El Salvador

Abrirán una Casa Comercializadora en Dallas para llevar productos salvadoreños a Estados Unidos

Conamype firmó un acuerdo con una firma estadounidense para exhibir artesanías, café, ropa y otros bienes elaborados por emprendedores. La iniciativa se suma a una red de más de 40 alianzas en tres continentes

Paul Steiner, presidente de Conamype; y Víctor Marroquín, CEO de Millenium 3000 Enterprise INC, firmaron la carta de entendimiento para la Casa Comercializadora en Dallas, Texas./ (Conamype)
Paul Steiner, presidente de Conamype; y Víctor Marroquín, CEO de Millenium 3000 Enterprise INC, firmaron la carta de entendimiento para la Casa Comercializadora en Dallas, Texas./ (Conamype)
Guardar

La Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) firmó una carta de entendimiento con Millennium 3000 Enterprise Inc. para abrir una Casa Comercializadora en Dallas, Texas, que buscará incorporar productos de micro y pequeñas empresas salvadoreñas al mercado de Estados Unidos.

El acuerdo, informado por la institución a través de un comunicado, forma parte del Programa de Casas Comercializadoras, una estrategia que procura establecer alianzas con socios en otros países para facilitar el acceso de la micro y pequeña empresa salvadoreña (Mype) a compradores, distribuidores y nuevos canales de venta.

PUBLICIDAD

La nueva sede en Dallas permitirá exhibir productos de empresas salvadoreñas de distintos rubros. El espacio propiciará que representantes de la casa comercializadora conozcan de primera mano la oferta, las capacidades de producción y las propuestas de valor de los negocios participantes.

La apuesta apunta a resolver una de las principales dificultades de las pequeñas unidades productivas que buscan vender fuera del país: el contacto directo con potenciales clientes y operadores comerciales. La intermediación de una casa comercializadora puede facilitar la identificación de productos con demanda, así como los procesos de negociación, presentación y distribución.

Las artesanías y el café concentran el 62% de los productos salvadoreños comercializados en el exterior bajo la modalidad de casas comercializadoras./ (Conamype)
Las artesanías y el café concentran el 62% de los productos salvadoreños comercializados en el exterior bajo la modalidad de casas comercializadoras./ (Conamype)

Según Conamype, hasta la fecha se han concretado más de 40 alianzas con Casas Comercializadoras en Honduras, Estados Unidos, Canadá, Francia, Colombia, Reino Unido, Suecia, Alemania, España, República Checa, Italia, Israel y China. La red busca ampliar la presencia de bienes elaborados por emprendedores salvadoreños en mercados internacionales.

PUBLICIDAD

Dentro de los artículos que se ofrecen en las casas comercializadoras, se encuentran las artesanías, que representan el 34% de los productos según los datos divulgados por la comisión. Le siguen el café, con 28%; la ropa, con 22%; las carteras, con 9%; el calzado, con 5%; y el chocolate, con 2%.

Los productos con potencial exportador tendrán un espacio de exhibición

La apertura de la casa en Texas se inscribe en la estrategia de internacionalización de las mypes salvadoreñas, con énfasis en sectores que ya cuentan con experiencia en ferias, vitrinas comerciales y actividades de promoción. El objetivo es que las empresas puedan sostener vínculos que vayan más allá de una venta puntual.

Durante 2025, Conamype también desarrolló actividades para conectar a pequeños proveedores con compradores nacionales. En abril organizó un showroom de promocionales, uniformes y empaques de alimentos, que reunió a 15 mypes expositoras y más de 50 empresas e instituciones públicas interesadas en establecer relaciones comerciales.

La actividad formó parte de la estrategia de la Unidad de Comercialización de la entidad. El encuentro buscó generar oportunidades para proveedores de menor escala e insertarlos en cadenas de suministro de empresas e instituciones.

La intermediación comercial busca resolver la falta de contacto directo entre los pequeños productores y los distribuidores internacionales./ (Conamype)
La intermediación comercial busca resolver la falta de contacto directo entre los pequeños productores y los distribuidores internacionales./ (Conamype)

Conamype también impulsó espacios de formación para negocios que proyectan exportar. En octubre realizó el foro Exporta SV: El camino de las MYPE para la Exportación, al que asistieron más de 100 empresas de rubros como artesanías, textiles, confección, calzado, tecnología, alimentos, bebidas y agroindustria.

La jornada incluyó asesorías sobre normas internacionales, promoción comercial, trámites de exportación y requisitos para acceder a mercados externos. La entidad indicó que estas capacitaciones buscan reducir barreras para las empresas que pretenden pasar de la producción local a las ventas internacionales.

