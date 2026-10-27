El Gobierno busca acelerar sus proyectos antes de la parálisis parlamentaria por las elecciones de EEUU y la visita del Papa

La foto que difundieron desde el oficialismo, para destacar el empoderamiento que tuvo Karina Milei

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El Gobierno busca acelerar su cartera de proyectos durante esta semana debido a que prevé una relativa parálisis de la agenda parlamentaria por las elecciones de medio término en Estados Unidos y la visita del papa León XIV a la Argentina. “Vamos a tratar de que se consigan los dictámenes que necesitamos esta semana”, afirmó una fuente de la Mesa Política a Infobae.

En el oficialismo confirmaron que la semana que viene viajarán diputados nacionales y senadores rumbo a Estados Unidos para estar presentes en el conteo de las elecciones legislativas en ese país. “Eso probablemente haga que varios estén ausentes, pero no va a paralizar todos los proyectos que nosotros queremos debatir y negociar”, aclararon desde la Cámara de Diputados. Todavía no está confirmado que vayan a viajar funcionarios del Poder Ejecutivo.

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Aún así, diputados oficialistas y opositores reconocieron que la visita del Papa “paralizará toda la agenda política” y que no se prevé que durante esos días se produzca ningún suceso de relevancia en el Congreso. “La gran mayoría de cosas deberían quedar para mediados o finales de noviembre”, agregan.

León XIV estará en la Argentina del 8 al 11 de noviembre. Llegará el domingo 8 y rendirá homenaje a San Martín en Plaza San Martín. En Buenos Aires se reunirá con Milei, dará misa en Palermo y visitará el Cottolengo de Claypole; el lunes 9 será feriado nacional. El martes 10 oficiará misa en Córdoba y el miércoles 11 cerrará en Luján antes de partir a Perú. En ese plazo no se prevé ningún tipo de actividad en ambas cámaras.

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El Gobierno tiene dos reformas prioritarias para fin de año: el Presupuesto 2027 y la Reforma Política que podría suspender las PASO. Mientras tanto, Patricia Bullrich no logra reactivar la Cámara que lleva un mes sin sesionar. La semana pasada, La Libertad Avanza consiguió dictamen de la reforma de la Ley de Salud Mental gracias al despacho de minoría de Convicción Federal. El texto oficialista sumó el apoyo de aliados del PRO, la UCR, el Movimiento Misionero y Carlos Espínola, pero los votos no están garantizados: los aliados reclaman que se especifique el financiamiento. Entre los cambios, las internaciones deberán comunicarse a la Justicia en lugar de requerir autorización judicial previa, y la ludopatía pasa a considerarse una adicción.

Mientras tanto, la exministra apuesta a sesionar este jueves con un temario de baja intensidad: el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), impulsado por el radicalismo, y el marco regulatorio del mercado de carbono, que obtuvo dictamen el 2 de septiembre a partir de proyectos de Flavia Royón, Sonia Rojas Decut y Carlos Arce. La agenda se definirá el miércoles a las 14 en Labor Parlamentaria. Ese día también pasará por comisiones la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que el Senado había aprobado por 37 a 33 y que volvió de Diputados con la Ley de Tierras restituida. Se espera que la Cámara alta acepte el cambio y cierre una novela de varios capítulos.

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En Diputados, las comisiones prevén una actividad frenética para los próximos días. La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como Ley Malvinas, vuelve hoy al plenario de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores. Tras las presiones de Estados Unidos para que no afectara a sus empresas, el oficialismo aseguraba que habría dictamen, pero las firmas no están garantizadas y la reunión será informativa. El sábado, el vocero Adrián Ravier había contado que recibieron aportes del PRO, el MID “e incluso del PJ”.

Martín Menem publicó una selfie de la mesa política reunida en Casa Rosada

Una altísima fuente de la Casa Rosada que está involucrada en las negociaciones comentó a Infobae que “deberían estar los votos para dictaminar” y que es optimista en cuanto a que con las modificaciones recientes se pueda arribar a un cambio. En el último tiempo el Gobierno cedió para lograr algunos apoyos: acotó las sanciones a proveedores y accionistas de empresas que operan en las islas y bajó de cinco a dos años la pena mínima para proveedores. También reformuló el polémico artículo 111, que castigaba con 5 a 12 años las “campañas coordinadas de desinformación”. Como había adelantado Silvana Giudici, el concepto se reemplaza por el de “injerencia extranjera” y se excluye expresamente al periodismo.

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Los diputados del MID insisten en que el Congreso debe autorizar las acciones militares. El nuevo texto crea una Bicameral de cuatro diputados y cuatro senadores para controlar al Consejo de Seguridad, pero, como la idea no convence, se aclarará que si hay riesgo de guerra regirá la cláusula constitucional que le da al Congreso esa potestad. Unión por la Patria y Provincias Unidas piden, además, dividir el proyecto y separar Malvinas de la reforma de inteligencia y seguridad.

Diputados también retomará la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La Cámara baja la aprobó el 26 de agosto y el Senado la votó con cambios por 46 a 22, con más de dos tercios, para que la designación y remoción de directores requieran mayoría absoluta mayoría absoluta y sea competencia exclusiva del Senado. Insistir con el texto original será difícil. El oficialismo estudia una “tercera opción”: aceptar la mayoría absoluta pero sumar a Diputados al proceso, algo que difícilmente pase el filtro constitucional.

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En paralelo, avanza el Presupuesto. Hoy exponen los secretarios Alejandro Cacace (Desregulación) y Maximiliano Fariña (Transformación del Estado), con lo que cierra la ronda de consultas. LLA busca dictaminar el miércoles y llevarlo al recinto el 18 de noviembre, aunque algunos medios anticipan que el dictamen podría postergarse hasta mediados de noviembre.