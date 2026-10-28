Guatemala

La Superintendencia de Bancos de Guatemala cierra conferencias sobre lavado de dinero con foco en fraudes mediante inteligencia artificial

El encuentro reunió a funcionarios de la IVE y representantes privados para abordar amenazas contra las entidades financieras, en el marco del 80 aniversario de la institución supervisora bancaria guatemalteca

Un hombre con traje habla en un podio junto a la bandera de Guatemala y un panel conmemorativo del 80 aniversario de la Superintendencia de Bancos
La Superintendencia de Bancos clausuró las jornadas técnicas sobre prevención de lavado de dinero enfocadas en amenazas de inteligencia artificial generativa. (SIB Guatemala)
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La Superintendencia de Bancos de Guatemala cerró el martes 27 de octubre las Conferencias sobre Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo 2026, con una advertencia sobre el uso de inteligencia artificial generativa para cometer fraudes y con la preparación del país para una evaluación internacional prevista para 2027.

La jornada se desarrolló bajo el lema “Evolución de la Prevención del LD/FT” y reunió a funcionarios de la Intendencia de Verificación Especial, conocida como IVE, junto con representantes del sector privado.

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El encuentro estuvo dedicado a las amenazas que acompañan la transformación digital de los servicios bancarios y a las respuestas que deben adoptar las entidades financieras.

El superintendente de Bancos, Juan Carlos Catalán Herrera, planteó durante la apertura que los sistemas de prevención deben cambiar ante la creciente sofisticación de las técnicas utilizadas por redes criminales. Su propuesta fue pasar de un modelo reactivo a otro basado en riesgos, con capacidad para anticipar amenazas y detectar operaciones sospechosas de manera oportuna.

La transformación digital del sistema financiero guatemalteco exige una actualización permanente de los mecanismos de control, sostuvo el funcionario. Catalán Herrera no presentó cifras sobre la cantidad de operaciones sospechosas identificadas durante el último año, aunque ubicó el debate dentro de los compromisos internacionales de Guatemala contra el lavado de activos.

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Un hombre con traje habla en un podio junto a la bandera de Guatemala y un panel conmemorativo del 80 aniversario de la Superintendencia de Bancos
La Superintendencia de Bancos clausuró las jornadas técnicas sobre prevención de lavado de dinero enfocadas en amenazas de inteligencia artificial generativa. (SIB Guatemala)

Identidades, voces y documentos replicados mediante algoritmos

El fraude sofisticado a través de herramientas de inteligencia artificial generativa ocupó uno de los paneles centrales de las conferencias. Los funcionarios de la IVE Hugo Leonel Morales González y Ana Lucía Luna expusieron los métodos mediante los cuales actores criminales pueden replicar identidades, voces y documentos mediante algoritmos generativos.

Las autoridades financieras consideran que esas prácticas representan un riesgo creciente para los procedimientos de verificación de clientes. La capacidad de imitar elementos que habitualmente se emplean para confirmar una identidad modifica las amenazas que deben vigilar las instituciones del sistema bancario.

La agenda también incluyó una presentación sobre nuevas tecnologías y servicios financieros. El director de Cumplimiento y Asuntos Legales de Roxom, Alfonso Martel, participó junto con el funcionario de la IVE José Daniel Ramírez en una exposición sobre el efecto de los productos digitales en el perfil de riesgo de las entidades supervisadas.

La expansión de esos servicios obliga a las instituciones bajo control de la Superintendencia de Bancos a revisar los riesgos que monitorean. La entidad describió la actualización técnica como parte de la respuesta frente a los desafíos que plantea la digitalización financiera.

Un hombre con traje habla en un podio junto a la bandera de Guatemala y un panel conmemorativo del 80 aniversario de la Superintendencia de Bancos
La Superintendencia de Bancos clausuró las jornadas técnicas sobre prevención de lavado de dinero enfocadas en amenazas de inteligencia artificial generativa. (SIB Guatemala)

La evaluación internacional prevista para 2027

Las conferencias abordaron las obligaciones de las personas obligadas ante la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, GAFILAT. El programa incluyó además un panel de cierre llamado “Hacia dónde enfocar los esfuerzos de Prevención del LD/FT”, destinado a debatir las prioridades actuales en la materia.

La Evaluación Mutua de Guatemala está prevista para 2027. El proceso examinará la efectividad del sistema nacional contra el lavado de dinero y su capacidad para enfrentar el financiamiento del terrorismo.

La Superintendencia de Bancos señaló que la coordinación entre los distintos participantes del sistema financiero y la actualización de sus capacidades técnicas pueden favorecer una respuesta articulada ante los riesgos detectados. Las medidas deben apuntar a resultados sostenibles y medibles antes de la revisión internacional.

El director del Departamento de Tecnología, Analítica e Internacional de la IVE, Oscar Gabriel Calvillo Salguero, estuvo a cargo de las palabras finales de la jornada. La SIB agradeció los aportes de expositores y participantes, y reafirmó su compromiso de mantener espacios de formación especializada para fortalecer la prevención del lavado de dinero.

El organismo definió la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo como “un esfuerzo de país”. Las conferencias se realizaron durante el aniversario número 80 años de la institución, creada para supervisar el sistema bancario guatemalteco.

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