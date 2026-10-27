Crimen y Justicia

Misiones: salió a correr, encontró a un hombre de 77 años con una menor dentro de un auto y lo denunció por abuso

El episodio ocurrió en Puerto Iguazú y quedó registrado en un video. La Policía identificó al sospechoso y busca establecer quién es la chica, que pertenecería a una comunidad indígena de la zona

El episodio ocurrió en Puerto Iguazú (Misiones Online)

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La Policía de Misiones investiga un presunto abuso sexual en Puerto Iguazú luego de que un hombre denunció que encontró a un adulto de 77 años junto a una menor de edad dentro de un automóvil estacionado en una zona de monte. Según su relato, ambos tenían la ropa baja cuando abrió la puerta del vehículo. Parte de la secuencia quedó registrada en un video que grabó con su teléfono celular.

El episodio ocurrió el sábado 24 de octubre por la tarde, en la zona conocida como las 600 Hectáreas, cerca de la aldea Iriapú. Sin embargo, la denuncia fue radicada dos días después, el lunes 26, ante la Comisaría de la Mujer de la Unidad Regional V.

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De acuerdo con el parte policial al que accedió Infobae, el denunciante, de 29 años, relató que mientras salió a correr observó un Toyota Corolla gris estacionado en un sendero. Como la ubicación del vehículo le resultó sospechosa, decidió acercarse para ver qué ocurría.

Al abrir una de las puertas, encontró en el interior a un hombre mayor de edad y a una chica que aparentaba ser menor. Ante esa situación, utilizó su teléfono celular para registrar lo que estaba ocurriendo.

Misiones: salió a correr, encontró a un hombre de 77 años con una menor dentro de un auto y lo denunció por abuso
El hombre y la menor tenían la ropa baja cuando los encontraron adentro del vehículo (Captura de video)

El medio local Misiones Online aportó otros detalles de la denuncia. Según publicó, el testigo es docente y estaba corriendo junto a su pareja cuando advirtió por primera vez la presencia del automóvil. En ese momento habría observado a la chica descender del vehículo con los pantalones desprendidos y volver a subir al notar que alguien la miraba.

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El hombre continuó su recorrido, pero minutos después regresó al lugar. Fue entonces cuando abrió la puerta trasera del auto y encontró a ambos ocupantes.

Siempre según la reconstrucción del medio misionero, el denunciante increpó al conductor y le preguntó qué estaba haciendo. El adulto habría respondido que la chica se lo había pedido y que estaban “dándose cariño”.

El testigo decidió alejarse porque temió que el hombre pudiera agredirlo. Antes de retirarse, observó que el conductor colocó un cartel de taxi sobre el automóvil y abandonó el lugar con la chica a bordo, en dirección a la reserva.

Tras la denuncia, los investigadores lograron establecer que el hombre involucrado sería A.L., de 77 años. Por el momento, las autoridades trabajan para identificar a la presunta víctima, quien, según la información policial, pertenecería a una comunidad indígena de la zona.

La investigación busca determinar las circunstancias del episodio y establecer si se cometió un delito contra la integridad sexual.

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