Entre las iniciativas de Conamype también figura el programa Mujer y Negocios, dirigido a empresarias y emprendedoras. En Santa Ana, la comisión presentó el programa a 17 mujeres en el marco de un proyecto de empoderamiento económico financiado por la Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

La apertura de la casa comercializadora en Dallas ampliará esa línea de trabajo orientada a fortalecer capacidades empresariales, promover la oferta nacional y generar canales de venta para unidades productivas con potencial de exportación.

Temas Relacionados

DallasmypesExportacionesEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Emboscada o error logístico? Expertos debaten las causas de la retención de soldados salvadoreños en Haití

Profesionales del área castrense examinaron los desaciertos de orientación que derivaron en la captura de uniformados cuscatlecos, destacaron el apoyo ciudadano a las acciones oficiales y analizaron el amparo diplomático multilateral

¿Emboscada o error logístico? Expertos debaten las causas de la retención de soldados salvadoreños en Haití

El fútbol playa salvadoreño se ahogó en la orilla de la World Winners Cup 2026

Garita Palmera perdió 7-6 ante Marseille BT, de Francia, tras una reacción final que no alcanzó para corregir los desajustes defensivos en su último partido de la fase de grupos en Alanya, Turquía

El fútbol playa salvadoreño se ahogó en la orilla de la World Winners Cup 2026

¿Quiénes eran los esposos colombianos que murieron arrastrados por el mar en El Salvador?

Los equipos de socorro recuperaron los cadáveres de una pareja procedente de El Líbano y de Mariano García López, tras la emergencia registrada el 26 de octubre en La Paz

¿Quiénes eran los esposos colombianos que murieron arrastrados por el mar en El Salvador?

La harina de soya encabezó las exportaciones estadounidenses de productos intermedios a El Salvador

Las ventas de este producto alcanzaron USD 102.27 millones en 2025, un aumento del 13.99% frente al año anterior.

La harina de soya encabezó las exportaciones estadounidenses de productos intermedios a El Salvador

Noche amarga en San Salvador: Alianza le dice adiós a la Concachampions tras empatar con Marathón

Con un amargo empate sin goles en San Salvador, Alianza selló su eliminación del repechaje de la Copa Centroamericana ante un Marathón que hizo valer la renta del juego de ida (2-1 global) para arrebatarle a los albos el pase al máximo torneo de clubes del área

Noche amarga en San Salvador: Alianza le dice adiós a la Concachampions tras empatar con Marathón

TECNO

Kylian Mbappé: qué pasó con el futbolista del Real Madrid, qué estudios tiene y más preguntas trend de Google

Kylian Mbappé: qué pasó con el futbolista del Real Madrid, qué estudios tiene y más preguntas trend de Google

Amazon despidió a unos 250 empleados de su área de dispositivos tras semanas de lanzamientos

Chrome podrá buscar en Gmail números de vuelo, pedidos y direcciones para llenar formularios

Instagram monetizará videos largos: “exploramos opciones para que los creadores reciban pago”, afirma director de la app

Qué es Media Fabric y por qué lo usarán emisoras de radio y apps streaming como Netflix

ENTRETENIMIENTO

Gracie Abrams genera preocupación en redes sociales por su físico tras su aparición en Nueva York

Gracie Abrams genera preocupación en redes sociales por su físico tras su aparición en Nueva York

La viuda de Hugh Hefner revela a uno de los “mayores pervertidos” de la televisión que visitó la mansión Playboy

Halloween 2026: los disfraces virales que comienzan a lucir las estrellas de Hollywood

‘Coyote vs. Acme’ entra en la carrera por el Oscar a mejor película animada

La crítica más dura que recibió Jennifer Lawrence en ‘Los juegos del hambre’ vino de su propia madre: “Quería que fracasara”

MUNDO

Benjamin Netanyahu seguirá como primer ministro en funciones tras unas elecciones en Israel sin resultado claro

Benjamin Netanyahu seguirá como primer ministro en funciones tras unas elecciones en Israel sin resultado claro

Los hutíes hirieron a civiles en un nuevo ataque contra el aeropuerto de Adén

Reino Unido insta a preparar kits de emergencia para afrontar tres días sin servicios: las razones detrás de la medida

Japón en alerta por un ciberataque: hackers aseguran haber vulnerado información clave y exigen un rescate millonario

La tregua en una ciudad ucraniana ocupada por Rusia se mantiene en sus primeras 30 horas