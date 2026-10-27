Instan a Panamá a reducir las emisiones para mantener su estatus de país carbono negativo

Insisten en que se deben reducir las emisiones provenientes de la energía, la agricultura, entre ellos la ganadería, la industria, así como de otros sectores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Panamá absorbe más carbono del que emite, según el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero.

En 2021, el país generó 20,5 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, mientras que sus bosques y manglares captaron 6,8 millones de toneladas adicionales a esa cifra.

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El resultado ubica a Panamá como un país carbono negativo, estatus que depende de mantener la vegetación en pie y de reducir las emisiones de sectores como la energía, la agricultura y la industria.

El dato se difundió en el marco del Día Internacional de la Acción Climática, donde el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) aprovechó la fecha para remarcar que el país enfrenta sequías, inundaciones y cambios en los patrones de lluvia que ya afectan el agua, los alimentos, los hogares y la infraestructura.

Edna Flores, jefa del Departamento de Acción Climática de MiAmbiente, explicó que la respuesta del país combina dos tareas simultáneas: una es reducir las emisiones contaminantes y la otra es preparar al territorio para los impactos del clima que ya se manifiestan.

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Proteger los bosques y los manglares es una de las principales tareas a las que se debe abocar el país, señalan las autoridades de Ambiente. (MiAmbiente)

“Actuar es imperativo: debemos reducir las emisiones y, al mismo tiempo, preparar al país frente a los impactos del cambio climático”, destacó Flores.

Panamá enfrenta el cambio climático mediante dos estrategias paralelas, en donde por un lado disminuye sus emisiones de gases de efecto invernadero y protege bosques y manglares, mientras que por otro desarrolla herramientas de adaptación como atlas de riesgo y planes sectoriales para proteger a las comunidades más vulnerables ante sequías e inundaciones.

Según la funcionaria, enfrentar esta realidad exige proteger bosques y manglares, cuidar el agua, los cultivos, las costas y las comunidades.

También implica impulsar medidas que permitan responder a las nuevas condiciones climáticas.

El Departamento de Acción Climática de MiAmbiente coordina el Comité Nacional de Cambio Climático (Conaccp), integrado por 27 miembros de distintas instituciones.

El país debe prepararse aún más para hacerle frente al cambio climático, cuyas embates ya acusa. (MiAmbiente)

El organismo también administra la Plataforma Nacional de Transparencia Climática, donde se centraliza la información sobre las acciones del país.

Parte de ese trabajo apunta a cumplir la Contribución Determinada a Nivel Nacional 3 (CDN3), el compromiso que Panamá presentó ante la comunidad internacional.

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La meta es reducir las emisiones en 11% para 2035, un porcentaje que podría ascender a 17% con apoyo internacional.

El plan también contempla restaurar 100 mil hectáreas entre 2026 y 2035. De ese total, 2.500 hectáreas corresponden a manglares degradados.

La acción climática panameña incorpora además instrumentos económicos, donde los mercados de carbono figuran entre ellos, con capacidad para movilizar inversiones hacia proyectos que reduzcan emisiones y promuevan el desarrollo sostenible.

La protección de la naturaleza, una tarea impostergable, aseguran. (MiAmbiente)

Se informó que la Taxonomía de Finanzas Sostenibles, lanzada en marzo de 2024, funciona como guía para orientar las inversiones.

El documento identifica 65 actividades económicas distribuidas en 11 sectores que contribuyen al cuidado del ambiente.

En el plano corporativo, 170 organizaciones midieron su huella de carbono durante el ciclo 2025 del programa Reduce Tu Huella Corporativo. Esas empresas este año recibieron reconocimiento.

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El cambio climático no golpea por igual a todos los territorios, por lo que el ministerio de Ambiente desarrolló el Atlas Nacional de Riesgo Climático, una herramienta que permite identificar dónde se concentran los mayores riesgos y orientar las decisiones hacia las zonas que más lo necesitan.

A esa herramienta se suma la consulta del Pacto de Panamá con la Naturaleza.

Los manglares son fuente de vida de diversas especies, por lo que urge un mayor cuidado de estos reservorios. (MiAmbiente)

El proceso, según se explicó, reunió a unas 1.200 personas en las diez provincias y las dos comarcas del país, con una participación de 51% de mujeres y 49% de hombres.

La adaptación climática también depende de la información disponible. El ministerio ofrece guías sobre cambio climático dirigidas a docentes y mantiene un Hub de Conocimiento con materiales de acceso público.

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A esto se suma la elaboración de planes de adaptación orientados a ayudar a los sectores más vulnerables a prepararse frente a los cambios del clima.

Flores remarcó que la acción climática no se agota en las políticas públicas, pues también comienza en las decisiones del día a día: apagar una luz, cerrar el grifo o reducir los residuos domésticos forman parte de esa respuesta.