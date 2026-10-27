Economía

Suben los bonos argentinos en dólares y el riesgo país muestra una leve caída

El S&P Merval sube un 1,4% y los ADR exhiben leves alzas tras asimilar el negativo del desplome de los activos brasileños el lunes. El indicador de JP Morgan cede a 758 puntos básicos

La volatilidad regional causa efecto sobre los precios de activos argentinos.
La volatilidad regional causa efecto sobre los precios de activos argentinos.
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Las acciones y los bonos argentinos parecen atravesar este martes una sesión de recuperación, luego de las pronunciadas bajas del lunes, cuando la operatoria estuvo contaminada por la aversión inversora a los activos brasileños.

A las 11 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sube un 1,4% en pesos, a 100.575 puntos, con el empuje de el alza de 0,6% del índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo y también de la leve tónica positiva de los indicadores de Wall Street, donde el panel tecnológico Nasdaq asciende un 0,3 por ciento.

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Los bonos soberanos en dólares de Argentina mejoraban un 0,5% en promedio, según la referencia de los títulos Globales -con ley de Nueva York- en Wall Street. El riesgo país de JP Morgan cae 14 unidades para Argentina, en los 758 puntos básicos, luego de haber anotado el lunes su nivel más alto desde el 24 de octubre de 2025.

Los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street operan con mayoría de alzas, aunque leves. Destaca el rebote de YPF (+1,7%), nuevamente por encima de USD 50 el ADR.

El petróleo crudo es negociado con ligera tendencia bajista. El barril de Brent del Mar del Norte para entregar en diciembre descuenta 0,5%, en los 115,30 dólares.

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Los negocios bursátiles esta semana vienen afectados por el desempeño del mercado brasileño, con una súbita corrección que podría mantener la volatilidad hasta estabilizarse en un corto plazo.

“los precios de los activos venían incorporando mayores chances de un cambio de régimen desde mediados de agosto y se aceleraron después de los resultados de la primera vuelta, con lo que los movimientos de hoy están reflejando eso.

“Pensando en una nueva presidencia de Lula, hay que tener presente que asumirá con un Congreso mucho más adverso y orientado hacia la derecha, tanto en la Cámara Baja como en el Senado, de forma tal que la aprobación de leyes bajo el nuevo gobierno quedará sujeta a la capacidad de negociar con un Congreso dividido y adverso”, explicaron los expertos de Balanz.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11 horas)
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11 horas)

“El tema central hacia adelante es qué vaya a hacer Lula con la política fiscal, en un contexto en que los datos fiscales de septiembre muestran un déficit primario de 0.62% del PBI -bastante lejos del superávit de 0.25% del producto de meta para fin de año- y uno financiero de 9.48% del PBI”, agregaron desde Balanz.

“En el plano local, Economía buscará renovar vencimientos de deuda en pesos por $10,8 billones, mientras la posición vendida del BCRA en dólar futuro se redujo drásticamente a USD 42 millones”, reseñaron los analistas de Rava Bursátil.

En otro orden, el Índice de Confianza en el Gobierno que mide la Universidad Di Tella aumentó 0,9% mensual en octubre, hasta 39% (1,95 puntos sobre 5), recuperándose parcialmente de la caída de 5,9% mensual de septiembre, que había llevado al índice a su nivel más bajo durante la gestión de Javier Milei. El nivel actual se ubica 7% por debajo de octubre de 2025 y 31,6% por debajo de diciembre de 2023, cuando Milei asumió la Presidencia.

En comparación con otros gobiernos, se encuentra 10,8% por encima de octubre de 2018, durante el tercer año de gestión de Mauricio Macri, y 52,4% por encima de octubre de 2022, bajo la presidencia de Alberto Fernández.

“Si bien la aprobación se mantiene en niveles elevados, la volatilidad observada durante el último año ha sido una fuente de incertidumbre y los inversores se muestran cada vez más preocupados por las perspectivas electorales. Creemos que la actividad económica y la capacidad del Gobierno para construir alianzas electorales serán los principales factores que determinarán el apoyo electoral en el corto plazo”, señalaron los expertos de Max Capital.

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