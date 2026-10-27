El Salvador

El Cerro de Guazapa se convierte en reserva acuífera en El Salvador

La entidad ambiental salvadoreña blindó más de veinticinco mil hectáreas boscosas con el fin de preservar nacimientos subterráneos vitales que nutren al río Lempa y aseguran el suministro de comunidades vecinas

El Salvador declaró zona de protección acuífera al Cerro de Guazapa en un área de 256 kilómetros cuadrados (Foto cortesía ASA)
El Salvador declaró zona de protección acuífera al Cerro de Guazapa en un área de 256 kilómetros cuadrados (Foto cortesía ASA)
Guardar

La Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) declaró Zona de Protección Acuífera al Cerro de Guazapa, una extensión de 256 kilómetros cuadrados —equivalentes a 25.600 hectáreas— compartida por los municipios de Cuscatlán Norte y San Salvador Norte, en los departamentos de Cuscatlán y San Salvador.

La medida fue publicada el 12 de octubre de 2026 en el Diario Oficial (último ejemplar divulgado), mediante una declaratoria aprobada por la Junta Directiva de la ASA el 25 de septiembre. La disposición entró en vigencia el mismo día de su publicación y deberá ser considerada por todas las entidades del Estado en el ejercicio de sus atribuciones.

PUBLICIDAD

El acuerdo busca proteger las funciones hidrogeológicas del Cerro de Guazapa, con énfasis en los procesos de captación, recarga y transferencia de agua. La declaratoria establece que la conservación del área debe contribuir al mantenimiento de las condiciones de cantidad y calidad de las aguas superficiales y subterráneas.

“Esta medida abarca 256 km² (25,600 hectáreas) entre Cuscatlán Norte y San Salvador Norte, una zona clave con una recarga potencial de 117 MM m³/año que beneficia de forma directa a la cuenca del río Lempa”, destacó para celebrar la medida la alcaldía de San Salvador Norte.

La comuna celebró la medida de resguardo ambiental (Imagen cortesía: Distrito de Guazapa, San Salvador Norte)
La comuna celebró la medida de resguardo ambiental (Imagen cortesía: Distrito de Guazapa, San Salvador Norte)

Un dictamen técnico identificó una recarga profunda y dos acuíferos someros

La decisión se basa en un dictamen técnico sobre la identificación y delimitación de la zona de protección acuífera del Cerro de Guazapa. El análisis incluyó variables geocientíficas, hidrológicas, hidrogeológicas, climáticas, de riesgo de erosión, usos del suelo y cobertura vegetal.

PUBLICIDAD

El estudio determinó la existencia de una zona de recarga vertical profunda, ubicada sobre el cerro, cuyas elevaciones oscilan entre 750 y 1.470 metros sobre el nivel del mar. También identificó dos acuíferos someros que reciben aportes de esa recarga profunda y de la escorrentía acumulada en las zonas bajas de las laderas.

Según el documento, la zona boscosa del Cerro de Guazapa constituye el núcleo principal que debe preservarse. Las laderas, que alimentan lateralmente a los acuíferos, fueron definidas como espacios de amortiguamiento para proteger el sistema hídrico.

La declaratoria advierte que en el territorio existen sectores relevantes para la captación, recarga y transferencia de agua, además de áreas con escorrentía superficial y vulnerabilidad ante procesos erosivos. Esas condiciones están vinculadas con el funcionamiento de los acuíferos y con los cuerpos de agua que drenan hacia la cuenca del río Lempa.

La Autoridad Salvadoreña del Agua aprobó la declaratoria el 25 de septiembre, publicada el 12 de octubre de 2026, para preservar la captación, recarga y transferencia hídrica entre Cuscatlán Norte y San Salvador Norte| Foto cortesía Alcaldía de Guazapa (disuelta tras la reforma municipal de 2023)
La Autoridad Salvadoreña del Agua aprobó la declaratoria el 25 de septiembre, publicada el 12 de octubre de 2026, para preservar la captación, recarga y transferencia hídrica entre Cuscatlán Norte y San Salvador Norte| Foto cortesía Alcaldía de Guazapa (disuelta tras la reforma municipal de 2023)

La ASA podrá emitir lineamientos y restringir actividades que afecten el agua

La ASA deberá coordinar con instituciones competentes y actores vinculados al territorio la elaboración de instrumentos de gestión para la zona protegida. Esos mecanismos incluirán el monitoreo de la cantidad y calidad de las aguas superficiales y subterráneas, así como de variables meteorológicas, hidrogeológicas y territoriales.

El seguimiento deberá abarcar niveles y caudales, calidad del agua, recarga, cobertura vegetal y usos del suelo. La información servirá para identificar cambios o presiones sobre el sistema hídrico y orientar decisiones institucionales.

La declaratoria también contempla medidas de protección y gestión territorial. Entre los aspectos que deberán evaluarse figuran las áreas de captación y recarga, la interacción entre acuíferos y aguas superficiales, la escorrentía, la erosión, la cobertura vegetal y las actividades que puedan modificar la disponibilidad o calidad del recurso.

