Google usa Gemini para avisarte si un SMS de un desconocido puede ser una estafa

Google refuerza Mensajes con Gemini contra las estafas por SMS

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Google usa Gemini para avisar si un SMS de un desconocido puede ser una estafa, una medida que amplía la protección disponible en Mensajes de Google para Android. La nueva función analiza conversaciones sospechosas, revisa enlaces y muestra advertencias más claras antes de que el usuario abra una dirección que pueda poner en riesgo sus datos.

La novedad adquiere relevancia ante el aumento de fraudes por SMS y RCS, métodos que utilizan mensajes aparentemente legítimos para conseguir contraseñas, datos bancarios, códigos de verificación o información personal. Los intentos suelen imitar comunicaciones de bancos, comercios, servicios de mensajería o plataformas digitales, con textos que buscan generar urgencia.

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Google ha comenzado a desplegar esta herramienta en la versión beta más reciente de su aplicación de mensajería. La Protección avanzada se presenta como una alternativa opcional frente al sistema estándar que ya detecta spam y posibles enlaces peligrosos.

Mensajes de Google incorpora una Protección avanzada voluntaria (Google)

La nueva protección busca frenar fraudes antes de abrir un enlace

Los mensajes fraudulentos recurren con frecuencia a enlaces que conducen a páginas falsas. En esos sitios, los atacantes intentan convencer a la persona de introducir sus credenciales, confirmar un pago, descargar una aplicación o entregar un código recibido por SMS.

La nueva Protección avanzada de Mensajes de Google rediseña los avisos de seguridad que aparecen dentro de las conversaciones. Si un número desconocido envía una dirección web, la aplicación ofrecerá más contexto sobre el posible riesgo antes de que el usuario acceda al contenido.

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El objetivo consiste en introducir una pausa ante una situación que suele aprovecharse de la rapidez. Muchas estafas dependen de que la víctima actúe sin verificar el remitente, el texto o el enlace. Un aviso visible puede ayudar a detener esa reacción y revisar la legitimidad del mensaje.

Google recomienda restablecer el móvil tras instalar una aplicación maliciosa

La función no se limita a bloquear spam. Google busca que el sistema identifique tácticas más elaboradas, incluidas aquellas que se desarrollan a lo largo de varios mensajes y que pueden parecer conversaciones normales en un primer momento.

Gemini Nano analizará direcciones desconocidas

Otra de las herramientas incorporadas utiliza Gemini Nano para examinar enlaces enviados por remitentes que no están entre los contactos. El sistema combina este modelo con señales web en tiempo real para determinar si una dirección parece fiable o si representa una amenaza.

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El análisis pretende detectar sitios fraudulentos antes de que el usuario entre en ellos. Esta medida resulta relevante porque las direcciones sospechosas pueden cambiar con rapidez y adoptar nombres similares a los de empresas conocidas para generar confianza.

La disponibilidad inicial estará limitada a dispositivos seleccionados. Entre ellos se encuentran los Pixel 10 y modelos posteriores, la serie Samsung Galaxy S26, Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 y otros teléfonos compatibles.

La nueva función llegará primero a algunos teléfonos Android

Google también utilizará modelos Gemini en la nube para revisar el contexto de conversaciones con desconocidos. Según la información disponible, esta capa de análisis permitirá detectar intentos de fraude más sofisticados, incluidos aquellos que podrían no ser identificados por los filtros tradicionales.

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La protección avanzada será una opción voluntaria

La compañía ha decidido que cada persona pueda elegir el nivel de seguridad que desea utilizar. La configuración estará disponible en la sección Protección y seguridad de la aplicación, dentro de los ajustes de Mensajes de Google.

El menú ofrecerá tres opciones:

Protección avanzada , con análisis adicional de enlaces y conversaciones.

Protección estándar, que mantiene los mecanismos habituales contra spam y fraude.

Desactivación de las herramientas de seguridad de la aplicación.

La posibilidad de elegir responde a que el análisis de conversaciones requiere un nivel mayor de intervención preventiva. Quienes activen la Protección avanzada recibirán avisos adicionales cuando el sistema detecte mensajes o enlaces que puedan estar relacionados con un engaño.

Restablecer el teléfono puede ser una medida final ante una infección

Si un usuario sospecha que descargó una aplicación maliciosa tras abrir un enlace fraudulento, el restablecimiento de fábrica puede ser una alternativa para devolver el teléfono a su estado inicial. El proceso borra aplicaciones, configuraciones y datos guardados en el equipo.

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Antes de hacerlo, es necesario comprobar que existe una copia de seguridad de fotografías, contactos, documentos y demás información relevante. También se debe conocer el nombre de usuario y la contraseña de la Cuenta de Google asociada al dispositivo, además del PIN, patrón o clave de bloqueo de pantalla.

El teléfono debe tener al menos 70% de batería y conexión a una red Wi-Fi o móvil. El procedimiento puede tardar hasta una hora y, al terminar, Android solicitará las credenciales de la cuenta para confirmar que el restablecimiento fue realizado por el propietario.

La prevención comienza antes de recibir el mensaje sospechoso. Mantener el sistema actualizado, descargar aplicaciones desde fuentes oficiales y desconfiar de enlaces inesperados reduce las posibilidades de que una estafa consiga acceso al teléfono o a las cuentas personales.

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