Teleshow

Nancy Pazos habló luego del accidente que protagonizó en General Paz: “Las piernas me temblaban”

La periodista explicó cómo fue la secuencia del episodio que vivió el martes al mediodía con un motoquero

La periodista contó cómo fue la secuencia que vivió el martes durante el medio día (Video: Radio10)
Guardar

Nancy Pazos contó al aire cómo protagonizó un accidente de tránsito en la avenida General Paz, a la altura de Zapiola, este martes: dijo que intentó adelantar a una camioneta detenida por el costado derecho, sin advertir que una moto venía por el mismo carril. El hecho generó un operativo policial y versiones encontradas sobre el estado en que la conductora de Radio 10 y C5N manejaba en ese momento.

Al día siguiente, la periodista relató lo ocurrido al aire de su programa El amor es más fuerte. Según su propio testimonio, ingresó a la General Paz por el carril derecho y quedó detrás de una camioneta blanca que se detuvo en medio del tránsito. “Veníamos a paso de hombre, literalmente”, describió Pazos, quien añadió que mantenía distancia con el vehículo de adelante.

PUBLICIDAD

Cuando el tránsito retomó la marcha y la camioneta volvió a frenar, optó por sobrepasarla. “Apurada como estaba, puse el guiño y la voy a pasar por la derecha”, relató. Destacó que suele hacer uso intensivo de los espejos retrovisores por sus años de manejo en autopista, pero que en ese momento no advirtió la presencia del motociclista. “Yo la verdad que no vi. No lo vi al señor ni nada por el estilo”, sostuvo.

Fue entonces cuando se produjo el impacto. “La moto que venía atrás mío me quiere pasar por la derecha y se lleva puesto mi espejo retrovisor”, relató Pazos. Precisó que el conductor golpeó el espejo con la mano, que eso lo desestabilizó y que terminó cayendo al pavimento. Indicó que circulaba a unos 20 kilómetros por hora en ese momento.

PUBLICIDAD

Nancy Pazos vestida de gala habla frente a un micrófono con un hombre detrás y un fondo oscuro con luces tenues
Nancy Pazos pronuncia un discurso frente a un micrófono durante una ceremonia formal.

Tras el choque, detuvo el vehículo de inmediato. “Estacioné, me tiré de la camioneta para ver qué había pasado con el señor”, contó. La situación la afectó físicamente: “Las piernas me temblaban, chicos, era una situación que vos no sabés si no mataste a alguien”, describió al aire.

Frente a las versiones que circularon sobre un posible control de alcoholemia, fue categórica. “Nunca me dijeron de hacerme una alcoholemia. Yo chicos, la verdad venía del gimnasio y venía para acá”, afirmó. Y añadió con ironía: “Todo el mundo sabe que hago hasta mi programa de tele tomando champán, pero no llegué al punto de tomar a la mañana y menos antes de, o sea, en el gimnasio viniendo para acá”.

La conductora también se refirió al vehículo involucrado y a las multas que le fueron atribuidas. “El vehículo tiene como seis años, es de mi empresa, no lo uso yo sola, lo usa un montón de gente a lo largo de todo este tiempo. Hablaron de las multas y todo el mundo tiene multas”, señaló. Confirmó estar en contacto con el motociclista y adelantó su disposición a asistirlo: “Estoy en contacto con él y voy a tratar de ayudar en todo lo que sea posible”.

En su momento, Teleshow se contactó con Pazos, quien relató las consecuencias del siniestro vial. Ante versiones de haberse negado a hacerse el test de alcoholemia, la periodista lo negó de manera categórica. “Todo mentira. Yo fui la primera que atendió al motoquero y jamás me preguntaron por la alcoholemia”, dijo la conductora a este medio. “Me quedé 25 minutos con una chica y dos motoqueros más. Cualquiera de ellos puede decir la verdad. Tengo el celu del señor. Y estoy chateando con él”, aseguró.

Después de una hora me metí en el auto porque la misma policía me dijo que esperara adentro del auto hasta que llegara el perito. Pero yo venía del gimnasio. No de un almuerzo, eran las 12.40 aproximadamente. Iba a mi trabajo”, explicó Nancy. La conductora de IA - Inteligencia Artesanal (C5N) contó que no sufrió ningún golpe. “Solo se rompió el espejo del auto, por suerte no fue nada”, aclaró.

