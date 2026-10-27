Países Bajos eliminará 25.000 empleos públicos hasta 2035 y usará IA para sostener el trabajo

El Gobierno de Países Bajos prevé eliminar 25.000 puestos de funcionarios hasta 2035 con ayuda de inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Gobierno de Países Bajos prevé eliminar 25.000 puestos de funcionarios del Estado central hasta 2035, con ayuda de inteligencia artificial (IA). Según un comunicado oficial difundido el 26 de octubre, el ahorro sería de 900 millones de euros anuales desde 2027 y de 3.500 millones de euros por año a partir de 2035.

El plan lo presentó el secretario de Estado para un Gobierno eficaz, Eric van der Burg, en una carta al Parlamento. El recorte equivale a cerca del 16% de los aproximadamente 160.000 empleados a jornada completa que tiene hoy la administración central, según la emisora pública NOS.

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Policía y Defensa quedan fuera del ajuste. Los ministerios, las inspecciones y los organismos que ejecutan políticas serían los más afectados: según la carta, en algunos casos la reducción de personal podría llegar al 45% o incluso al 60%, señaló Bloomberg.

El secretario de Estado Eric van der Burg presentó un plan que equivale al recorte del 16% de la administración central. (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Van der Burg dijo que el Estado debe volverse “más simple, más inteligente y más pequeño”. “No podemos seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora”, afirmó, y habló de “decisiones difíciles”.

Cómo se usaría la IA para reducir el impacto de la reducción de empleos

El Gobierno todavía no explicó cómo usará la IA para sustituir o aliviar tareas. El gabinete presentará objetivos y planes de ahorro para aplicarla en el primer trimestre de 2027, según recogió el medio Engadget a partir del anuncio oficial.

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Como justificación, Van der Burg citó varias mociones no vinculantes del Parlamento que piden aumentar un 20% la productividad del Estado mediante IA. También dijo que el Gobierno buscará trabajar en lo posible con proveedores neerlandeses y europeos, para no depender de tecnología de fuera de Europa.

El gabinete neerlandés presentará sus planes de ahorro con inteligencia artificial en 2027 y priorizará a proveedores europeos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La IA no es la única palanca. El plan incluye eliminar 500 normas innecesarias o demasiado burocráticas por año, lo que según Van der Burg reducirá la necesidad de personal. NOS agrega que se estandarizarán los sistemas informáticos y se recortarán los servicios internos de los ministerios.

Cuáles sectores tendrán recortes

NOS informó que el secretario de Estado no precisó cuántos puestos perderá cada ministerio. Tampoco quedaron exentos de antemano organismos como el UWV (que gestiona prestaciones laborales), el servicio de inmigración IND y la agencia tributaria Belastingdienst, que ya trabajan bajo presión.

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Van der Burg admitió que reducir la plantilla solo con eficiencia no alcanza y que habrá que decidir qué hará el Estado “de otra manera, menos o ya no”. El Gobierno evalúa suprimir parte de los 28 consejos asesores y de unas 150 comisiones de asesoramiento, y reformar la ley de acceso a la información pública.

La IA se ha vuelto una causal para reducir mano de obra o potenciar habilidades humanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros gobiernos neerlandeses ya intentaron achicar la administración, y la cantidad de funcionarios siguió creciendo, señaló NOS. Consultado por esa razón, el secretario de Estado respondió que esta vez será distinto porque “todos ven que tiene que ser de otra manera”.

El plan se enmarca en el programa del Gobierno del primer ministro Rob Jetten, que desde su inicio propuso reducir el aparato estatal. Las propuestas concretas sobre el uso de IA llegarán a comienzos de 2027, según el anuncio oficial.

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Qué empresas han anunciado despidos este año

Más de 30 grandes empresas de sectores tan distintos como la banca, el comercio minorista y la tecnología anunciaron despidos este año mientras redirigen inversión hacia la inteligencia artificial, según Reuters.

La lista, que la agencia actualiza a medida que surgen nuevos anuncios, incluye recortes que van desde unos pocos cientos de puestos hasta decenas de miles, y abarca empresas de Estados Unidos, Europa, Australia y Brasil.

Grandes compañías internacionales como HSBC y Amazon anunciaron miles de despidos vinculados a la adopción de inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El banco HSBC encabeza la lista: evalúa un recorte de hasta 20.000 puestos, cerca del 10% de su plantilla, en medio de una reestructuración que la entidad vinculó a la adopción de IA. Amazon confirmó en enero 16.000 despidos corporativos como parte de una reorganización que la empresa atribuyó a la eficiencia y a la inteligencia artificial.

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Standard Chartered anunció en mayo el recorte de más de 7.000 empleos a lo largo de cuatro años, en un plan de optimización operativa impulsado por IA. Mizuho informó en febrero que eliminará hasta 5.000 puestos en una década como parte de una estrategia de largo plazo.

Barclays se sumó en octubre con el recorte de unos 5.000 empleos, el 5% de su plantilla, con impacto en áreas de soporte. Danske Bank y DNB, dos bancos escandinavos, también anunciaron reducciones de 420 y cerca de 400 puestos, respectivamente, que atribuyeron al mayor uso de automatización.