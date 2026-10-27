Una tradicional marca de trajes de baño argentina entró en consurso preventivo

La empresa dueña de la marca Class Life fue fundada en 1985 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Justicia comercial de la Ciudad de Buenos Aires dispuso la apertura del concurso preventivo de Planeta Agua SA, la empresa familiar que fabrica y vende ropa deportiva y trajes de baño para mujeres bajo la marca Class Life. La decisión fue tomada el 14 de octubre, pero el aviso judicial se publicó este martes en el Boletín Oficial. El trámite está en el Juzgado Nacional en lo Comercial N°17, a cargo interinamente de la jueza María Virginia Villarroel, con la Secretaría N°33.

El concurso preventivo no implica que la compañía cierre: sigue funcionando bajo la supervisión del juez y de un síndico, un profesional designado por el tribunal que controla el proceso y recibe los reclamos de los acreedores de las deudas que la empresa no puede afrontar. Durante el trámite, la empresa debe presentar una propuesta de pago y necesita el respaldo de una mayoría de sus acreedores para que se apruebe. Si no lo consigue, el camino puede terminar en la quiebra.

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Según el aviso, Planeta Agua SA se presentó en concurso preventivo el 10 de septiembre de este año, mientras que la apertura del mismo fue decretada el 14 de octubre. Pasó así poco más de un mes entre el pedido de la empresa y la decisión del juzgado de abrir el proceso.

La compañía , propietaria de la marca Class Life, se fundó en 1985 como una firma familiar, pero la sociedad anónima quedó inscripta en el registro societario en 1995, según consta en el aviso judicial.

En los primeros siete meses del año, la actividad de la industria textil se contrajo 22,6 por ciento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa tiene dos locales en la Ciudad de Buenos Aires, no cuenta con sucursales ni puntos de venta propios en el interior del país y emplea a 32 personas. En la nómina de acreedores presentada en el expediente, declaró deudas por $1.581,6 millones al 3 de septiembre de 2026.

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Cómo y hasta cuándo pueden reclamar los acreedores

El aviso fija el 28 de diciembre de 2026 como fecha límite para que quienes se consideren acreedores de la empresa pidan que se reconozcan sus créditos. El texto indica que el plazo es para que “los acreedores de la concursada soliciten la verificación de sus créditos de causa o título anterior a la presentación en concurso”. En otras palabras, pueden reclamar quienes tengan una deuda a su favor cuyo origen sea anterior al pedido de concurso.

El calendario sigue en 2027. Las impugnaciones y observaciones a los créditos presentados, previstas en el artículo 34 de la ley, podrán efectuarse hasta el 19 de febrero del año que viene. Luego, la sindicatura presentará dos informes: el 20 de abril de 2027 se pronunciará sobre cada crédito reclamado y el 24 de junio describirá la situación general de la empresa.

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La crisis del sector textil

El concurso de la empresa textil no es una excepción. De hecho, se conoce en un medio de una crisis profunda del sector en su conjunto. Según un informe de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), la actividad de las firmas textiles acumuló una caída de 22,6% en los primeros siete meses de 2026 frente a igual período de 2025, mientras que la industria en general bajó 2,6%. En julio, la producción textil se redujo 13% interanual y quedó en los niveles más bajos de los últimos tres años. El segmento de tejidos y acabados fue el más afectado, con una baja de 35,1 por ciento.

Según FITA, se perdieron 517 establecimientos textiles en un año. (Infobae Argentina)

Además, las fábricas del rubro trabajaron con el 44,6% de su capacidad instalada en agosto, frente a un promedio de 58,5% del total de la industria. En materia de empleo, los datos oficiales indican que el sector perdió 28.322 puestos desde diciembre de 2023. En junio, el conjunto de textil, confección, cuero y calzado registró 92.531 puestos formales, 16.536 menos que un año antes.

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Por otro lado, ja cantidad de establecimientos textiles y de confección sumó 4.282 en junio, es decir, 517 menos que doce meses atrás, de acuerdo con los números difundidos por FITA.

El informe también señala que las compras de prendas al exterior acumularon una suba de 53,5%. “Las empresas quieren trabajar, pero la industria textil opera con más de la mitad de su capacidad sin utilizar”, remarcó Celina Pena, gerente general de FITA.

Según trascendió, en la reunión de directorio en la que se resolvió pedir el concurso, Planeta Agua señaló que la baja del consumo en el mercado local y la entrada de ropa del exterior deterioraron su negocio. Se planteó además que los productos importados llegan con costos impositivos y laborales menores a los de la producción nacional.

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