Universidad de Panamá advierte sobre posible fraude en los exámenes de ingreso a sus carreras

La Dirección General de Admisión de la Universidad de Panamá advirtió sobre ofrecimientos para realizar pruebas de ingreso en nombre de otros aspirantes a cambio de dinero. (Cortesía: Universidad de Panamá)

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La Universidad de Panamá advirtió sobre ofertas para realizar exámenes de admisión a cambio de dinero, difundidas mediante redes sociales y plataformas digitales.

La institución alertó a los aspirantes de primer ingreso sobre esta práctica, que compromete la validez de las evaluaciones y podría afectar sus posibilidades de ingresar a la casa de estudios superiores.

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Mediante un comunicado emitido el 27 de octubre, la Dirección General de Admisión informó que ha tenido conocimiento de personas que ofrecen presentar las Pruebas de Capacidades Académicas (PCA) en nombre de los estudiantes.

Estas propuestas incluyen una remuneración económica por sustituir al aspirante durante la evaluación.

La universidad calificó esta conducta como irregular y contraria a los principios de honestidad, transparencia e igualdad de oportunidades que deben regir el ingreso a sus carreras. Las autoridades recordaron que el propósito de las pruebas es evaluar las capacidades individuales de cada postulante, sin intervención de otras personas.

La Universidad de Panamá desarrolla el proceso de admisión 2027, que incluye pruebas psicológicas, de capacidades académicas y de conocimientos generales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La advertencia establece que cualquier evaluación en la que se compruebe que una persona distinta al aspirante realizó el examen será declarada inválida. La institución también señaló que podrán aplicarse medidas administrativas o legales, según corresponda, sin precisar cuántos casos han sido identificados ni anunciar sanciones contra personas determinadas.

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El pronunciamiento está dirigido tanto a los estudiantes interesados en ingresar a la universidad como a sus familiares, ante el riesgo de que acepten ofrecimientos de terceros. La Dirección General de Admisión exhortó a no efectuar pagos por estos servicios y a desconfiar de quienes prometan resolver las evaluaciones.

Las autoridades insistieron en que las pruebas de admisión tienen carácter personal e individual, por lo que deben ser desarrolladas exclusivamente por los aspirantes inscritos. Permitir que otra persona responda el examen altera las condiciones de competencia y desvirtúa la medición de conocimientos y habilidades utilizada durante la selección.

La alerta coincide con el desarrollo del proceso de admisión para el año académico 2027, cuya inscripción se efectuó entre el 30 de junio y el 30 de septiembre de 2026. El procedimiento tiene un costo de 30 dólares e incluye evaluaciones psicológicas, académicas y de conocimientos generales.

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La Universidad de Panamá recordó que los exámenes de ingreso deben ser realizados personalmente por los aspirantes y que cualquier suplantación comprobada provocará la invalidación de la prueba. (Magnific)

Una parte de estas evaluaciones se realiza mediante plataformas virtuales, aunque determinadas facultades requieren que los estudiantes acudan presencialmente y utilicen dispositivos electrónicos. Esta combinación de modalidades forma parte del esquema de admisión vigente, en el que cada unidad académica comunica las condiciones correspondientes a sus aspirantes.

Durante octubre, la Universidad de Panamá también anunció modificaciones en el calendario de las pruebas académicas para distintas facultades y centros regionales. Los cambios incluyeron evaluaciones virtuales desde el hogar y otras presenciales, por lo que se solicitó verificar las fechas y modalidades oficiales antes de presentar cada examen.

Entre los ajustes comunicados figura la aplicación de pruebas para Comunicación Social y Humanidades el 26 de octubre, mediante modalidad virtual desde el hogar. Otras unidades académicas establecieron jornadas posteriores, mientras las autoridades recomendaron consultar las instrucciones específicas de cada facultad para evitar errores durante el proceso.

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El calendario general también contempla pruebas psicológicas hasta el 26 de noviembre y evaluaciones de conocimientos generales durante noviembre. La entrega de resultados a los aspirantes está prevista del 11 al 15 de enero de 2027, una vez completadas las distintas etapas establecidas por la universidad.

Las evaluaciones de ingreso permiten medir las capacidades y conocimientos de los estudiantes que buscan obtener un cupo en las diferentes carreras de la Universidad de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque existen reportes recientes sobre las ofertas de suplantación denunciadas por la institución, no se han identificado antecedentes públicos suficientemente documentados que permitan establecer cuántas situaciones similares ocurrieron en procesos anteriores. Tampoco se ha informado oficialmente el número de estudiantes involucrados en las prácticas que motivaron esta advertencia.

La Dirección General de Admisión reiteró que los interesados deben utilizar únicamente los canales oficiales de información y evitar intermediarios que ofrezcan ventajas a cambio de pagos.

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La universidad sostuvo que el ingreso debe responder al mérito y las capacidades de cada aspirante, sin comprometer la transparencia de las evaluaciones.