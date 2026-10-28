Cuádruple crimen de La Loma: Casación absolvió a dos testigos condenados por falso testimonio y ordenó liberarlos

El remisero Marcelo Tagliaferro había recibido siete años de prisión

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La Sala IV del Tribunal de Casación Penal bonaerense absolvió a Marcelo Tagliaferro y Patricia Godoy, quienes habían sido condenados por falso testimonio agravado en la causa vinculada con el cuádruple crimen de La Loma, ocurrido en noviembre de 2011 en La Plata. Los jueces concluyeron que no existían pruebas suficientes para demostrar que ambos hubieran mentido deliberadamente en sus declaraciones contra Osvaldo “el Karateca” Martínez, quien fue investigado por los asesinatos y posteriormente absuelto.

La resolución, a la que accedió Infobae, fue dictada este miércoles por los jueces María Florencia Budiño y Fernando Luis María Mancini, quienes hicieron lugar a los recursos presentados por las defensas y dejaron sin efecto las condenas de siete años de prisión para Tagliaferro y cuatro años y seis meses para Godoy. Además, ordenaron la inmediata libertad de ambos, previo cumplimiento de los trámites correspondientes. El remisero permanecía detenido en la Unidad Penitenciaria Nº 28 de Magdalena, mientras que Godoy cumplía prisión domiciliaria.

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En el fallo, los magistrados cuestionaron los razonamientos utilizados por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 de La Plata para considerar falsos los testimonios. Advirtieron que las contradicciones señaladas en la sentencia original no alcanzaban para acreditar la comisión del delito y que tampoco se había demostrado la intención de perjudicar a Martínez.

La decisión representa un nuevo capítulo judicial del caso que conmocionó a La Plata hace casi quince años, cuando fueron asesinadas Bárbara Santos, su madre Susana de Bárttole, su hija Micaela Galle Santos y Marisol Pereyra. Por el cuádruple crimen fue condenado a prisión perpetua Javier “La Hiena” Quiroga.

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Patricia Godoy había sido beneficiada con prisión domiciliaria

Por qué Casación cuestionó la condena a Patricia Godoy

Patricia Godoy declaró que había visto a Osvaldo Martínez llegar a su casa alrededor de la 1.30 de la madrugada del 27 de noviembre de 2011, en un auto oscuro conducido por otra persona.

Sin embargo, otros vecinos aseguraron haber visto al “Karateca” llegar a su domicilio entre las 20 y las 22 de la noche anterior. El tribunal que condenó a Godoy consideró que esas declaraciones demostraban que había mentido.

Casación rechazó ese argumento porque los testimonios no eran necesariamente contradictorios: que otros vecinos hubieran visto a Martínez llegar a su casa durante la noche no descartaba que pudiera haber salido y regresado durante la madrugada, en el horario señalado por Godoy.

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“Se trata, por ende, de dos acontecimientos que no sólo no se excluyen entre sí, sino que se encuentran separados por varias horas”, explicó la jueza María Florencia Budiño en su voto.

Osvaldo "Karateca" Martínez fue absuelto (Télam)

La magistrada también señaló que los registros de las antenas telefónicas no demostraban que Martínez hubiera permanecido dentro de su vivienda durante toda la noche.

El fallo cuestionó, además, que se hubiera desacreditado a Godoy porque resultaba extraño que una mujer caminara sola de madrugada por una zona oscura y peligrosa. Budiño calificó ese argumento como “un razonamiento inferencial de corte netamente discriminatorio hacia la mujer, sustentado en un estereotipo”.

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Para Casación, no hubo pruebas suficientes para demostrar que Godoy hubiera mentido deliberadamente y, por eso, resolvió absolverla.

