioneta blanca que se detuvo en medio del tránsito. “Veníamos a paso de hombre, literalmente”, describió Pazos, quien añadió que mantenía distancia con el vehículo de adelante.

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Cuando el tránsito retomó la marcha y la camioneta volvió a frenar, optó por sobrepasarla. “Apurada como estaba, puse el guiño y la voy a pasar por la derecha”, relató. Destacó que suele hacer uso intensivo de los espejos retrovisores por sus años de manejo en autopista, pero que en ese momento no advirtió la presencia del motociclista. “Yo la verdad que no vi. No lo vi al señor ni nada por el estilo”, sostuvo.

Fue entonces cuando se produjo el impacto. “La moto que venía atrás mío me quiere pasar por la derecha y se lleva puesto mi espejo retrovisor”, relató Pazos. Precisó que el conductor golpeó el espejo con la mano, que eso lo desestabilizó y que terminó cayendo al pavimento. Indicó que circulaba a unos 20 kilómetros por hora en ese momento.

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Nancy Pazos pronuncia un discurso frente a un micrófono durante una ceremonia formal.

Tras el choque, detuvo el vehículo de inmediato. “Estacioné, me tiré de la camioneta para ver qué había pasado con el señor”, contó. La situación la afectó físicamente: “Las piernas me temblaban, chicos, era una situación que vos no sabés si no mataste a alguien”, describió al aire.

Frente a las versiones que circularon sobre un posible control de alcoholemia, fue categórica. “Nunca me dijeron de hacerme una alcoholemia. Yo chicos, la verdad venía del gimnasio y venía para acá”, afirmó. Y añadió con ironía: “Todo el mundo sabe que hago hasta mi programa de tele tomando champán, pero no llegué al punto de tomar a la mañana y menos antes de, o sea, en el gimnasio viniendo para acá”.

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La conductora también se refirió al vehículo involucrado y a las multas que le fueron atribuidas. “El vehículo tiene como seis años, es de mi empresa, no lo uso yo sola, lo usa un montón de gente a lo largo de todo este tiempo. Hablaron de las multas y todo el mundo tiene multas”, señaló. Confirmó estar en contacto con el motociclista y adelantó su disposición a asistirlo: “Estoy en contacto con él y voy a tratar de ayudar en todo lo que sea posible”.

En su momento, Teleshow se contactó con Pazos, quien relató las consecuencias del siniestro vial. Ante versiones de haberse negado a hacerse el test de alcoholemia, la periodista lo negó de manera categórica. “Todo mentira. Yo fui la primera que atendió al motoquero y jamás me preguntaron por la alcoholemia”, dijo la conductora a este medio. “Me quedé 25 minutos con una chica y dos motoqueros más. Cualquiera de ellos puede decir la verdad. Tengo el celu del señor. Y estoy chateando con él”, aseguró.

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“Después de una hora me metí en el auto porque la misma policía me dijo que esperara adentro del auto hasta que llegara el perito. Pero yo venía del gimnasio. No de un almuerzo, eran las 12.40 aproximadamente. Iba a mi trabajo”, explicó Nancy. La conductora de IA - Inteligencia Artesanal (C5N) contó que no sufrió ningún golpe. “Solo se rompió el espejo del auto, por suerte no fue nada”, aclaró.