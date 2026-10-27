El Banco Central de Costa Rica venderá 17,000 monedas de colección del calipso limonense desde el 5 de noviembre

(Foto cortesía Banco Central)

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Una moneda de colección con denominación facial de ₡100 (USD 0,23) dedicada al calipso limonense saldrá a la venta el 5 de noviembre a un precio de ₡8.400 (USD 19,04) por unidad, según la cotización de mercado del dólar del 26 de octubre. La pondrá a la venta el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

La pieza forma parte de la serie Patrimonio Cultural Inmaterial y rinde homenaje al músico Walter Gavitt Ferguson Byfield, conocido como Segundo o el Rey del Calipso. El anuncio se realizó el 23 de octubre en Playa Negra de Cahuita, en el cantón de Talamanca, provincia de Limón.

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El BCCR dispuso de 17.000 unidades para la venta: 10.000 en presentación de acrílico y 7.000 en estuche. Ambas tendrán el mismo valor de ₡8.400. Cada persona podrá comprar hasta dos monedas, sin distinción de presentación.

Walter Ferguson y el Parque Nacional Cahuita en el diseño

El reverso de la moneda muestra a Walter Ferguson como figura central. El diseño también incorpora la imagen de Donald Williams Shirley, cantante, percusionista, docente y promotor del calipso, junto a una silueta que representa a las nuevas generaciones que sostienen esa tradición musical.

(Foto cortesía Banco Central)

El entorno visual remite al Parque Nacional Cahuita, vinculado con la obra de Ferguson, y contiene una alusión a “Cabin in the Wata”, una de sus canciones más conocidas.

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En el anverso aparecen las inscripciones “República de Costa Rica” y “Banco Central de Costa Rica”, además de cuatro barras en relieve destinadas a facilitar el reconocimiento táctil de la moneda. El reverso incluye las leyendas “Calipso limonense” y “2025”, año en que la Junta Directiva del BCCR aprobó el diseño.

El valor nominal de la moneda será de ₡100, cerca de USD 0,23 al tipo de cambio considerado para esta conversión. Sin embargo, las piezas de colección se comercializarán a ₡8.400 por su presentación especial y su tirada limitada.

Siete entidades distribuirán las 17.000 unidades disponibles

La distribución estará a cargo de siete entidades financieras. El Banco de Costa Rica concentrará 2.400 unidades, seguido por el Banco Nacional de Costa Rica, con 2.200, y el Grupo Mutual Alajuela-La Vivienda, con 1.150.

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El Banco Central pondrá en circulación una edición especial que recuerda al músico Walter Ferguson y reconoce la tradición afrodescendiente de la provincia de Limón./(La República)

El Banco Popular y de Desarrollo Comunal y BAC Credomatic recibirán 1.000 monedas cada uno. Davibank de Costa Rica contará con 750 unidades y Banco Promerica tendrá 400.

Las monedas podrán adquirirse en oficinas y sucursales de San José, Alajuela, Cartago, Heredia, Guanacaste, Puntarenas y Limón. El Banco Nacional venderá sus 2.200 piezas exclusivamente en línea a través de su plataforma de comercio electrónico.

El calipso limonense, patrimonio cultural desde 2012

El calipso limonense surgió de las migraciones afrocaribeñas que llegaron a la costa caribeña costarricense entre los siglos XIX y XX. Sus letras han funcionado como vehículo de relatos comunitarios, memoria, crítica social y transmisión de la identidad afrodescendiente.

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La Comisión Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial declaró esta expresión como patrimonio cultural inmaterial de Costa Rica en 2012, mediante el decreto N.º 37418.

La moneda dedicada al calipso es la segunda de una colección de seis piezas propuesta por la Dirección de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud. La serie también incluirá motivos relacionados con el swing criollo, la cerámica chorotega, el boyeo y la carreta, la música de cimarrona y el tope de toros liberiano.

El BCCR prevé emitir en 2027 una versión de circulación regular, sin colores, que mantendrá el valor nominal de ₡100 y podrá utilizarse como medio de pago.

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