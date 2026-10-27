Tecno

Carreteras estrechas y más tráfico: GTA 6 buscará hacer más realista la conducción dentro del juego

El diseño podría hacer más exigentes los trayectos por Vice City y obligar a los jugadores a calcular mejor los adelantamientos y las maniobras

La preventa de GTA 6 comenzará el 25 de junio a las 00:00 en cada país para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.
GTA 6 será estrenado de manera oficial el 19 de noviembre.
Guardar

GTA 6 tendrá carreteras más estrechas y tráfico más denso que GTA 5, dos decisiones de diseño con las que Rockstar busca que conducir por sus ciudades resulte más realista y exigente. La información procede de Jason Schreier, periodista de Bloomberg, quien la compartió tras hablar con Aaron Garbut, director artístico y codirector de Rockstar North. No se trata de una confirmación sobre todos los detalles del sistema de conducción, sino de una característica del diseño del mundo descrita por el directivo.

La diferencia puede modificar la manera de recorrer Vice City. En GTA 5, muchas vías anchas permiten acelerar, cambiar de carril y adelantar con relativa facilidad. En la nueva entrega, los espacios más reducidos y la presencia de más vehículos podrían obligar a los jugadores a calcular mejor sus maniobras, frenar con más frecuencia y buscar el momento adecuado para adelantar.

PUBLICIDAD

Rockstar no ha explicado todavía con detalle cómo responderán los vehículos ni qué reglas seguirá la inteligencia artificial del tráfico. Por eso, el efecto final sobre la conducción dependerá también de la física de los coches, el comportamiento de los personajes controlados por el juego y la forma en que se gestionen los atascos y las colisiones.

Los iconos rojos de GTA 6 indicarán si la policía identificó el vehículo, la ubicación, la ropa, el arma o a Jason y Lucía.
Las calles serán más estrechas en GTA 6.

Un cambio que afecta al diseño de Vice City

Según Schreier, Garbut explicó que las carreteras de GTA 6 son significativamente más estrechas que las de GTA 5. La decisión se tomó durante el desarrollo del mapa y tuvo consecuencias en otros aspectos del mundo: al reducir el espacio de las vías, Rockstar tuvo que incorporar más edificios y elementos alrededor de ellas para completar el entorno urbano.

PUBLICIDAD

El diseño de las calles no es solo una cuestión visual. La anchura de una vía condiciona cuánto espacio hay para los coches, cómo se distribuye el tráfico y qué rutas pueden tomar los jugadores. Una red vial más compacta puede hacer que los desplazamientos por la ciudad se sientan distintos, sobre todo si se combina con una mayor cantidad de vehículos.

El tráfico también podría influir en las persecuciones policiales, una parte habitual de la saga. En calles congestionadas, escapar a toda velocidad podría resultar más difícil y obligar a elegir entre reducir la marcha, buscar una ruta alternativa o arriesgarse a pasar entre otros coches. Sin embargo, esa posibilidad es una consecuencia potencial del diseño, no una mecánica específica que Rockstar haya confirmado.

Tráiler GTA 6
Habrán más vehículos en las ciudades de GTA 6. (Rockstar Games/YouTube)

Una conducción menos arcade

En GTA 5, conducir a gran velocidad por las calles suele permitir maniobras arriesgadas, especialmente en avenidas amplias. El nuevo planteamiento apunta a una experiencia más contenida en las zonas urbanas: si hay menos espacio y más coches, adelantar o esquivar obstáculos puede requerir mayor precisión.

La comparación con Red Dead Redemption 2 surge por la atención de Rockstar al detalle y al realismo en sus mundos. Aun así, no implica que GTA 6 vaya a replicar exactamente sus sistemas. La saga Grand Theft Auto conserva un tono y una jugabilidad propios, y todavía no se conoce hasta qué punto las nuevas carreteras cambiarán el ritmo de las partidas.

El diseño también podría variar entre entornos. La información difundida señala que las zonas rurales mantendrán vías más amplias y menos tráfico, lo que permitiría conservar una mayor sensación de velocidad fuera de la ciudad. Esa diferencia daría espacio a estilos de conducción distintos según el lugar, aunque Rockstar no ha detallado cómo se distribuirán estas características por todo el mapa.

GTA 6
Las zonas rurales de GTA 6 serán amplias para una conducción más rápida. (Rockstar Games)

La experiencia real se conocerá al jugar

Las carreteras estrechas y el tráfico denso pueden hacer que los trayectos urbanos sean más inmersivos, pero también podrían reducir la facilidad para conducir a toda velocidad. La respuesta de los jugadores dependerá de cómo se equilibren el desafío, el control de los vehículos y la libertad de movimiento característica de la serie.

