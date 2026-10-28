Guatemala revisó el impacto de la sequía sobre alimentos, energía y combustibles

La vicepresidenta Karin Herrera encabezó la quinta reunión del Gabeco para evaluar la sequía y las reservas energéticas de cara a la época seca. (Vicepresidencia de Guatemala)

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La vicepresidenta Karin Herrera encabezó la quinta reunión ordinaria de 2026 del Gabinete Especifico de Desarrollo Económico, en la que el Gobierno de Guatemala evaluó los efectos de la sequía, los precios de los combustibles y las reservas de agua del embalse de Chixoy para anticipar riesgos sobre la producción, el abastecimiento y la generación eléctrica durante la época seca 2026-2027.

El nivel del embalse alcanzó 802,99 metros sobre el nivel del mar el 26 de octubre, apenas 0,06 metros por debajo de su cota máxima de 803,05 metros.

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Las lluvias registradas durante ese mes elevaron los caudales promedio por encima de los 100 metros cúbicos por segundo, una condición favorable para la generación hidroeléctrica.

El Gabeco reúne a ministerios, secretarías y entidades públicas para analizar asuntos que inciden en la actividad económica y coordinar respuestas ante situaciones que pueden afectar la producción, el consumo y el suministro de servicios básicos.

La sesión incorporó información sobre las condiciones climáticas, el impacto en el sector agropecuario, la evolución del mercado de combustibles y las proyecciones para el sistema energético. También se analizaron los posibles efectos del fenómeno de El Niño sobre las actividades productivas y la disponibilidad de recursos hídricos.

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La vicepresidenta Karin Herrera encabezó la quinta reunión del Gabeco para evaluar la sequía y las reservas energéticas de cara a la época seca. (Vicepresidencia de Guatemala)

Alimentos y seguros ante las pérdidas rurales

El Plan de Acción de Respuesta a la Emergencia por Sequía 2026 fue uno de los asuntos centrales del encuentro. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación presentó medidas anticipatorias destinadas a reducir las pérdidas en el área rural y asistir a las familias afectadas por la falta de lluvias.

Como parte de esa estrategia, el ministerio distribuyó 602.700 raciones de alimentos en zonas con afectaciones climáticas. La asistencia apunta a la población con dificultades para sostener su producción agrícola o acceder a alimentos por las condiciones de sequía.

El MAGA informó además que 43,313 personas cuentan con cobertura de seguros agropecuarios. Este mecanismo busca compensar una parte de las pérdidas provocadas por fenómenos que dañan cultivos y otros medios de producción del sector rural.

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Del total de personas cubiertas, 10,908 recibieron indemnizaciones de entre Q 500 y Q 3,000. Los pagos menores correspondieron a afectaciones clasificadas como muy fuertes, mientras que las compensaciones más altas se destinaron a daños considerados catastróficos.

No se detalló la distribución geográfica de las raciones alimentarias ni de las pólizas de seguro, tampoco los cultivos alcanzados por las medidas. La información disponible no incluyó una estimación de las pérdidas económicas vinculadas con la sequía.

La falta de esos datos impide establecer el alcance de la respuesta en las áreas más expuestas. El seguimiento climático se relaciona con la producción agropecuaria, la disponibilidad de alimentos y los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema energético nacional.

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La vicepresidenta Karin Herrera encabezó la quinta reunión del Gabeco para evaluar la sequía y las reservas energéticas de cara a la época seca. (Vicepresidencia de Guatemala)

Petróleo, precios internos y reservas de agua

La evolución de los combustibles también ocupó parte de la reunión, debido a su incidencia sobre los costos del transporte, la producción y la distribución de bienes. El Banco de Guatemala expuso un análisis sobre el precio internacional del petróleo y los riesgos geopolíticos que podrían modificar el suministro mundial.

Las variaciones del mercado internacional repercuten en el costo de los derivados del crudo comercializados en Guatemala. El monitoreo incluyó factores que podrían trasladarse a los precios internos durante los próximos meses.

El Ministerio de Energía y Minas presentó los resultados del subsidio temporal y de las exenciones tributarias vinculadas con los combustibles. La cartera también explicó los mecanismos utilizados para establecer los precios de referencia.

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No se informó si el Gabeco resolvió prorrogar, modificar o sustituir las medidas vigentes. La revisión se concentró en los efectos de los instrumentos aplicados y en las condiciones internacionales que pueden provocar cambios en el mercado local.

En el frente energético, el Ministerio de Energía y Minas mantiene el seguimiento de las proyecciones hidrológicas elaboradas por el Instituto Nacional de Electrificación para la época seca 2026-2027. La disponibilidad de agua almacenada y el comportamiento de la demanda eléctrica determinarán las condiciones de generación durante los meses de menor precipitación.

La cercanía de Chixoy con su nivel máximo permite prever un inicio favorable de la temporada seca. Sin embargo, el abastecimiento energético dependerá de la evolución de las lluvias, los caudales y la demanda de electricidad.

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El seguimiento de los embalses forma parte de las medidas de prevención ante una posible reducción de los recursos hídricos. Un período seco puede afectar la producción agrícola, el costo de la energía y la disponibilidad de insumos para la economía.

Las instituciones que integran el Gabeco continuarán con el monitoreo de las proyecciones climáticas, los precios internacionales del petróleo y el comportamiento del embalse de Chixoy antes de la época seca 2026-2027.