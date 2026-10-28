Cuando la represión cruza fronteras: la delegación cubana lleva a Nueva York los métodos que emplea contra los disidentes en la isla

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, se dirige a la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, el 26 de septiembre de 2026. REUTERS/Eduardo Muñoz

Guardar

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció que la delegación oficial de Cuba protagonizó el 27 de octubre en Nueva York un incidente durante el debate de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el embargo de Estados Unidos. La organización afirmó que los funcionarios intentaron interrumpir la intervención del representante estadounidense con gritos, gestos y golpes sobre las mesas.

Según el comunicado difundido desde Madrid, el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, se levantó de su asiento y avanzó hacia la tribuna junto a otros integrantes de la delegación. La Presidencia de la Asamblea suspendió de forma breve la sesión para restablecer el orden.

PUBLICIDAD

El OCDH sostuvo que entre los funcionarios presentes estaban el embajador Ernesto Soberón Guzmán, la viceministra Anayansi Rodríguez Camejo, Alejandro González Behmaras, Pedro Luis Pedroso Cuesta e Ileana Bárbara Núñez Mordoche.

La presión sobre los micrófonos y el intento de impedir el registro

La entidad también señaló que el primer secretario de la misión cubana Richard Tur de la Concepción presionó al personal de Naciones Unidas para que interrumpiera los micrófonos del orador estadounidense. Según esa versión, además intentó impedir, con manotazos, que un integrante de la delegación de Estados Unidos registrara la escena.

En septiembre pasado, la delegación cubana abandonó el recinto de la Asamblea General de la ONU durante el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump (Foto de archivo: Periódico Cubano)

El OCDH relacionó el incidente con los actos de repudio en Cuba

Para el director ejecutivo del organismo, Alejandro González Raga, el episodio no puede analizarse como un hecho aislado. “No es un exceso aislado ni un arrebato. Es un método”, declaró el activista en el comunicado.

PUBLICIDAD

González Raga comparó la conducta atribuida a los funcionarios cubanos en escenarios internacionales con los actos de repudio que, según denunció, se producen dentro de la isla contra disidentes y opositores. “Lo que estos funcionarios hacen en Nueva York, Ginebra, Lima o Panamá es lo mismo que el régimen hace a diario en los barrios de Cuba”, afirmó.

El director del OCDH agregó que la conducta de la delegación es “homologable a la represión que el Estado cubano ejerce dentro de la isla” y pidió que se la trate bajo ese criterio.

La denuncia llegó ocho días después de otro incidente en la sede de la ONU. El 19 de octubre, de acuerdo con el OCDH, Soberón Guzmán encabezó en los pasillos del edificio un acto contra ex presos políticos y opositores cubanos, entre ellos José Daniel Ferrer y Luis Manuel Otero Alcántara. Los funcionarios oficiales los recibieron con gritos de “terroristas”, según el comunicado.

PUBLICIDAD

Expulsan a diplomático cubano por agresión

El último episodio ocurrió el 27 de octubre. Estados Unidos ordenó la expulsión del primer secretario cubano Richard Tur de la Concepción, acusado de intentar agredir a un funcionario de la delegación norteamericana ante la ONU y arrebatarle su teléfono. El diplomático recibió un plazo de 24 horas para abandonar el país rumbo a La Habana, informó Infobae.

Estados Unidos expulsa a primer secretario de la delegación cubana por intentar agredir a un funcionario en la ONU

La decisión fue ratificada por el secretario de Estado, Marco Rubio, después del incidente en los pasillos de la sede de Naciones Unidas en Nueva York. El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, anunció la medida durante una entrevista con Fox News y sostuvo que la administración de Donald Trump no tolerará hostigamientos ni violencia física contra personal diplomático en territorio estadounidense.

PUBLICIDAD

Tur de la Concepción estaba asignado habitualmente a la Quinta Comisión de la ONU, encargada de asuntos administrativos y presupuestarios. Washington le retiró las credenciales para permanecer en el país al considerar que su conducta excedió los límites de la inmunidad diplomática y vulneró las normas aplicables a las representaciones ante el organismo.

El organismo recordó un boicot ocurrido en la ONU en 2018

La organización recordó que el 16 de octubre de 2018 cerca de 20 diplomáticos cubanos interrumpieron durante más de 45 minutos un acto sobre presos políticos en la sala del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

El evento, titulado “Jailed for What?”, contó con la presencia de González Raga, ex preso político del Grupo de los 75. El OCDH indicó que aquella protesta estuvo encabezada por Rodríguez Camejo, entonces embajadora cubana, y que incluyó gritos y golpes sobre las mesas.

PUBLICIDAD

Durante ese episodio, una representante de Estados Unidos declaró que nunca había presenciado un comportamiento semejante por parte de diplomáticos. González Raga se dirigió entonces a la bancada cubana con una frase que el organismo recuperó tras lo sucedido el lunes: “La gente está viendo lo que hacen aquí, ¿qué no harán en Cuba?”.

Fotografía cedida por la activista Anisley Pérez (i) donde aparece junto a Yamisderky Pelier (c) y Niurka Préstamo (d) durante su huelga de hambre ante la ONU en Nueva York (EE.UU.). EFE/Anisley Pérez

El OCDH contabilizó al menos 11 episodios similares desde 2004, entre agresiones y actos de hostigamiento contra activistas cubanos en Ginebra, Panamá, Lima, México, Galicia, Milán y Nueva York. Entre los antecedentes citó la condena de la Justicia española contra una cónsul cubana por la agresión a dos activistas en Galicia en 2022.

PUBLICIDAD