La ASA considerará, además, los usos y aprovechamientos de las aguas, los vertidos, el Dominio Público Hidráulico y los instrumentos de regulación aplicables. Tras las evaluaciones técnicas, la entidad podrá emitir lineamientos y adoptar medidas para restringir o controlar obras, proyectos o actividades que afecten negativamente las aguas superficiales o subterráneas.

Durante el conflicto armado, entre 1980 y 1992, los combatientes guerrilleros instalaban radios ocultos en las copas de los árboles para comunicarse sin ser detectados.

Temas Relacionados

San SalvadorConservación ambientalaguaEl SalvadorCerro de GuazapaGuazapaSan Salvador NorteCuscatlán NorteASAAutoridad Salvadoreña del Agua

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El ultimátum de Bukele y el riesgo armado: 5 puntos claves sobre los militares salvadoreños en Haití

El ataque armado contra una patrulla técnica desencadenó el envío de tropas especiales centroamericanas a Puerto Príncipe, en medio de discrepancias sobre el paradero del contingente y el hallazgo de cuerpos sin identificar

El ultimátum de Bukele y el riesgo armado: 5 puntos claves sobre los militares salvadoreños en Haití

Dictamen legislativo busca asegurar más créditos para vivienda en El Salvador

La institución pública facilitará la adquisición de inmuebles nuevos o apartamentos para personas jóvenes y mujeres jefas de hogar mediante plazos extendidos a treinta años, tras el dictamen favorable de los diputados

Dictamen legislativo busca asegurar más créditos para vivienda en El Salvador

El Salvador envió medicamentos para los damnificados por el sismo del 9 de octubre en Panamá

La alianza humanitaria canalizada por despachos oficiales y el sector privado busca socorrer a las familias damnificadas por el telúrico en provincias centrales, reforzando la atención sanitaria a pacientes crónicos y niños en albergues

El Salvador envió medicamentos para los damnificados por el sismo del 9 de octubre en Panamá

Dos colombianos muertos en Costa del Sol y una tercera persona desaparecida: el oleaje que atrapó a tres turistas en El Salvador

Un hombre de 50 años y una mujer de 57 fueron recuperados sin vida en el cantón El Zapote. Las autoridades desplegaron un amplio operativo para encontrar al tercer desaparecido en aguas del litoral salvadoreño.

Dos colombianos muertos en Costa del Sol y una tercera persona desaparecida: el oleaje que atrapó a tres turistas en El Salvador

“Donde sea que estés, espero encuentres la paz que tanto deseaste en vida”, el mensaje del youtuber salvadoreño Fernanfloo para despedir a El Komanche

Luis Fernando Flores despidió a El Komanche con un mensaje en X, donde expresó la profunda tristeza que le causó la noticia de su muerte. La publicación superó las 4.7 millones de visualizaciones

“Donde sea que estés, espero encuentres la paz que tanto deseaste en vida”, el mensaje del youtuber salvadoreño Fernanfloo para despedir a El Komanche

TECNO

Una vulnerabilidad de Microsoft Authenticator en Android podía exponer cuentas de trabajo

Una vulnerabilidad de Microsoft Authenticator en Android podía exponer cuentas de trabajo

Pokémon UNITE se despide de Nintendo Switch y dispositivos moviles: dejará de funcionar en 2027

Minecraft llega a Nintendo Switch 2: qué usuarios podrán descargar el juego gratis

Así es la función de YouTube para comprar productos de videos en tiempo real

OpenAI lanzó GPT-6.1 Terra, un modelo de IA que usa la computadora y cuesta la mitad

ENTRETENIMIENTO

La lucha de Matthew Perry antes de volver a reunirse con el elenco de ‘Friends’ en 2021: “Existía la posibilidad de que perdiera los dedos”

La lucha de Matthew Perry antes de volver a reunirse con el elenco de ‘Friends’ en 2021: “Existía la posibilidad de que perdiera los dedos”

Cristian Castro, Milo J y Yami Safdie se suman a los shows en vivo de los Latin Grammy 2026

‘Harry Potter’: estos son los nuevos James y Lily Potter en la serie de HBO

Aaron Sorkin, director de ‘The Social Reckoning’, reflexiona sobre el desempeño de la película: “Hay una gran parte de mí que siente que acabo de entrar en la industria del cine”

Netflix estrena Gordon, la serie de Pablo Trapero con Rodrigo de la Serna

MUNDO

Batalla por Yemen: los ataques de las Fuerzas Armadas en Taiz contra unidades de los rebeldes hutíes

Batalla por Yemen: los ataques de las Fuerzas Armadas en Taiz contra unidades de los rebeldes hutíes

Nuevo incidente en el estrecho de Ormuz: el régimen de Irán dijo que un petrolero se incendió tras chocar con minas submarinas

Detectaron en tiburones espinosos una hormona que se creía ausente en estos animales

La justicia de China condenó a pena de muerte suspendida a ex alto cargo del regulador bursátil

Netanyahu llamó a ir a las urnas masivamente: “Nada de barbacoa ni playa, todos a votar al Likud”