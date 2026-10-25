Todo lo que se sabemos de GTA 6: fecha de lanzamiento, novedades, personajes y más

Grand Theft Auto VI llegará a las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X|S el 19 de noviembre de 2026.

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Grand Theft Auto VI llegará a las consolas el 19 de noviembre de 2026, después de dos retrasos consecutivos que llevaron la fecha original de 2025 hasta el cierre de este año.

Rockstar Games confirmó que el título estará disponible para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, y aunque no existe un anuncio oficial para PC, el historial de la compañía hace previsible una versión posterior para esa plataforma.

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La expectativa alrededor del lanzamiento es de una magnitud pocas veces vista en la industria de los videojuegos. El Financial Times calculó que Rockstar ingresará unos mil millones de dólares solo en reservas para consolas, y que durante el primer año el juego generará 3.200 millones de dólares, el doble que su predecesor en 2013.

Fecha de lanzamiento y descarga anticipada de GTA 6

La descarga del juego se habilitará desde la medianoche del 19 de noviembre, según confirmaron las tiendas digitales de ambas consolas, aunque Rockstar no precisó si habrá un horario unificado para todas las regiones. Esto implica que algunos jugadores podrían tener acceso antes que otros según su zona horaria.

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Los usuarios con reserva previa podrán iniciar la descarga digital anticipada a partir del 12 de noviembre.

Quienes hayan reservado el título podrán descargarlo de forma anticipada el 12 de noviembre, una semana antes del estreno oficial, aunque no podrán comenzar a jugarlo hasta el día del lanzamiento. Toda compra en preventa incluye además el Vintage Vice City Pack, un conjunto de artículos digitales de estética retro.

Precios y ediciones disponibles

Rockstar confirmó oficialmente dos versiones del juego. La Edición Estándar tiene un precio de US$79,99 e incluye el juego base, el Pack Vintage Vice City y un mes gratuito de GTA+ como bonificación de reserva.

La Ultimate Edition cuesta US$99,99 y suma, además de los beneficios anteriores, vehículos premium, armas personalizadas, atuendos exclusivos para Jason y Lucía, y acceso a locales especiales como la tienda de ropa Stock 305, la peluquería Sara’s y el estudio de tatuajes Electric Fang Tattoo. Quienes compren primero la versión estándar podrán pasar a la Ultimate abonando la diferencia de precio.

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Ninguna de las dos ediciones incluirá disco físico: las cajas de venta en tiendas contendrán únicamente un código de descarga, una decisión que generó críticas entre coleccionistas y defensores de la preservación digital.

La trama central sigue a los personajes Lucía Caminos y Jason Duval a través de una conspiración criminal en Leonida.

Cómo es la historia que tendrá GTA 6

La trama de GTA VI gira en torno a dos protagonistas: Lucía Caminos y Jason Duval. Ella acaba de salir de prisión tras una infancia marcada por la violencia y busca dejar atrás su pasado. Él se crio entre delincuentes, pasó por el ejército y terminó trabajando para narcotraficantes en los Cayos de Leonida.

El punto de partida de la aventura es un golpe que sale mal y que termina arrastrando a ambos personajes a una conspiración criminal que se extiende por todo el estado de Leonida. A partir de ese momento, Jason y Lucía deberán apoyarse mutuamente para sobrevivir en un entorno hostil.

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La historia transcurre en la época contemporánea, en una versión ficticia de Estados Unidos, y está ambientada principalmente en Vice City, la recreación de Miami que ya conocen los seguidores de la saga desde “GTA: Vice City”. A diferencia de aquella entrega situada en los años ochenta, esta versión muestra una ciudad moderna, con teléfonos inteligentes, redes sociales y cultura digital.

Las novedades y mecánicas del juego

Rockstar recupera el sistema de personajes jugables múltiples, aunque esta vez limitado a dos: Jason y Lucía. El vínculo entre ambos puede fortalecerse o deteriorarse según las decisiones del jugador, aunque la compañía aclaró que esto no otorga ventajas directas en la jugabilidad.

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El sistema de juego recupera la modificación de la condición física de los protagonistas según sus hábitos.

El juego también retoma la posibilidad de modificar el físico de los protagonistas según sus hábitos, al estilo de “GTA: San Andreas”. La historia estará dividida en capítulos, en una estructura que recuerda a “Red Dead Redemption 2”, con saltos temporales y cambios de escenario.

Entre las mecánicas confirmadas figuran un sistema de inventario más limitado, armas personalizables, combate cuerpo a cuerpo mejorado y sigilo ampliado, que permite atar a NPCs inconscientes y ocultar cuerpos. El robo de vehículos se vuelve más complejo gracias a sistemas de seguridad y a una aplicación llamada WAINK que permite consultar información sobre cada auto.

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La policía contará con el regreso del nivel máximo de seis estrellas y un sistema de detección más realista, que depende de testigos, cámaras o alarmas antes de activar la persecución. Se suma además un Perfil Criminal que registra el comportamiento del jugador según el contexto de sus acciones, bases de bandas que pueden ser asaltadas, y un sistema de atracos con distintos métodos de ejecución y una economía con mayor peso narrativo.