Facundo Moyano reveló por qué se tomó una botella de whisky antes de ir al programa de Moria Casán

El sindicalista tenía pactada una visita al programa de La One, sin embargo, no asistió a la cita (Video: La Mañana con Moria-El Trece)

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Facundo Moyano canceló a último momento su segunda visita al programa La Mañana con Moria (El Trece), prevista para este martes. Sin embargo, salió por teléfono y reveló el motivo por el cual su polémica aparición anterior en el ciclo la hizo bajo los efectos de casi una botella de whisky.

El sindicalista, que había quedado en el centro de la discusión pública tras el episodio en el que su pareja, Candela Arizaga, corrió en paños menores por la Avenida del Libertador en el barrio de Belgrano, explicó que el alcohol fue un recurso desesperado para combatir un cuadro de insomnio crónico que se agravó por la crisis.

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La conductora Moria Casán abrió el programa del martes con la novedad: el exdiputado nacional no se presentaría en el estudio como estaba previsto. “Tenemos un programa muy especial. No estamos esperando a Facundo Moyano, porque Facundo Moyano no va a venir”, anunció la conductora.

Según relató, Moyano la llamó temprano y le contó que se estaba “dando masajitos”, porque la noche anterior había salido con Arizaga. “Parece que anoche salieron, entonces salieron a pasarla bien con Candela”, describió Casán, quien luego explicó que el abogado del sindicalista había convocado previamente a los medios a que cubrieran esa salida.

La conductora remarcó que Moyano siempre fue quien buscó el espacio en su ciclo. “Él absolutamente siempre me llama a mí para decir: ‘Moria, yo quiero ir a tu programa, porque tu programa es el que me dio a mí la posibilidad de hacer mi catarsis, mi necesidad de comunicarme como yo quería comunicarme y que me vean como me vieron’”, relató.

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Sin embargo, observó que con el levantamiento de la restricción perimetral se transformaba toda la dinámica. “Al no ser clandestino, al no tener la perimetral, al poder mostrarse libremente, la pareja empieza a tener otra forma de relacionarse. Ya no se escapan de la prensa. Ya esa épica o esa narrativa que tiene cierto épico de romanticismo, de Romeo y Julieta, se pasa”, analizó Casán.

En su programa, Moria Casán mostró un mensaje de voz que le mandó por WhatsApp el exdiputado.

Qué dijo ahora Facundo Moyano

Acto seguido, luego de que la conductora contara los detalles del faltazo de su entrevistado, el hijo de Hugo Moyano salió al aire por teléfono. “¿Cómo estás, Moria? Te pido mil disculpas que no pude ir por varios motivos”, arrancó el dirigente gremial. Casán le contestó con afecto y le lanzó un dardo con humor: “Estás con tu sensibilidad muy a flote. No me digas que necesitás una botella de whisky para venir acá”.

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La explicación sobre el alcohol llegó sin rodeos. “La botella de whisky era para dormirme. Me trato de un problema de insomnio de siempre. Tengo problemas para dormir, pero como cambié la alimentación para bajar el insomnio, me clavé un vaso, después no me dormía, no me dormía, y bueno, terminé clavándome casi una botella”, detalló el sindicalista. En ese sentido, aclaró que no se considera alcohólico ni consumidor habitual, pero reconoció que esa noche estaba nervioso, enojado y triste.

También quiso poner en contexto lo que circuló en los medios tras su primera entrevista. “No cuento lo de la botella de whisky como algo malo. Creo que hay poca imaginación. Dicen ‘no, está re duro’. La verdad que una botella de whisky es peor o igual, el alcohol es droga también, y la verdad es que no estaba bien. No soy alcohólico, no tomo, pero me quería dormir, estaba nervioso, estaba enojado”, señaló. La One completó: “Y estabas triste también”. “Estaba triste”, confirmó Moyano.

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Luego, el exlegislador contó que esa mañana se había levantado temprano, fue al gimnasio, hizo sauna y recibió a un masajista “para ir relajado”. Sobre su aparición anterior en el programa, fue categórico: “Me fui muy contento de tu programa, para mí fue la mejor entrevista de mi vida”.

Sin embargo, admitió que las repercusiones lo golpearon. “Mis amigos, la gente que me conoce, ahora muy preocupada, incluso gente que está muy lejos mío también preocupada, mandó mensajes. Pero la verdad que yo necesitaba hacer esa entrevista”, aseguró. Y dejó en claro que no piensa repetir la experiencia: “No pienso repetir el esquema ni pienso ir con ese estado de ánimo nunca más. A no ser que pasen circunstancias que me lleven a eso, espero que no, porque es un imponderable fuerte que me pasó a mí”.

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La imagen que compartió Arizaga junto a Moyano luego de que se levantara la perimetral

Sobre la situación con Arizaga, el dirigente sindical pintó un cuadro delicado. “Hoy cuando la llamé a Cande, porque no dormimos juntos —no quiere venir a casa por motivos de estrés postraumático, todo lo que conlleva lo que pasó y más después de ver el video—, la llamé y no se había despertado. Estamos dolidos, tenemos tristeza, y como bien vos dijiste, nos sentimos raros”, explicó.

Casán intentó profundizar y le preguntó directamente si estaba atravesando una crisis con Candela. “¿Te cuesta convencerla de algo a ella? ¿Qué es lo que necesita?”, interrogó. Moyano respondió: “Ella necesita su tiempo. Yo también mi tiempo”. Acerca de los rumores de embarazo dijo: “No estamos en condiciones para hablar de embarazos”. Antes de eso, se detuvo en la causa judicial: “Ya se sabía que no había pasado nada, que no había habido violencia de género. Aprovecharon toda esta situación para pegarle de acá y de allá”.

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Sobre la decisión de no presentarse junto a Arizaga en el estudio, explicó: “Recién hablé hace un rato, te mandó saludos, pidió disculpas, pero creímos que no era conveniente sentarnos a hablar, porque no estamos en condiciones de celebrar nada, porque todo esto es una bala”. Y dejó una definición sobre el momento que atraviesa la pareja: “Estamos raros. No quiere decir que no nos amemos. Creo que se reforzó el sentimiento. Todo esto nos hizo más unidos, aunque físicamente no pudimos juntarnos”. La frase final fue contundente: “Somos una pareja que se ama, pero no estamos en un momento de felicidad, Moria”.