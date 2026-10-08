Amazon recorta puestos de trabajo mientras planea invertir 220.000 millones de dólares en IA

Amazon redujo puestos de trabajo en su división de tiendas durante octubre de 2026 en el marco de una reestructuración de costes. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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Amazon eliminó “un pequeño número” de puestos de trabajo, principalmente en su división de tiendas, como parte de una reestructuración de costes que convive con un plan récord de inversión en infraestructura para inteligencia artificial (IA).

La compañía fundada por Jeff Bezos confirmó la medida después de que empleados de varias áreas comunicaran en canales internos que habían recibido notificaciones sobre la supresión de sus cargos.

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Los avisos alcanzaron a menos de 1.000 trabajadores, según una persona familiarizada con la situación. Los recortes incluyen grupos de atención al cliente, soporte para el mercado, ingeniería del negocio minorista y empleados en India y el Reino Unido.

La medida de ajuste afectó a menos de 1.000 empleados en áreas de atención al cliente, soporte e ingeniería en India y el Reino Unido. (Foto: Europa Press)

Un canal interno de Slack con casi 37.000 miembros concentró las consultas de quienes habían recibido los correos. Los trabajadores preguntaron por las indemnizaciones, las oportunidades de recolocación dentro de la empresa y la posibilidad de recibir nuevas notificaciones.

Asimismo, la preocupación se extendió a las bajas médicas, la continuidad del acceso a Slack y Outlook durante el período de preaviso y el alcance geográfico de los ajustes. Algunos empleados buscaron saber si la reducción llegaría a México y a otros países de Europa.

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Qué tiene que ver la inteligencia artificial con los despidos en Amazon

La empresa prepara una inversión de 220.000 millones de dólares en centros de datos, chips y otra infraestructura para inteligencia artificial, la mayor partida de gasto de su historia. El desembolso se proyecta mientras la empresa continúa modificando su estructura laboral para reducir costes y simplificar su organización.

La compañía proyecta una inversión récord de 220.000 millones de dólares para la construcción de centros de datos, chips e infraestructura de inteligencia artificial. (Foto: REUTERS/Noah Berger para AWS)

Un portavoz explicó que los cambios se concentraron en parte del negocio de tiendas. “Siempre estamos revisando la estructura de nuestros equipos para asegurarnos de estar lo mejor preparados posible para innovar rápidamente y ofrecer lo mejor a nuestros clientes”, dijo a Business Insider.

El representante añadió que la empresa ajustó componentes de esa división porque considera que la nueva configuración permitirá cumplir mejor sus prioridades. “Como parte de estos cambios, hemos tomado la difícil decisión de eliminar algunos puestos de trabajo y nos comprometemos a apoyar a los empleados afectados durante su transición”.

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La posibilidad de nuevos ajustes había generado incertidumbre durante meses entre parte de la plantilla. Fuentes cercanas al asunto señalaron que algunos directivos limitaron la planificación para los próximos trimestres ante la expectativa de que cambiaran los grupos de trabajo o las prioridades.

Los representantes de la empresa argumentaron que la reconfiguración organizativa permitirá acelerar la innovación en sus servicios. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Para muchos trabajadores, la duda inmediata fue determinar si podrían conseguir otra posición dentro de Amazon antes de la finalización de sus contratos. Una de las consultas planteó si un empleado que aceptara una oferta externa durante los 90 días de notificación perdería la indemnización al renunciar antes de tiempo.

En qué otros momentos Amazon a hecho recorte de personal a nivel global

La nueva reducción se suma al proceso de reorganización iniciado en octubre de 2025. Amazon confirmó en enero de 2026 una ronda de despidos que afectó a unos 16.000 empleados corporativos en todo el mundo, orientada a reducir burocracia y acelerar la adopción de inteligencia artificial en sus operaciones.

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Amazon anunció en enero de 2026 un recorte de 16.000 empleos corporativos para simplificar su estructura administrativa. (Foto: EFE/EPA/Cristóbal Herrera-Ulashkevich)

Ese ajuste siguió a una ola previa que había afectado aproximadamente a 14.000 puestos administrativos y de gestión. En conjunto, el plan contempló la eliminación de cerca de 30.000 empleos corporativos, alrededor del 10% de la plantilla global de la compañía.

Las unidades de computación en la nube AWS y el negocio de tiendas concentraron los mayores impactos de la reorganización. Amazon sostiene que la modificación busca una estructura capaz de tomar decisiones con mayor rapidez y de innovar a un ritmo más acelerado.

La tendencia de despidos es un factor común en empresas de diferentes industrias que planean realizar recortes de personal y restar de sus jerarquías organizacionales burocracia y mayor productividad.

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