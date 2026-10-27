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India Ortega reveló el mal momento que vive su madre, Ana Paula Dutil, tras el escándalo con Julieta Prandi

En medio de las versiones cruzadas tras la separación de su padre, Emanuel Ortega, la joven contó el impacto que el conflicto provocó en su entorno más íntimo

India Ortega brindó una entrevista televisiva en la que abordó la separación de su padre, Emanuel Ortega, y Julieta Prandi. Durante el diálogo, se refirió a la situación que atraviesa su madre, Ana Paula Dutil
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La exposición pública de la separación entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi, a menos de un mes de su boda, sumó un nuevo capítulo con las nuevas palabras de India, la hija mayor del músico. La joven se refirió al momento que atraviesa su padre, cuestionó la forma en que se conoció la noticia y salió a defender a su madre, Ana Paula Dutil, tras las versiones que la vincularon con la ruptura y la hicieron pasar un mal momento.

El vínculo entre Ortega y Prandi llegó a su fin apenas 27 días después de la celebración de su casamiento, un dato que sorprendió a quienes seguían de cerca a la pareja y también a sus familias. En ese contexto, la difusión de mensajes y publicaciones en redes sociales derivó en especulaciones sobre los motivos de la separación y puso en el centro de la escena a integrantes del entorno familiar.

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India habló con el ciclo Desayuno Americano y explicó que, después de días de tensión, la situación comenzó a ordenarse puertas adentro. “Ya estamos todos mejor, por suerte. Todo está mucho más tranquilo”, sostuvo. A la vez, remarcó que el conflicto debía haberse tratado fuera de la mirada pública: “Es un tema que se resolvió en privado, como tendría que haber sido desde el principio”.

Consultada por el presente de su padre, la modelo admitió que el final de la relación implicó un proceso difícil. “Mi papá está como puede estar. Por suerte está mejor que desde el día uno”, señaló sobre el cantante.

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La animadora se refirió a las versiones de infidelidad y habló de las mujeres con las que el cantante fue vinculado (Video: LAM/ América TV)

La hija de Ortega explicó que la duración del vínculo y los sentimientos involucrados hacen que una separación no se procese de manera inmediata. “Obviamente es un proceso difícil porque fue una relación larga y el amor no se termina de un día para el otro”, afirmó.

Según contó, Emanuel busca mantenerse ocupado y concentrarse en sus actividades. “Está trabajando, se está enfocando en él”, detalló India, quien insistió en que lo nota mejor luego de los primeros días posteriores a la ruptura.

Durante la entrevista, también se refirió al impacto que tuvo la confirmación pública de la separación. Cuando le preguntaron si consideraba que había sido un error que la noticia trascendiera con rapidez a través de las redes sociales, eligió marcar distancia de esa decisión sin confrontar con Prandi: “Yo no hubiese tomado esa decisión”, dijo.

Y agregó: “No tengo nada en contra de ella, que subió eso, que fue su decisión. No lo hubiese hecho yo, pero ella tendrá sus motivos”.

Incluso reveló que la publicación sobre el final de la pareja también la tomó por sorpresa. “Hasta yo me enteré por esa publicación”, expresó, una frase que resumió el desconcierto que generó la forma en que el tema llegó al entorno familiar.

Josefina Lynch declaró sobre su contacto con el músico Emanuel Ortega y que el acercamiento se produjo a través de Ana Paula Dutil

Luego destacó que hubiera sido preferible que ambos resolvieran las diferencias sin exposición y que, si fuera necesario comunicar la decisión, lo hicieran más adelante con un mensaje breve. “Capaz hubiese sido lindo que lo resolvieran ellos por privado y que después, si alguien especulaba algo, se dijera: ‘Bueno, nos separamos’, pero punto”, planteó.

La entrevistada reconoció que el contenido difundido le generó dolor, aunque evitó opinar sobre las alusiones a cuestiones íntimas o a presuntas mentiras que circularon luego de la ruptura. “Ahí ya no me meto porque yo no tengo nada que ver”, respondió ante las consultas sobre esas referencias.

Sin embargo, uno de los puntos que más molestó a India fue la difusión de versiones que señalaban a Ana Paula Dutil como una figura ligada al quiebre entre Ortega y Prandi. En particular, surgieron especulaciones luego de que se conociera que Dutil había conectado a Emanuel con Josefina Lynch, modelo, actriz y cantante que acudió al estudio del músico para grabar canciones.

India fue enfática al rechazar cualquier interpretación que ubicara a su madre como responsable de la situación. “Mi mamá no tiene nada que ver con nada de lo que se está diciendo”, aseguró.

Ana Paula Dutil desmintió tener relación con la separación entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi (Video: SQP, América TV)

La joven confirmó que Dutil ayudó a Ortega en cuestiones laborales, aunque aclaró que ese gesto responde al vínculo familiar que mantienen y a la crianza compartida de sus hijos. “Sí, mamá le pasó laburo a mi viejo, como haría cualquier madre para el papá de sus hijos. Me parece que es lo mejor que puede hacer”, sostuvo.

Además, desmintió que exista un interés sentimental entre sus padres. “Mi mamá ya soltó hace años, él también. Mi mamá no quiere volver, nadie quiere que vuelvan”, afirmó. India incluso recordó que, en un momento de la relación de sus padres, les pidió que se separaran porque percibía que continuaban juntos por sus hijos y no por el vínculo amoroso que habían tenido.

“Yo le pedí a mi papá de rodillas un día: ‘Por favor, sepárense porque ya está’”, relató. Según explicó, tanto ella como su hermana advertían que la pareja atravesaba un desgaste desde hacía tiempo.

La actriz apoyó a su hermano tras la separación con la conductora y aseguró que no le gustó el manejo que tuvo (Video: SQP-América TV)

La exposición llevó incluso a que Dutil cerrara sus redes sociales. India explicó que su madre recibió mensajes y enfrentó comentarios de personas en la calle, una situación que consideró injusta.

“Que mi mamá haya tenido que cerrar las redes sociales por cosas que le estaban llegando, me pareció muy feo”, expresó. Luego confirmó que Dutil también recibió recriminaciones fuera del universo digital: “Cosas que le gritan en la calle”.

Para India, ese nivel de involucramiento del público excede a los protagonistas de la separación. “Es tema de ellos, que ya se resolvió por privado y está todo bien”, afirmó. Y concluyó: “No es problema nuestro, ni mío, ni tuyo, ni de nadie más”.

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