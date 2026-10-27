Economía

Una tradicional marca de trajes de baño argentina entró en consurso preventivo

Planeta Agua SA, dueña de la marca Class Life, declaró deudas por $1.581,6 millones. Qué pasará si no llega a un acuerdo con sus acreedores

Mujer de espaldas con bikini floral en la orilla del mar, con palmeras y olas suaves de fondo.
La empresa dueña de la marca Class Life fue fundada en 1985 (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Justicia comercial de la Ciudad de Buenos Aires dispuso la apertura del concurso preventivo de Planeta Agua SA, la empresa familiar que fabrica y vende ropa deportiva y trajes de baño para mujeres bajo la marca Class Life. La decisión fue tomada el 14 de octubre, pero el aviso judicial se publicó este martes en el Boletín Oficial. El trámite está en el Juzgado Nacional en lo Comercial N°17, a cargo interinamente de la jueza María Virginia Villarroel, con la Secretaría N°33.

El concurso preventivo no implica que la compañía cierre: sigue funcionando bajo la supervisión del juez y de un síndico, un profesional designado por el tribunal que controla el proceso y recibe los reclamos de los acreedores de las deudas que la empresa no puede afrontar. Durante el trámite, la empresa debe presentar una propuesta de pago y necesita el respaldo de una mayoría de sus acreedores para que se apruebe. Si no lo consigue, el camino puede terminar en la quiebra.

PUBLICIDAD

Según el aviso, Planeta Agua SA se presentó en concurso preventivo el 10 de septiembre de este año, mientras que la apertura del mismo fue decretada el 14 de octubre. Pasó así poco más de un mes entre el pedido de la empresa y la decisión del juzgado de abrir el proceso.

La compañía , propietaria de la marca Class Life, se fundó en 1985 como una firma familiar, pero la sociedad anónima quedó inscripta en el registro societario en 1995, según consta en el aviso judicial.

Manos de una persona sobre telas azul y gris bajo la aguja de una máquina de coser industrial con bobinas de hilo.
En los primeros siete meses del año, la actividad de la industria textil se contrajo 22,6 por ciento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa tiene dos locales en la Ciudad de Buenos Aires, no cuenta con sucursales ni puntos de venta propios en el interior del país y emplea a 32 personas. En la nómina de acreedores presentada en el expediente, declaró deudas por $1.581,6 millones al 3 de septiembre de 2026.

PUBLICIDAD

Cómo y hasta cuándo pueden reclamar los acreedores

El aviso fija el 28 de diciembre de 2026 como fecha límite para que quienes se consideren acreedores de la empresa pidan que se reconozcan sus créditos. El texto indica que el plazo es para que “los acreedores de la concursada soliciten la verificación de sus créditos de causa o título anterior a la presentación en concurso”. En otras palabras, pueden reclamar quienes tengan una deuda a su favor cuyo origen sea anterior al pedido de concurso.

El calendario sigue en 2027. Las impugnaciones y observaciones a los créditos presentados, previstas en el artículo 34 de la ley, podrán efectuarse hasta el 19 de febrero del año que viene. Luego, la sindicatura presentará dos informes: el 20 de abril de 2027 se pronunciará sobre cada crédito reclamado y el 24 de junio describirá la situación general de la empresa.

La crisis del sector textil

El concurso de la empresa textil no es una excepción. De hecho, se conoce en un medio de una crisis profunda del sector en su conjunto. Según un informe de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), la actividad de las firmas textiles acumuló una caída de 22,6% en los primeros siete meses de 2026 frente a igual período de 2025, mientras que la industria en general bajó 2,6%. En julio, la producción textil se redujo 13% interanual y quedó en los niveles más bajos de los últimos tres años. El segmento de tejidos y acabados fue el más afectado, con una baja de 35,1 por ciento.

Una hilera de bobinas de material claro montadas en una maquinaria metálica dentro de una fábrica
Según FITA, se perdieron 517 establecimientos textiles en un año. (Infobae Argentina)

Además, las fábricas del rubro trabajaron con el 44,6% de su capacidad instalada en agosto, frente a un promedio de 58,5% del total de la industria. En materia de empleo, los datos oficiales indican que el sector perdió 28.322 puestos desde diciembre de 2023. En junio, el conjunto de textil, confección, cuero y calzado registró 92.531 puestos formales, 16.536 menos que un año antes.

Por otro lado, ja cantidad de establecimientos textiles y de confección sumó 4.282 en junio, es decir, 517 menos que doce meses atrás, de acuerdo con los números difundidos por FITA.

El informe también señala que las compras de prendas al exterior acumularon una suba de 53,5%. “Las empresas quieren trabajar, pero la industria textil opera con más de la mitad de su capacidad sin utilizar”, remarcó Celina Pena, gerente general de FITA.

