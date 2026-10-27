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Gobierno de Suecia bloqueó ChatGPT y Claude en los computadores de sus funcionarios

Los empleados quedan limitados a Copilot, de Microsoft, y varias agencias ya aplicaron restricciones parecidas por riesgos para la información

La Oficina del Gobierno de Suecia bloqueó el acceso web a ChatGPT y Claude en los computadores de sus empleados. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
La Oficina del Gobierno de Suecia bloqueó el acceso web a ChatGPT y Claude en los computadores de sus empleados. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
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La Oficina del Gobierno de Suecia, el organismo que sostiene el trabajo del primer ministro y de los ministerios, bloqueó desde el 26 de octubre el acceso a ChatGPT y Claude en los computadores de sus empleados. El motivo es la seguridad de la información.

El bloqueo alcanza a las versiones web de los dos chatbots, el de OpenAI y el de Anthropic. La televisión pública SVT publicó el correo con el que el propio gobierno confirmó que, desde esa fecha, esas páginas no se abren desde los equipos de trabajo.

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La medida la adelantó el 23 de octubre Ekot, el servicio de noticias de la radio pública Sveriges Radio. Los funcionarios fueron derivados a Copilot, la herramienta de IA de Microsoft, que según el gobierno fue revisada y configurada con más seguridad.

Por qué en Suecia bloquean ChatGPT y Claude

Mikael Wettercrantz, director de digitalización de la Oficina del Gobierno, advirtió según Euronews que usar servicios de IA sin un acuerdo que proteja los datos puede tener “consecuencias para nuestra seguridad de la información”. Decrypt agregó que el aviso se publicó en la intranet de los empleados.

Una revisión en la Administración de Transporte de Suecia detectó diez plataformas de inteligencia artificial utilizadas de forma riesgosa. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Una revisión en la Administración de Transporte de Suecia detectó diez plataformas de inteligencia artificial utilizadas de forma riesgosa. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

La preocupación es que un funcionario escriba datos sensibles en un chatbot sin contrato y que esa información quede almacenada o se use para entrenar el modelo. Copilot, en cambio, está cubierto por un acuerdo de seguridad entre Microsoft y el gobierno sueco, según Euronews.

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Euronews vincula la decisión con una revisión hecha este año en la Administración de Transporte de Suecia, que encontró usos “problemáticos” de estas plataformas en trabajo oficial. Decrypt precisó que ese organismo detectó unos 10 servicios de IA usados de forma generalizada y riesgosa.

Otras agencias ya habían restringido estos servicios

Según Ekot, el organismo tributario y la Junta Nacional de Cuidado Institucional (SiS) ya habían bloqueado servicios de IA. La Agencia de Ejecución (Kronofogden), encargada del cobro de deudas y de hacer cumplir fallos, estudia la misma medida.

El bloqueo no es total. El gobierno informó a SVT que el personal sigue teniendo acceso a los modelos de ChatGPT y Claude dentro de Intric, una plataforma para crear asistentes de IA. Quién puede usarla no está claro: Euronews habla de un número limitado de empleados y la oficina no precisó la cifra.

El personal gubernamental mantiene el acceso a los modelos de OpenAI y Anthropic mediante los servidores locales de la firma Intric. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
El personal gubernamental mantiene el acceso a los modelos de OpenAI y Anthropic mediante los servidores locales de la firma Intric. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

The Next Web informó que Intric, una empresa con sede en Estocolmo, ganó un contrato con la Oficina del Gobierno en julio y que su plataforma funciona con servidores en Suecia. Euronews recordó además que DeepSeek ya figuraba entre las herramientas de IA no aprobadas por el gobierno sueco.

Un matiz complica la línea entre herramienta prohibida y permitida. Decrypt señaló que la oficina no confirmó si su versión de Copilot tiene activados los modelos de Anthropic, que Microsoft ofrece en ese servicio. Según Notebookcheck, en la Unión Europea vienen desactivados por defecto y deben habilitarlos los administradores.

Pendiente queda la decisión de Kronofogden, la agencia que, según SVT, aún evalúa si aplicará el mismo bloqueo a sus empleados.

Demandan a OpenAI por presunto engaño sobre riesgos de ChatGPT

Texas demandó a OpenAI y a su director ejecutivo, Sam Altman, por presuntamente ocultar los riesgos de ChatGPT y presentarlo como una herramienta segura. El fiscal general Ken Paxton sostuvo que el chatbot habría ayudado a agresores, alentado suicidios, afectado a usuarios vulnerables y generado dependencia entre menores.

El estado de Texas demandó a OpenAI y a Sam Altman por ocultar presuntos riesgos asociados a ChatGPT. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)
El estado de Texas demandó a OpenAI y a Sam Altman por ocultar presuntos riesgos asociados a ChatGPT. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

La acción invoca la ley texana contra prácticas comerciales engañosas y se suma a reclamos similares impulsados por Florida y otros ocho estados. En conjunto, las demandas acusan a la empresa de omitir riesgos asociados con consejos médicos, violencia, suicidio y vínculos afectivos simulados con menores.

Los estados solicitan sanciones y cambios en el producto, como controles parentales, verificación de edad y límites a conversaciones afectivas con niños y adolescentes. OpenAI afirmó previamente que cuenta con protecciones específicas según la edad.

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