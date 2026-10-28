Abrirán una Casa Comercializadora en Dallas para llevar productos salvadoreños a Estados Unidos

Paul Steiner, presidente de Conamype; y Víctor Marroquín, CEO de Millenium 3000 Enterprise INC, firmaron la carta de entendimiento para la Casa Comercializadora en Dallas, Texas./ (Conamype)

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La Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) firmó una carta de entendimiento con Millennium 3000 Enterprise Inc. para abrir una Casa Comercializadora en Dallas, Texas, que buscará incorporar productos de micro y pequeñas empresas salvadoreñas al mercado de Estados Unidos.

El acuerdo, informado por la institución a través de un comunicado, forma parte del Programa de Casas Comercializadoras, una estrategia que procura establecer alianzas con socios en otros países para facilitar el acceso de la micro y pequeña empresa salvadoreña (Mype) a compradores, distribuidores y nuevos canales de venta.

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La nueva sede en Dallas permitirá exhibir productos de empresas salvadoreñas de distintos rubros. El espacio propiciará que representantes de la casa comercializadora conozcan de primera mano la oferta, las capacidades de producción y las propuestas de valor de los negocios participantes.

La apuesta apunta a resolver una de las principales dificultades de las pequeñas unidades productivas que buscan vender fuera del país: el contacto directo con potenciales clientes y operadores comerciales. La intermediación de una casa comercializadora puede facilitar la identificación de productos con demanda, así como los procesos de negociación, presentación y distribución.

Las artesanías y el café concentran el 62% de los productos salvadoreños comercializados en el exterior bajo la modalidad de casas comercializadoras./ (Conamype)

Según Conamype, hasta la fecha se han concretado más de 40 alianzas con Casas Comercializadoras en Honduras, Estados Unidos, Canadá, Francia, Colombia, Reino Unido, Suecia, Alemania, España, República Checa, Italia, Israel y China. La red busca ampliar la presencia de bienes elaborados por emprendedores salvadoreños en mercados internacionales.

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Dentro de los artículos que se ofrecen en las casas comercializadoras, se encuentran las artesanías, que representan el 34% de los productos según los datos divulgados por la comisión. Le siguen el café, con 28%; la ropa, con 22%; las carteras, con 9%; el calzado, con 5%; y el chocolate, con 2%.

Los productos con potencial exportador tendrán un espacio de exhibición

La apertura de la casa en Texas se inscribe en la estrategia de internacionalización de las mypes salvadoreñas, con énfasis en sectores que ya cuentan con experiencia en ferias, vitrinas comerciales y actividades de promoción. El objetivo es que las empresas puedan sostener vínculos que vayan más allá de una venta puntual.

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Durante 2025, Conamype también desarrolló actividades para conectar a pequeños proveedores con compradores nacionales. En abril organizó un showroom de promocionales, uniformes y empaques de alimentos, que reunió a 15 mypes expositoras y más de 50 empresas e instituciones públicas interesadas en establecer relaciones comerciales.

La actividad formó parte de la estrategia de la Unidad de Comercialización de la entidad. El encuentro buscó generar oportunidades para proveedores de menor escala e insertarlos en cadenas de suministro de empresas e instituciones.

La intermediación comercial busca resolver la falta de contacto directo entre los pequeños productores y los distribuidores internacionales./ (Conamype)

Conamype también impulsó espacios de formación para negocios que proyectan exportar. En octubre realizó el foro Exporta SV: El camino de las MYPE para la Exportación, al que asistieron más de 100 empresas de rubros como artesanías, textiles, confección, calzado, tecnología, alimentos, bebidas y agroindustria.

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La jornada incluyó asesorías sobre normas internacionales, promoción comercial, trámites de exportación y requisitos para acceder a mercados externos. La entidad indicó que estas capacitaciones buscan reducir barreras para las empresas que pretenden pasar de la producción local a las ventas internacionales.

Entre las iniciativas de Conamype también figura el programa Mujer y Negocios, dirigido a empresarias y emprendedoras. En Santa Ana, la comisión presentó el programa a 17 mujeres en el marco de un proyecto de empoderamiento económico financiado por la Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

La apertura de la casa comercializadora en Dallas ampliará esa línea de trabajo orientada a fortalecer capacidades empresariales, promover la oferta nacional y generar canales de venta para unidades productivas con potencial de exportación.

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