Según trascendió, en la reunión de directorio en la que se resolvió pedir el concurso, Planeta Agua señaló que la baja del consumo en el mercado local y la entrada de ropa del exterior deterioraron su negocio. Se planteó además que los productos importados llegan con costos impositivos y laborales menores a los de la producción nacional.

Temas Relacionados

Concurso preventivoIndustria TextilPlaneta AguaDeudasClass LifeÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Efecto Brasil: se recuperaron los bonos argentinos y cedió el riesgo país, pero las acciones continuaron en baja

Los títulos públicos Globales subieron 1% en promedio y el indicador de JP Morgan bajó a 753 puntos. Los ADR argentinos tuvieron mayoría de bajas, igual que sus pares brasileños. Por segundo día el BCRA no compró dólares en el mercado

Efecto Brasil: se recuperaron los bonos argentinos y cedió el riesgo país, pero las acciones continuaron en baja

El staff del FMI aprobó la tercera revisión del acuerdo con la Argentina y allanó el camino para un desembolso de USD 900 millones

El organismo y el Gobierno alcanzaron un acuerdo técnico por la tercera revisión del programa. Si el Directorio Ejecutivo lo convalida, el país podrá acceder al financiamiento programado

El staff del FMI aprobó la tercera revisión del acuerdo con la Argentina y allanó el camino para un desembolso de USD 900 millones

Por primera vez en el año, el BCRA no compró divisas por dos ruedas consecutivas

La autoridad monetaria volvió a mantenerse al margen del mercado de cambios, en una rueda en la que el dólar mayorista bajó a $1.538 y las reservas subieron a USD 50.580 millones. Ayer ya había interrumpido las compras ante la volatilidad cambiaria posterior al balotaje de Brasil

Por primera vez en el año, el BCRA no compró divisas por dos ruedas consecutivas

Empleadas domésticas: cuánto cobran en noviembre tras un nuevo aumento

El personal de casas particulares recibirá una suba del 1,6% en noviembre y otra igual en diciembre de 2026. Las escalas por hora varían según la categoría, la modalidad de retiro y los adicionales

Empleadas domésticas: cuánto cobran en noviembre tras un nuevo aumento

Un magnate argentino vendió su sexto unicornio por más de USD 1.380 millones: la emotiva historia que inspiró el negocio

Se trata de Martín Varsavsky, quien desarrolla sus negocios en EEUU y España, aunque en los últimos meses comenzó con inversiones y proyectos en el país. Es muy cercano a Javier Milei y sus ideas. El posteo de su esposa Nina

Un magnate argentino vendió su sexto unicornio por más de USD 1.380 millones: la emotiva historia que inspiró el negocio

DEPORTES

“Un OVNI detiene el juego”: la curiosa situación que paró más de ocho minutos un partido del Arsenal por la Copa de la Liga

“Un OVNI detiene el juego”: la curiosa situación que paró más de ocho minutos un partido del Arsenal por la Copa de la Liga

Francisco Cerúndolo se despidió de Viena y el torneo se quedó sin argentinos

Santiago Carreras sufrió una rotura de ligamento cruzado y no jugará el resto de la temporada con Los Pumas

Héctor Paletta y las criptomonedas: nuevos datos sobre su situación fiscal y el origen de los fondos bajo investigación

Newman y Alumni abrirán las semifinales del URBA Top 14 y CASI enfrentará a Hindú por el otro lugar en la final

TELESHOW

La experiencia paranormal que reveló Pochi, la panelista de Moria Casán: “Creer o reventar”

La experiencia paranormal que reveló Pochi, la panelista de Moria Casán: “Creer o reventar”

El desgarrador mensaje de Flor Otero tras la muerte de su madre: "Te veo en las mariposas"

María O’Donnell confirmó que está de novia: quién es Fernando “Rapa” Carballo, el diseñador de su último libro

Vanina Escudero celebró su cumpleaños rodeada de amigas y familia: “Agradezco mi vida”

Florencia Raggi homenajeó a su hija Renata por su cumpleaños y mostró fotos de la intimidad familiar: “La vida con vos es mucho mucho mejor”

INFOBAE AMÉRICA

Organizaciones alertarán a la CIDH sobre las barreras de acceso y el riesgo riesgo de prohibición de la PAE en Honduras

Organizaciones alertarán a la CIDH sobre las barreras de acceso y el riesgo riesgo de prohibición de la PAE en Honduras

“El Salvador está en datos rojos” en medio del incremento de la deforestación y el impacto del super Niño, advierte ambientalista

Laura López renuncia a la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica tras tres años al frente de la institución

Congreso de Honduras incluirá en su agenda la derogación de la Ley de Educación Integral para prevenir el embarazo adolescente

Cuatro provincias de Panamá cancelan desfiles patrios tras el terremoto del 9 de octubre