Señales de que espían su teléfono: guía para detectar virus y aplicaciones espía

Estas señales pueden revelar una aplicación espía en el teléfono - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una batería que se agota sin explicación, un consumo inusual de datos o aplicaciones desconocidas pueden ser señales de que espían su teléfono mediante virus o aplicaciones espía. Estos indicios no prueban por sí solos una intrusión, pero justifican una revisión inmediata de la seguridad del dispositivo y de las cuentas vinculadas.

La detección temprana importa porque un programa malicioso puede acceder a conversaciones, archivos, ubicación, contraseñas y datos bancarios. El riesgo aumenta cuando el teléfono contiene información laboral, códigos de verificación o aplicaciones financieras. Revisar el comportamiento del móvil ayuda a identificar problemas antes de que un acceso no autorizado comprometa información sensible.

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El spyware busca operar sin llamar la atención

El término spyware identifica al software diseñado para obtener información de un dispositivo sin el consentimiento de su propietario. Algunas variantes registran pulsaciones en pantalla, otras acceden a fotografías, contactos, micrófono o ubicación. También existe el llamado stalkerware, instalado en ocasiones por una persona cercana que busca vigilar la actividad de otra.

Los permisos excesivos ponen bajo sospecha a ciertas aplicaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas herramientas no siempre se presentan como una aplicación claramente sospechosa. Pueden ocultarse bajo nombres genéricos, imitaciones de utilidades conocidas o servicios que aparentan ser necesarios para el sistema. Por ese motivo, conviene desconfiar de cualquier programa que solicite permisos excesivos sin una función clara.

Un teléfono con problemas de rendimiento no está necesariamente infectado. La antigüedad del equipo, una batería deteriorada, la falta de almacenamiento o una actualización defectuosa también pueden provocar fallos. La clave está en observar varios cambios a la vez y comprobar si coinciden con aplicaciones o accesos que el usuario no reconoce.

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La batería y los datos móviles pueden revelar actividad irregular

Una de las primeras señales es el descenso repentino de la autonomía. Las aplicaciones espía pueden permanecer activas en segundo plano para recopilar información y enviarla a servidores externos. Si la batería comienza a agotarse mucho antes de lo habitual, conviene revisar qué programas consumen más energía desde el apartado de ajustes.

Los menús de privacidad y seguridad muestran qué servicios pueden utilizar componentes sensibles, operar mientras el equipo permanece inactivo o consumir conexión móvil sin autorización expresa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento inesperado en el uso de datos móviles merece una comprobación similar. Un software malicioso puede transferir fotografías, grabaciones, historial de navegación o datos de ubicación sin que el usuario vea una notificación visible.

Estas son algunas alertas que requieren atención:

Consumo elevado de batería sin cambios en los hábitos de uso .

Picos de datos móviles asociados a aplicaciones desconocidas .

Reinicios, bloqueos o cierres inesperados frecuentes.

Activación anómala de cámara, micrófono o ubicación.

Mensajes, contactos o archivos modificados sin autorización.

Íconos de aplicaciones que no se recuerda haber instalado.

Los sonidos extraños durante una llamada tampoco confirman por sí mismos un espionaje. Las interferencias pueden tener relación con la cobertura, el operador o el estado del dispositivo. Aun así, si se repiten junto con otros síntomas, resulta prudente revisar los permisos concedidos y el listado completo de aplicaciones.

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Un teléfono puede ser interceptado por ciberdelincuentes, sin que la víctima lo llegue a notar - REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo

Los permisos ofrecen pistas sobre una posible aplicación espía

Las aplicaciones con acceso a cámara, micrófono, mensajes, accesibilidad, ubicación o administrador del dispositivo requieren una supervisión especial. Un programa de linterna, juegos o edición de imágenes no debería necesitar todos esos permisos para cumplir su función básica.

En Android, esta revisión está disponible en Ajustes, Seguridad y privacidad o Administrador de permisos, según el fabricante. En iPhone, se puede consultar desde Ajustes, Privacidad y seguridad. También es recomendable revisar qué aplicaciones tienen autorización para ejecutarse en segundo plano o acceder a datos móviles.

La presencia de una app desconocida debe tratarse con cautela. Antes de eliminarla, conviene buscar su nombre, comprobar la fecha de instalación y revisar si forma parte del sistema. Algunos componentes preinstalados tienen denominaciones técnicas, aunque no todos representan una amenaza.

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Qué hacer si existen sospechas de espionaje

El primer paso es desinstalar las aplicaciones sospechosas y actualizar el sistema operativo. También conviene instalar las actualizaciones pendientes de las aplicaciones desde las tiendas oficiales, ya que suelen corregir fallos de seguridad.

Después, es recomendable cambiar las contraseñas de correo electrónico, redes sociales, almacenamiento en la nube y banca digital desde un dispositivo confiable. La autenticación en dos pasos añade una barrera adicional, especialmente si se activa mediante una aplicación de códigos en lugar de mensajes SMS.

Si persisten los reinicios, el consumo anómalo o los accesos no reconocidos, la opción más segura es realizar una copia de los archivos esenciales y restaurar el teléfono a su configuración de fábrica. Tras el proceso, debe evitarse recuperar aplicaciones desde fuentes no oficiales.

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Descargar programas solo desde tiendas verificadas, rechazar enlaces desconocidos y limitar permisos innecesarios reduce el riesgo. Un teléfono actualizado y con revisiones periódicas ofrece menos oportunidades para que una aplicación espía permanezca oculta.