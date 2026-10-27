Volvieron las cámaras ocultas con Marcelo Tinelli a Dale Match con Tobías, el influencer de las bromas urbanas

El influencer Tobías realiza una serie de bromas de cámara oculta en las escaleras mecánicas de un shopping

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Una escalera mecánica, un teléfono celular y una conversación que incomoda a quienes viajan alrededor: las cámaras ocultas volvieron a la pantalla de la mano de Tobías, el creador de contenido conocido como @argenpranksok, quien presentó una de sus intervenciones durante la emisión del lunes por la noche de Dale Match, el ciclo que conduce Marcelo Tinelli en Infobae en Vivo.

La propuesta recupera un formato que tuvo amplia presencia en la televisión argentina durante los años 90, aunque con códigos propios de las redes sociales. En lugar de grandes puestas en escena o personajes reconocibles, el joven apela a escenas cotidianas y a frases dichas en voz alta al teléfono para provocar reacciones espontáneas entre quienes comparten el espacio con él, como sucediera en las primeras épocas de este tipo de recursos humorísticos.

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En la secuencia difundida, Tobías se encuentra en una escalera mecánica rodeado de varias personas. Con el celular junto al oído, comienza a hablar como si mantuviera una conversación privada, aunque eleva el tono lo suficiente para que todos escuchen cada detalle. El recurso queda expuesto en la reacción de los pasajeros, que alternan miradas de sorpresa, incomodidad y desconcierto.

El eje de las intervenciones del joven está en construir relatos que, por su contenido, resultan incómodos para quienes los escuchan. Tobías finge hablar con un amigo o familiar y menciona supuestas situaciones que despiertan la atención de quienes están cerca.

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Marcelo Tinelli disfrutó el regreso de las cámaras ocultas

Una de ellas parte de una invitación a comer. En el falso diálogo, el joven comenta que podrá pagar el encuentro porque le cobró la pensión a su abuela. La frase, breve y directa, genera una respuesta silenciosa entre los pasajeros de la escalera mecánica, que quedan expuestos a un dilema habitual de este tipo de videos: intervenir ante lo que parece una situación injusta o continuar su recorrido sin decir nada.

En otra de las variantes que forman parte de sus cámaras, el creador expresa indignación porque había salido a comer con su pareja y, según relata durante la llamada, su suegra terminó sentada junto a ellos. La situación se presenta como una queja desmedida, pensada para que quienes están cerca escuchen el supuesto conflicto familiar y reaccionen ante la falta de filtro de quien habla por teléfono.

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Las escenas se apoyan en la escucha involuntaria de los transeúntes, un elemento que convirtió a las cámaras ocultas en uno de los formatos más recordados de la televisión. La diferencia, en este caso, está en el lugar de difusión: la intervención ocurre en espacios públicos, se registra para redes sociales y luego llega a un programa en vivo.

Las cámaras ocultas tuvieron un lugar central en los programas de entretenimiento de los años 90. Con el tiempo, el género se transformó y encontró otra circulación en plataformas digitales, donde los videos breves y las reacciones de desconocidos se convirtieron en parte de una fórmula frecuente.

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Marcelo Tinelli junto con Bauletti y Carito Müller (Gustavo Gavotti)

La participación de Tobías en DaleMatch plantea una nueva versión de aquel formato, ahora atravesada por las dinámicas de Instagram, TikTok y otras redes.

El ciclo, cabe recordar, se emite de lunes a jueves a las 21 por Infobae en Vivo y reúne a Tinelli con Anita Martínez, Carito Müller, Diego Castro y Bauleti. La incorporación de esta sección suma un segmento de humor basado en intervenciones urbanas y en el material que el influencer ya había instalado entre sus seguidores digitales.

La difusión del fragmento tuvo repercusión en los comentarios. Varios usuarios celebraron la participación del creador de contenido en el programa y destacaron el regreso de las cámaras ocultas. “Qué buena incorporación, Marcelo”, escribió una seguidora. Otro mensaje señaló: “Amé esta colaboración”.

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También aparecieron pedidos para que el formato llegue a otras ciudades. “Tenés que venir para Córdoba Capital a hacerlas en los shoppings de acá. Sería un lujo tenerte en estos pagos, hermano. Abrazo a la distancia. Seguí así”, publicó un usuario.

El regreso de las cámaras ocultas a Dale Match quedó marcado por una fórmula conocida, adaptada al lenguaje de las redes y a las reacciones que despierta una conversación imposible de pasar por alto.