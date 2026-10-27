El actor Juan Acosta volvió a defender a Milei: "No hay una persona que no lo agreda, ¿por qué no va agredir?"

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El actor Juan Acosta volvió a apoyar al presidente Javier Milei y justificó sus nuevas descalificaciones y mensajes amenazantes hacia el periodismo, tras su discurso del viernes pasado en la Fundación Faro. También se mostró de acuerdo en el rumbo económico, al cuestionar -como Milei- las estadísticas que exponen un deterioro de los ingresos.

El diálogo se produjo después de que el mandatario compartiera en sus redes sociales un video de Acosta bajo la frase “Master Class”. En una charla con el equipo de Infobae al Amanecer, integrado por Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, el actor explicó los motivos de sus críticas al periodismo y su respaldo al mandatario.

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“Es el tipo al que más agreden todo el tiempo. No hay una persona que no agreda a Milei. ¿Por qué no va a agredir? Que agreda”, sostuvo, al avalar el estilo de confrontación del jefe de Estado con sus detractores.

La postura del intérprete se conoce después de que Milei compartiera en sus redes sociales un video suyo acompañado por la frase “Master Class”. En ese video, Acosta descalificó a los periodistas, a quienes acusó de responder a intereses económicos. “El espectáculo lo hacen ustedes, pero ¿saben qué? Es un espectáculo horrendo, bajo. No tiene sentido”, sostuvo en esa grabación.

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En ese marco, el comediante no negó que Milei agrede, pero lo ubicó dentro de un fenómeno social más amplio: “Vivimos en un país y en una época en donde la agresión está a flor de piel con todo el mundo”. “Yo también soy testigo de alguien que dijo que se acostaba con la hermana. Yo soy testigo de barbaridades, que hablaba con los perros”, expresó. Y ante la observación de que el periodismo reúne posiciones y prácticas diversas, Acosta consideró que “cada uno se hace cargo de lo que el otro le dice”.

Milei y su frase de “quemar en la hoguera” al periodismo

Javier Milei compartió en la red social X un video del actor Juan Acosta, con críticas al periodismo.

La discusión sobre el lenguaje presidencial volvió a aparecer tras la cena de la Fundación Faro del viernes 23 de octubre, cuando Milei cuestionó a un grupo de periodistas después de conocerse el sobreseimiento en la causa $LIBRA, con un mensaje que instigaba a la violencia hacia sus críticos. El mandatario había dicho: “Los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”.

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En ese marco, Acosta justificó la frase y planteó que no debía entenderse de forma literal porque, a su juicio, el Presidente estaba citando al economista y pensador liberal Adam Smith. “Él cita a Smith, no lo dice él. Yo te puedo citar frases de William Shakespeare que tal vez puedan sonar que las digo yo y, sin embargo, las dijo William Shakespeare”, argumentó.

Además, rechazó que ese mensaje genere un caldo de cultivo que pueda derivar en una escena de violencia concreta. “Si vos creés que te van a quemar en la hoguera y realmente lo sentís estando en el 2026, ¿vos tenés la imagen de periodistas colgados en la plaza?”, planteó, y minimizó la importancia de los modales y las buenas costumbres. “Tuvimos grandes presidentes de buenos modales que nos robaron todo. Yo no mido eso”, afirmó.

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“Si nosotros no tenemos un presidente medio punk, si no tenemos un presidente con esta expresión en donde dice: “Ni un milímetro al zurdo”, tenemos que entender que lo que él está diciendo es algo que siente, y que tiene que ver con esta época y con esta manera de poder gobernar hoy. Porque yo lo que quiero es que ande bien el país. Este tipo me parece que está haciendo cosas como para que ande bien el país”, remarcó.

“La gente pasa del día 20”

Acosta justificó la frase presidencial sobre la hoguera y afirmó que Milei citó al economista Adam Smith, en vez de promover una amenaza literal.

Acosta definió a la Argentina como “un revuelto gramajo” y expresó su acuerdo con las reformas promovidas por el Gobierno. “Yo estoy de acuerdo con el liberalismo. Milei es el primer presidente liberal del mundo”, manifestó, y remarcó que su valoración parte de una experiencia personal marcada por la desconfianza hacia gobiernos anteriores. “Venimos de una Argentina en donde siempre me sentí engañado. Ahora no me siento engañado”, aseguró.

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Frente a los datos sobre ingresos, consumo y dificultades para llegar a fin de mes, Acosta coincidió con Milei que no comparte ese diagnóstico. “En realidad cuando se habla de morosidad, mucha gente tal vez tuvo acceso a algunas cosas y ahora no sabe cómo pagarla. Yo lo veo que ahora hay que trabajar más, hay que moverse más”, justificó.

En su argumentación, se mostró afín a las críticas de Milei de la frase de que “la gente no llega a fin de mes”. “Tal vez a lo mejor -continuó- mucha gente se siente sensible por como es Milei, pero yo veo a la Argentina desde un lugar positivo, con grandes logros que se dan en la macro. La micro, como todo el mundo dice, tal vez no esté de la mejor manera, pero la gente pasa del (día) veinte. Cuando dicen: “No llegamos al veinte”, la gente pasa del veinte”, insistió.

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Y agregó: “Compro un maple de huevos donde sale $6.000, y si me lo aumentaron, no lo compro. Tenés que moverte, no tenés que estar sentado. El mundo es así. Mirá lo que le pasa a Europa, que creían que eran todos millonarios y ahora no saben cómo manejar un montón de cosas. En la vida hay que laburar. Yo desde los diez años laburo y a mi papá nadie le daba un plan: era picapedrero, trabajaba todo el día y comíamos un churrasco por semana”.

En el plano cultural, Acosta reconoció que no todos los actores y actrices cuentan con las mismas oportunidades laborales. Sin embargo, cuestionó los recursos estatales que financiaban obras o producciones a artistas identificados con el kirchnerismo. “Me parece que es preferible que coma un chico a que un actor reciba dinero del Estado”, planteó, al justificar el ajuste en el área. Y concluyó: “La cultura no es ni mileista, ni macrista, ni cristinista. La cultura es cultura”.

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Antes de despedirse, el humorista lamentó el clima político que vive la sociedad, y consideró que las diferencias políticas no deberían derivar en agresiones físicas. “Yo hoy voy a una manifestación de kirchneristas y me cagan a trompadas. Creo que la realidad es que tenemos que aprender también a que la grieta es buena, pero es moral”, concluyó.

Juan Acosta avaló el recorte de fondos públicos en el sector cultural.

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