Micaela Galle, Susana De Barttole, Bárbara Santo y Marisol Pereyra: las víctimas del cuádruple femicidio de La Loma (Foto/Gentileza Télam)

El remisero que identificó a Martínez después de ver su foto en los diarios

Marcelo Tagliaferro fue el remisero que trasladó a Marisol Pereyra hasta la vivienda donde ocurrieron los asesinatos. Declaró que vio a un hombre salir a recibirla y que este le indicó que se retirara porque la mujer se quedaría allí.

En su primera declaración, el 28 de noviembre de 2011, explicó que había observado al hombre fugazmente, a través del espejo retrovisor. Consultado sobre la posibilidad de identificarlo, respondió: “No puedo darte la seguridad de poder reconocerlo ya que lo vi por el espejo, muy de costado, es difícil”.

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Sin embargo, dos días después, tras ver una fotografía de Osvaldo Martínez publicada en los diarios, aseguró que podía reconocerlo. Durante el juicio por los homicidios, incluso sostuvo: “No tengo dudas que la persona que indiqué en el reconocimiento en rueda es la que vi esa noche, la certeza me la dio el diario cuando ví la foto”.

Esa modificación en su relato fue uno de los argumentos utilizados para condenarlo por falso testimonio. Para Casación, el remisero pudo haberse equivocado al reconstruir su recuerdo después de ver la fotografía, sin que eso significara que hubiera mentido deliberadamente.

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El remisero identificó a Martínez después de ver su foto en los diarios (Télam)

La jueza María Florencia Budiño explicó que la identificación posterior “pudo responder a un proceso de reconstrucción del recuerdo que, aunque finalmente equivocado, explica de manera atendible el convencimiento que manifestó haber adquirido”.

Y agregó: “La prueba de que la identificación fue errónea no permite convertir retrospectivamente aquel error en conocimiento de la falsedad”.

El fallo también descartó uno de los argumentos utilizados para atribuirle un supuesto interés económico. El tribunal que lo condenó había mencionado la posibilidad de que Tagliaferro hubiera incriminado falsamente a Martínez para cobrar una recompensa.

Sin embargo, Casación advirtió que la recompensa de $300.000 fue establecida el 1° de marzo de 2012, varios meses después de las primeras declaraciones del remisero.

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Por eso, Budiño concluyó que “mal pudo Tagliaferro haberse motivado para inculpar falsamente a Martínez en una recompensa inexistente al momento de esbozar sus primigenios testimonios”.

Javier “La Hiena” Quiroga, considerado responsable del cuádruple crimen, fue condenado a prisión perpetua en 2016

La conclusión de los jueces

Al evaluar conjuntamente las situaciones de Godoy y Tagliaferro, la Sala IV concluyó que las pruebas reunidas no permitían demostrar los elementos necesarios para configurar el delito de falso testimonio agravado.

Para los magistrados, el tribunal de primera instancia convirtió inconsistencias, sospechas y posibles errores de percepción en pruebas de una conducta deliberadamente falsa.

En su voto, Budiño sostuvo que “la hipótesis de cargo no logra superar el umbral de la duda razonable” y que no resultaba jurídicamente posible suplir esa insuficiencia mediante inferencias o conjeturas.

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La jueza también dedicó una consideración especial a las consecuencias que la investigación tuvo para Osvaldo Martínez, quien estuvo acusado de los cuatro homicidios y posteriormente fue absuelto.

Godoy y Tagliaferro fueron absueltos. Fragmento del fallo judicial

Reconoció la trascendencia pública y las consecuencias personales que pudo haber tenido aquella imputación, pero advirtió que esa situación no podía justificar una condena sin pruebas suficientes.

“Quienes ejercemos la función judicial no podemos procurar reparar una afectación padecida en el marco de un proceso mediante la atribución de responsabilidad penal allí donde subsisten dudas razonables acerca de la configuración del delito”, expresó.

Mancini adhirió a los fundamentos de su colega y la decisión fue adoptada por unanimidad.

La resolución no modifica la absolución de Martínez la condena a prisión perpetua de Javier “La Hiena” Quiroga, considerado responsable del cuádruple crimen.