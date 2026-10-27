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Gonzalo Bonadeo recordó por qué tuvo que bajar más de 60 kilos: “En 10 años vas a estar en un cajón”

En charla con Mario Pergolini, el periodista reveleó la advertencia de su médico que lo llevó a cambiar sus hábitos y contó cómo atravesó el proceso físico y psicológico

Gonzalo Bonadeo recordó la decisión que le cambió la vida
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Gonzalo Bonadeo reveló que bajó más de 60 kilos después de que un médico le advirtiera sobre los riesgos que implicaba su estado de salud. El periodista deportivo habló de su cambio físico durante una entrevista mano a mano con Mario Pergolini en Otro día perdido, donde describió el diagnóstico que lo llevó a revisar sus hábitos y el proceso que sostuvo para modificar su relación con la comida.

La conversación incluyó un repaso por el momento en que entendió que debía actuar. Bonadeo relató que, a los 48 años, consultó a su médico clínico y recibió una advertencia directa, pese a que sus estudios de ese entonces no habían arrojado resultados preocupantes.

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“Un día mi clínico me dijo: ‘Gonzalo, la obesidad no es un problema, el problema es lo que viene con eso: hipertensión, problemas articulares, del corazón, diabetes’”, recordó el conductor en el ciclo que encabeza Pergolini.

Gonzalo Bonadeo recordó la decisión que le cambió la vida
“Yo comía mal”, la confesión de Gonzalo Bonadeo sobre el cambio que transformó su vida

Según contó Bonadeo, el profesional puso el foco en las consecuencias que podía enfrentar si mantenía sus costumbres. “Yo en ese momento tenía 48 años. Los análisis me daban bien, pero me dijo que si no paraba en 10 años iba a estar en un cajón”, expresó durante la entrevista.

El periodista explicó que esa frase funcionó como un quiebre. Hasta entonces, sus controles médicos no reflejaban de forma inmediata los problemas que podía generar su peso. Sin embargo, la advertencia sobre posibles afecciones vinculadas con la hipertensión, el corazón, las articulaciones y la diabetes lo llevó a tomar una decisión.

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A partir de esa consulta, su médico le recomendó acudir a una nutricionista. Bonadeo admitió que llegó a ese encuentro con prejuicios y con la idea de que el tratamiento estaría basado en restricciones extremas. “Le dije de entrada que si me daba 200 calorías por día yo me iba”, señaló.

Gonzalo Bonadeo recordó la decisión que le cambió la vida
Bonadeo explicó que aprendió a organizar sus comidas sin eliminar por completo los alimentos que le gustan

La respuesta de la especialista, según relató, fue diferente de lo que esperaba. Le propuso un abordaje conjunto y progresivo, sin un esquema que eliminara por completo los alimentos que disfrutaba. Con el tiempo, entendió que el cambio no dependía únicamente de una dieta.

“Me dijo que íbamos a trabajar juntos. Yo en ese momento todavía no había entendido que me había comido a algo o alguien. Fue un proceso psicológico muy jodido”, afirmó Bonadeo al referirse al aspecto emocional de su recorrido.

Gonzalo Bonadeo recordó la decisión que le cambió la vida
El periodista deportivo contó que bajó más de 60 kilos tras iniciar un tratamiento nutricional y psicológico

Durante la charla con Mario Pergolini, Bonadeo diferenció su alimentación actual de la que tenía antes de iniciar el tratamiento. Reconoció que no reparaba en el valor nutritivo de lo que comía y que debió incorporar herramientas para organizar mejor sus platos.

Entre los cambios que le enseñaron, mencionó una forma de distribuir las comidas que le permitió conservar algunos alimentos de su preferencia. “Me enseñaron que podés comer pasta, pero con la mitad del plato con ensalada”, detalló.

El conductor también remarcó que el proceso no estuvo centrado en prohibiciones absolutas. Esa lógica fue importante para mantener el plan en el tiempo y evitar que el cambio quedara limitado a un período breve. “Me dijeron que no me iba a quedar sin comer chocolate, pero que me iba a ganar el derecho de comerlo”, comentó.

Gonzalo Bonadeo recordó la decisión que le cambió la vida
Gonzalo Bonadeo habló con Mario Pergolini sobre la advertencia médica que cambió sus hábitos

En ese sentido, explicó que su presente es hoy una relación más equilibrada con la comida. “Hoy como cualquier cosa”, sostuvo, al aclarar que la diferencia está en las elecciones, las cantidades y los hábitos que fue incorporando a lo largo de los años.

El resultado del tratamiento fue una baja de peso superior a los 60 kilos. La mayor parte de esa transformación ocurrió durante los primeros meses, una etapa que, de acuerdo con Bonadeo, le dio impulso para sostener el objetivo.

“Tuve suerte con mi metabolismo porque, sin aditivos, bajó más de 60 kilos”, indicó. Luego precisó el ritmo inicial de ese descenso: “La mayoría fueron en los primeros meses: entre octubre y marzo bajé 20”.

El periodista sostuvo que ver esos primeros resultados fue una fuente de motivación, aunque remarcó que el cuidado debe continuar. “Eso te motiva, el proceso es constante”, concluyó en Otro día perdido.

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