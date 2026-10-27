Carreteras estrechas y más tráfico: GTA 6 buscará hacer más realista la conducción dentro del juego

GTA 6 será estrenado de manera oficial el 19 de noviembre.

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GTA 6 tendrá carreteras más estrechas y tráfico más denso que GTA 5, dos decisiones de diseño con las que Rockstar busca que conducir por sus ciudades resulte más realista y exigente. La información procede de Jason Schreier, periodista de Bloomberg, quien la compartió tras hablar con Aaron Garbut, director artístico y codirector de Rockstar North. No se trata de una confirmación sobre todos los detalles del sistema de conducción, sino de una característica del diseño del mundo descrita por el directivo.

La diferencia puede modificar la manera de recorrer Vice City. En GTA 5, muchas vías anchas permiten acelerar, cambiar de carril y adelantar con relativa facilidad. En la nueva entrega, los espacios más reducidos y la presencia de más vehículos podrían obligar a los jugadores a calcular mejor sus maniobras, frenar con más frecuencia y buscar el momento adecuado para adelantar.

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Rockstar no ha explicado todavía con detalle cómo responderán los vehículos ni qué reglas seguirá la inteligencia artificial del tráfico. Por eso, el efecto final sobre la conducción dependerá también de la física de los coches, el comportamiento de los personajes controlados por el juego y la forma en que se gestionen los atascos y las colisiones.

Las calles serán más estrechas en GTA 6.

Un cambio que afecta al diseño de Vice City

Según Schreier, Garbut explicó que las carreteras de GTA 6 son significativamente más estrechas que las de GTA 5. La decisión se tomó durante el desarrollo del mapa y tuvo consecuencias en otros aspectos del mundo: al reducir el espacio de las vías, Rockstar tuvo que incorporar más edificios y elementos alrededor de ellas para completar el entorno urbano.

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El diseño de las calles no es solo una cuestión visual. La anchura de una vía condiciona cuánto espacio hay para los coches, cómo se distribuye el tráfico y qué rutas pueden tomar los jugadores. Una red vial más compacta puede hacer que los desplazamientos por la ciudad se sientan distintos, sobre todo si se combina con una mayor cantidad de vehículos.

El tráfico también podría influir en las persecuciones policiales, una parte habitual de la saga. En calles congestionadas, escapar a toda velocidad podría resultar más difícil y obligar a elegir entre reducir la marcha, buscar una ruta alternativa o arriesgarse a pasar entre otros coches. Sin embargo, esa posibilidad es una consecuencia potencial del diseño, no una mecánica específica que Rockstar haya confirmado.

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Habrán más vehículos en las ciudades de GTA 6. (Rockstar Games/YouTube)

Una conducción menos arcade

En GTA 5, conducir a gran velocidad por las calles suele permitir maniobras arriesgadas, especialmente en avenidas amplias. El nuevo planteamiento apunta a una experiencia más contenida en las zonas urbanas: si hay menos espacio y más coches, adelantar o esquivar obstáculos puede requerir mayor precisión.

La comparación con Red Dead Redemption 2 surge por la atención de Rockstar al detalle y al realismo en sus mundos. Aun así, no implica que GTA 6 vaya a replicar exactamente sus sistemas. La saga Grand Theft Auto conserva un tono y una jugabilidad propios, y todavía no se conoce hasta qué punto las nuevas carreteras cambiarán el ritmo de las partidas.

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El diseño también podría variar entre entornos. La información difundida señala que las zonas rurales mantendrán vías más amplias y menos tráfico, lo que permitiría conservar una mayor sensación de velocidad fuera de la ciudad. Esa diferencia daría espacio a estilos de conducción distintos según el lugar, aunque Rockstar no ha detallado cómo se distribuirán estas características por todo el mapa.

Las zonas rurales de GTA 6 serán amplias para una conducción más rápida. (Rockstar Games)

La experiencia real se conocerá al jugar

Las carreteras estrechas y el tráfico denso pueden hacer que los trayectos urbanos sean más inmersivos, pero también podrían reducir la facilidad para conducir a toda velocidad. La respuesta de los jugadores dependerá de cómo se equilibren el desafío, el control de los vehículos y la libertad de movimiento característica de la serie.

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Por ahora, Rockstar no ha publicado cifras sobre la densidad del tráfico ni una demostración técnica centrada en la conducción. Los detalles conocidos proceden de las declaraciones de Garbut recogidas por Schreier. Habrá que esperar a que la compañía muestre más del juego para saber cómo se traducirá ese diseño en las calles y en las persecuciones de GTA 6.