Por ahora, Rockstar no ha publicado cifras sobre la densidad del tráfico ni una demostración técnica centrada en la conducción. Los detalles conocidos proceden de las declaraciones de Garbut recogidas por Schreier. Habrá que esperar a que la compañía muestre más del juego para saber cómo se traducirá ese diseño en las calles y en las persecuciones de GTA 6.

Temas Relacionados

GTA 6RockstarGTA 5Lo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lista de códigos de Free Fire para hoy martes 27 de octubre de 2026: diamantes, oro y skins gratis

Los usuarios deben ingresar al portal de canjes de Garena, ingresar el códigos y esperar a que se cargue la recompensa en el buzón del juego

Lista de códigos de Free Fire para hoy martes 27 de octubre de 2026: diamantes, oro y skins gratis

“La vida es corta para andar con gente sin recursos”: el criterio de Jeff Bezos para armar equipos de éxito

La visión atribuida al fundador de Amazon destaca la iniciativa, el aprendizaje rápido y la capacidad de buscar alternativas cuando una tarea presenta obstáculos inesperados o carece de instrucciones claras

“La vida es corta para andar con gente sin recursos”: el criterio de Jeff Bezos para armar equipos de éxito

Una vulnerabilidad de Microsoft Authenticator en Android podía exponer cuentas de trabajo

El fallo permitía que una aplicación maliciosa instalada en el mismo teléfono obtuviera tokens de acceso a servicios como Outlook, Teams y SharePoint

Una vulnerabilidad de Microsoft Authenticator en Android podía exponer cuentas de trabajo

Pokémon UNITE se despide de Nintendo Switch y dispositivos moviles: dejará de funcionar en 2027

El juego de estrategia y acción en tiempo real inició en 2021. Cada participantes escogía y controlaba a un Pokémon

Pokémon UNITE se despide de Nintendo Switch y dispositivos moviles: dejará de funcionar en 2027

Minecraft llega a Nintendo Switch 2: qué usuarios podrán descargar el juego gratis

Minecraft llega a Switch 2 con mejoras visuales y un paquete de Super Mario Mash-Up, que suma 15 pistas musicales y 40 aspectos de personajes

Minecraft llega a Nintendo Switch 2: qué usuarios podrán descargar el juego gratis

DEPORTES

¿Cambia el formato de Primera División en el fútbol argentino? Cómo sería el torneo 2027 con la vuelta del “todos contra todos”

¿Cambia el formato de Primera División en el fútbol argentino? Cómo sería el torneo 2027 con la vuelta del “todos contra todos”

La revelación de una joven figura del tenis tras el inesperado encuentro con la ex novia de un piloto de F1: “Empecé a ponerme nervioso”

El romance entre Tom Brady y una reconocida supermodelo: el detalle de su vida que los unió

La aclaración de Riquelme tras la frase de Cascini sobre Ponzio antes del Boca-River en un programa sin saber que estaban en vivo

El inesperado encuentro entre el presidente del club de Paraguay y la fotógrafa tras el escándalo por un código de vestimenta

TELESHOW

Nahuel Pennisi contó cómo se enteró de que cantará frente al papa León XIV: “Me tomó por sorpresa”

Nahuel Pennisi contó cómo se enteró de que cantará frente al papa León XIV: “Me tomó por sorpresa”

Marley celebró el cumpleaños de Mirko y contó detalles de su vida con él: “Es un niño muy dulce”

Reapareció Brenda Di Aloy, la hija de Yuyito González, y explicó por qué se alejo de los medios: “Tuve un año bastante resguardada”

El contundente descargo de Josefina Lynch ante las versiones de affaire con Emanuel Ortega: “Debería pedir disculpas”

Cristian Castro, Milo J y Yami Safdie se suman a los shows en vivo de los Latin Grammy 2026

INFOBAE AMÉRICA

9 disfraces fáciles para Halloween: qué necesitás y cómo se hacen

9 disfraces fáciles para Halloween: qué necesitás y cómo se hacen

Representantes de Cuba y Estados Unidos protagonizaron un tenso intercambio en la Asamblea General de la ONU

Los alquileres en Nueva York alcanzaron un récord histórico y superaron los USD 3.700 mensuales

El Salvador abre la campaña presidencial de 2027 sin ninguna candidatura inscrita ante el organismo electoral

Trasciende la destitución de los jefes de la Policía Nacional Civil tras pesquisas por el caso Solorzano Foppa en Guatemala