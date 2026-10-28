El delantero hondureño “Choco” Lozano mantiene contacto ocasional con Marc Cucurella

El atacante hondureño reveló que intercambia mensajes con el carrilero del Real Madrid tras coincidir en el filial del Barcelona, destacando la cercanía que mantiene pese al éxito alcanzado en la élite internacional. ( Imagen de cortesía)

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Anthony “Choco” Lozano reveló que mantiene contacto ocasional con Marc Cucurella, su excompañero en el Barcelona B, y destacó la sencillez del lateral español pese a su consolidación en el fútbol europeo y su presente en el Real Madrid.

El delantero hondureño le escribió para felicitarlo después de la conquista mundial de España en 2023. Cucurella respondió con la misma cercanía que mantenía durante su paso por las categorías formativas del club catalán.

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La conversación fue relatada por Lozano durante una charla con el periodista Gustavo Roca, del canal de YouTube Gustavo Roca Gol. El atacante explicó que no habla regularmente con el defensor, pero intercambian mensajes a través de redes sociales.

El vínculo surgido en el Barcelona B

Lozano aclaró que no tiene agregado a Cucurella en WhatsApp, aunque puede comunicarse con él por otras plataformas. También señaló que el español lo identifica como uno de los futbolistas con los que compartió vestuario durante su etapa de formación.

Choco Lozano mantiene contacto esporádico con Marc Cucurella tras coincidir en las filas del Barcelona B. EFE/Javier Lizón

El delantero valoró que Cucurella conserve una actitud sencilla a pesar del nivel que alcanzó en el fútbol internacional. Ambos coincidieron en el Barcelona B antes de que el lateral continuara su carrera en el fútbol europeo.

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La experiencia en el club azulgrana también le permitió a Lozano entrenar con el primer equipo. El hondureño contó que llegó a las instalaciones para trabajar con el filial y encontró su nombre entre los jugadores convocados para la práctica con los mayores.

El entrenamiento con las figuras del primer equipo

La noticia le provocó alegría, aunque recordó que debía concentrarse en el trabajo y dejar de lado la admiración por las figuras del plantel. Esa oportunidad fue una de las experiencias que más recuerda de su recorrido en España.

Lozano destacó la estructura del Barcelona para desarrollar a sus jóvenes desde las divisiones inferiores. Según explicó, la filosofía de juego se sostiene desde La Masía hasta el primer equipo, con prioridad en la circulación del balón y la salida desde el fondo.

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El delantero hondureño relató cómo el lateral del Real Madrid mantiene la misma cercanía de sus años en el Barcelona B, donde ambos coincidieron antes de proyectarse en el fútbol internacional. ( Cortesía: Gustavo Roca Gol)

El delantero hondureño Antony “Choco” Lozano confirmó que Motagua se comunicó con él durante el último mercado de fichajes a través de Emilio Izaguirre, aunque descartó la posibilidad de incorporarse al club.

Lozano, exjugador de Olimpia, afirmó que mantiene una buena relación con Izaguirre y que respondió al contacto con respeto, pero no avanzó en una negociación para jugar en el equipo azul.

“Con Emilio tengo una buena relación. Si me escribió, hablé con él, estuvimos en contacto, con mucho respeto. A los equipos que me escriben les contesto con toda la buena voluntad y soy muy sincero con ellos. Se les agradece”, declaró en una entrevista con Roca Gol.

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Motagua buscaba alternativas para reforzar su ataque y finalmente optó por el costarricense Jonathan Moya. Lozano, de 33 años, continúa como agente libre tras recuperarse de una lesión de rodilla que lo marginó durante gran parte de la temporada 2025-2026.

El atacante entrenó algunos días con Olimpia y no descartó un eventual regreso al club, aunque su prioridad es retomar su carrera en el extranjero a partir de enero.