El Salvador

Diputados aprueban una reforma presupuestaria que incorpora 100 millones de dólares a diferentes ministerios de El Salvador

La modificación, respaldada por 57 diputados, financiará compromisos operativos y prioridades institucionales de diez entidades estatales durante el último trimestre del ejercicio fiscal 2026, tras dispensar el trámite legislativo de la iniciativa

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma al Presupuesto 2026 para incorporar 100 millones de dólares de financiamiento externo./(Asamblea Legislativa de El Salvador)
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma al Presupuesto 2026 para incorporar 100 millones de dólares de financiamiento externo./(Asamblea Legislativa de El Salvador)
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La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó hoy martes 28 de octubre una reforma a la Ley de Presupuesto 2026 para incorporar USD 100 millones provenientes de préstamos externos, destinados a cubrir obligaciones operativas y prioridades institucionales durante el último trimestre del ejercicio fiscal.

La iniciativa, presentada por el presidente de la República a través del ministro de Hacienda, Jerson Rogelio Posada Molina, obtuvo el respaldo de 57 diputados presentes. Antes de votar el fondo, el pleno aprobó dispensar el trámite legislativo con 57 votos a favor y dos en contra.

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Tras la votación definitiva, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, informó que “con 57 votos a favor, queda aprobado el fondo de lo solicitado en la pieza uno A”.

La modificación presupuestaria incorpora fondos de un préstamo de USD 100 millones suscrito con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), entidad del Grupo Banco Mundial.

El financiamiento corresponde a la operación denominada Préstamo de Políticas de Desarrollo para la Sostenibilidad Fiscal y la Resiliencia de El Salvador, con una opción de desembolso diferido ante catástrofes.

El Ministerio de Hacienda recibirá USD 30 millones, que serán transferidos posteriormente a la Red Nacional de Hospitales. /(Cortesía Ministerio de Hacienda).
El Ministerio de Hacienda recibirá USD 30 millones, que serán transferidos posteriormente a la Red Nacional de Hospitales. /(Cortesía Ministerio de Hacienda).

El decreto recuerda que el crédito fue autorizado en agosto de 2025 y ratificado en septiembre de ese año. Sus recursos pueden utilizarse para responder a emergencias y desastres, además de financiar prioridades estratégicas del Gobierno, obligaciones generales del Estado, necesidades de liquidez y transferencias institucionales.

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La primera secretaria de la Asamblea, Elisa Rosales, leyó el proyecto enviado por el Ministerio de Hacienda. En el documento, el Ejecutivo señaló que varias instituciones requieren cobertura presupuestaria “para atender obligaciones estratégicas y prioritarias durante el último trimestre del presente ejercicio fiscal 2026”.

La reforma incrementa el rubro de endeudamiento público dentro de los ingresos del Gobierno Central y distribuye los USD 100 millones entre 10 instituciones y ramos del Estado.

Salud recibirá USD 47 millones para hospitales y Doctor SV

El sector salud concentrará USD 47 millones, distribuidos entre la Red Nacional de Hospitales y el Hospital Nacional El Salvador.

El ramo de Hacienda recibirá USD 30 millones para transferirlos a la Red Nacional de Hospitales. Los recursos financiarán compromisos relacionados con medicamentos, productos farmacéuticos, insumos médicos, material de laboratorio, instrumental y servicios de apoyo institucional.

El programa de atención médica estatal Doctor SV recibirá una asignación de 10 millones de dólares para su fortalecimiento. /(REUTERS/Jessica Orellana)
El programa de atención médica estatal Doctor SV recibirá una asignación de 10 millones de dólares para su fortalecimiento. /(REUTERS/Jessica Orellana)

El ramo de Salud contará con USD 17 millones, que serán transferidos al Hospital Nacional El Salvador. De esa cantidad, USD 7 millones se destinarán a gastos de funcionamiento, compra de medicamentos e insumos, mantenimiento de equipo médico y alimentación de pacientes.

Los USD 10 millones restantes financiarán el fortalecimiento del programa estatal Doctor SV, según la lectura del decreto legislativo.

La distribución también contempla USD 160,000 para el Instituto de Acceso a la Información Pública, destinados a gastos de funcionamiento de diciembre; USD 7 millones para el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial; y USD 1,2 millones para el Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

Obras Públicas tendrá USD 25 millones para inversión y residuos

El Ministerio de Obras Públicas y de Transporte dispondrá de USD 25 millones. De ese total, USD 20 millones financiarán la continuidad de proyectos estratégicos de inversión pública.

Los otros USD 5 millones serán transferidos a la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos para garantizar su funcionamiento institucional. El decreto también modifica las asignaciones de ingresos y gastos de esa entidad descentralizada.

El Hospital Veterinario Chivo Pet recibirá USD 6.43 millones.
El Hospital Veterinario Chivo Pet recibirá USD 6.43 millones.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería recibirá USD 7.87 millones. La mayor parte, USD 6.43 millones, se utilizará para infraestructura e insumos del Hospital Veterinario Chivo Pet. Además, se asignaron USD 750,000 para semillas de frijol y maíz, y USD 685,000 para mantenimiento, logística, transporte, alimentación del personal y otros gastos operativos.

El Ministerio de Cultura contará con USD 5 millones para la Biblioteca Nacional de El Salvador, la Banda de El Salvador, la Escuela Nacional de Música y otras dependencias, además de iniciar la readecuación de las instalaciones del ex Zoológico Nacional.

Turismo, economía y cultura también recibirán fondos

El Ministerio de Turismo tendrá USD 4.07 millones. De ellos, USD 1.87 millones cubrirán gastos de funcionamiento y eventos turísticos previstos entre noviembre y diciembre, mientras que USD 2.2 millones serán transferidos a la Corporación Salvadoreña de Turismo para actividades deportivas, publicidad y promoción turística.

El Ministerio de Economía recibirá USD 2.7 millones para necesidades vinculadas a inversiones, innovación productiva y transformación digital. El decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial.

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