Temas Relacionados

Nancy PazosAvenida General Paz

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ricardo Darín reveló qué es lo que más le duele de ser abuelo a la distancia: "Da un poco de pena"

En una entrevista con Urbana Play, el actor reflexionó sobre cómo atraviesa esta nueva etapa con su nieto y el vínculo que construye con él entre Argentina y España

Ricardo Darín reveló qué es lo que más le duele de ser abuelo a la distancia: "Da un poco de pena"

“No vuelvas a casa, acá no entrás más”: el mensaje con el que Julieta Prandi habría terminado su relación con Emanuel Ortega

Yanina Latorre reconstruyó la secuencia que puso fin al matrimonio a menos de un mes del civil, luego de que la conductora encontrara conversaciones entre el músico y Josefina Lynch

“No vuelvas a casa, acá no entrás más”: el mensaje con el que Julieta Prandi habría terminado su relación con Emanuel Ortega

En fotos, así son los días de Elina y Eduardo Costantini en México junto a su hija: “Inspirándonos cada día”

Acompañada por su marido y la pequeña, la empresaria visitó la casa de Frida Kahlo y publicó un mensaje cargado de emoción

En fotos, así son los días de Elina y Eduardo Costantini en México junto a su hija: “Inspirándonos cada día”

Quién es Agostina Navarrete, la joven de 26 años con la que el Chato Prada estaría iniciando una relación

La periodista Fernanda Iglesias fue la encargada de dar la información en sus redes sociales y al aire de Puro Show

Quién es Agostina Navarrete, la joven de 26 años con la que el Chato Prada estaría iniciando una relación

Preocupación por la salud de Carmen Barbieri, se descompensó y no hará su programa: “Tengo una recaída”

En diálogo con Teleshow, la conductora contó por qué tuvo que suspender su ciclo de El Nueve y volver a llamar a su médico tras retomar sus actividades luego de un fuerte cuadro respiratorio

Preocupación por la salud de Carmen Barbieri, se descompensó y no hará su programa: “Tengo una recaída”

AMÉRICA

Alerta por El Niño en Argentina: Parques Nacionales activó un plan de prevención para 18 áreas protegidas

Alerta por El Niño en Argentina: Parques Nacionales activó un plan de prevención para 18 áreas protegidas

Costa Rica vota por primera vez a favor de mantener el embargo de Estados Unidos contra Cuba en la ONU

Comisión Liquidadora denuncia presunta corrupción en 25 instituciones públicas de Honduras

La mitad de los trabajadores en Centroamérica pierde más de dos horas diarias en el tráfico

Universidad de Panamá advierte sobre posible fraude en los exámenes de ingreso a sus carreras

MALDITOS NERDS

La película de ‘Elden Ring’ costará hasta 200 millones y será el mayor proyecto de A24

La película de ‘Elden Ring’ costará hasta 200 millones y será el mayor proyecto de A24

‘The Outlast Trials’ llega por sorpresa a Nintendo Switch 2 con terror cooperativo

‘ArcheAge Chronicles’ tendrá hasta un año de acceso anticipado en Steam

‘Mobile Suit Gundam: Battle Operation 3′ llegará gratis a PlayStation 5 y PC con cross-play

El nuevo tráiler de ‘Duna: Parte Tres’ muestra a los herederos de Paul y Chani

DEPORTES

Una escudería de Fórmula 1 ratificó la continuidad de un histórico piloto, pero alimentó los rumores sobre un cambio para 2027

Una escudería de Fórmula 1 ratificó la continuidad de un histórico piloto, pero alimentó los rumores sobre un cambio para 2027

Una figura del rugby inglés celebró su casamiento tras protagonizar un video sexual que generó un escándalo en el deporte

River Plate recuperó a una pieza clave de cara al Superclásico con Boca Juniors: las decisiones que deberá tomar Ponzio

Cristiano Ronaldo le ganó la votación a Messi y obtuvo el “Balón de Oro de todos los tiempos”: cómo quedó el ranking

Estudiantes confirmó que jugará la final de la Copa Libertadores: Conmebol rechazó el reclamo de Flamengo sobre Marcos Rojo