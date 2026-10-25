Tecno

Señales de que espían su teléfono: guía para detectar virus y aplicaciones espía

El agotamiento acelerado de la energía, los picos de conectividad y los programas no reconocidos justifican examinar permisos, actividad en segundo plano y accesos concedidos

manos, teclado, celular, detalle, tecnología. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Estas señales pueden revelar una aplicación espía en el teléfono - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Una batería que se agota sin explicación, un consumo inusual de datos o aplicaciones desconocidas pueden ser señales de que espían su teléfono mediante virus o aplicaciones espía. Estos indicios no prueban por sí solos una intrusión, pero justifican una revisión inmediata de la seguridad del dispositivo y de las cuentas vinculadas.

La detección temprana importa porque un programa malicioso puede acceder a conversaciones, archivos, ubicación, contraseñas y datos bancarios. El riesgo aumenta cuando el teléfono contiene información laboral, códigos de verificación o aplicaciones financieras. Revisar el comportamiento del móvil ayuda a identificar problemas antes de que un acceso no autorizado comprometa información sensible.

PUBLICIDAD

El spyware busca operar sin llamar la atención

El término spyware identifica al software diseñado para obtener información de un dispositivo sin el consentimiento de su propietario. Algunas variantes registran pulsaciones en pantalla, otras acceden a fotografías, contactos, micrófono o ubicación. También existe el llamado stalkerware, instalado en ocasiones por una persona cercana que busca vigilar la actividad de otra.

Un teléfono móvil con interfaz de WhatsApp en pantalla, una silueta espía desde atrás, un candado roto y líneas rojas conectando ambos. Fondo gris.
Los permisos excesivos ponen bajo sospecha a ciertas aplicaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas herramientas no siempre se presentan como una aplicación claramente sospechosa. Pueden ocultarse bajo nombres genéricos, imitaciones de utilidades conocidas o servicios que aparentan ser necesarios para el sistema. Por ese motivo, conviene desconfiar de cualquier programa que solicite permisos excesivos sin una función clara.

Un teléfono con problemas de rendimiento no está necesariamente infectado. La antigüedad del equipo, una batería deteriorada, la falta de almacenamiento o una actualización defectuosa también pueden provocar fallos. La clave está en observar varios cambios a la vez y comprobar si coinciden con aplicaciones o accesos que el usuario no reconoce.

PUBLICIDAD

La batería y los datos móviles pueden revelar actividad irregular

Una de las primeras señales es el descenso repentino de la autonomía. Las aplicaciones espía pueden permanecer activas en segundo plano para recopilar información y enviarla a servidores externos. Si la batería comienza a agotarse mucho antes de lo habitual, conviene revisar qué programas consumen más energía desde el apartado de ajustes.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los menús de privacidad y seguridad muestran qué servicios pueden utilizar componentes sensibles, operar mientras el equipo permanece inactivo o consumir conexión móvil sin autorización expresa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento inesperado en el uso de datos móviles merece una comprobación similar. Un software malicioso puede transferir fotografías, grabaciones, historial de navegación o datos de ubicación sin que el usuario vea una notificación visible.

Estas son algunas alertas que requieren atención:

  • Consumo elevado de batería sin cambios en los hábitos de uso.
  • Picos de datos móviles asociados a aplicaciones desconocidas.
  • Reinicios, bloqueos o cierres inesperados frecuentes.
  • Activación anómala de cámara, micrófono o ubicación.
  • Mensajes, contactos o archivos modificados sin autorización.
  • Íconos de aplicaciones que no se recuerda haber instalado.

Los sonidos extraños durante una llamada tampoco confirman por sí mismos un espionaje. Las interferencias pueden tener relación con la cobertura, el operador o el estado del dispositivo. Aun así, si se repiten junto con otros síntomas, resulta prudente revisar los permisos concedidos y el listado completo de aplicaciones.

Un teléfono puede ser interceptado por ciberdelincuentes, sin que la víctima lo llegue a notar - REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo
Un teléfono puede ser interceptado por ciberdelincuentes, sin que la víctima lo llegue a notar - REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo

Los permisos ofrecen pistas sobre una posible aplicación espía

Las aplicaciones con acceso a cámara, micrófono, mensajes, accesibilidad, ubicación o administrador del dispositivo requieren una supervisión especial. Un programa de linterna, juegos o edición de imágenes no debería necesitar todos esos permisos para cumplir su función básica.

En Android, esta revisión está disponible en Ajustes, Seguridad y privacidad o Administrador de permisos, según el fabricante. En iPhone, se puede consultar desde Ajustes, Privacidad y seguridad. También es recomendable revisar qué aplicaciones tienen autorización para ejecutarse en segundo plano o acceder a datos móviles.

La presencia de una app desconocida debe tratarse con cautela. Antes de eliminarla, conviene buscar su nombre, comprobar la fecha de instalación y revisar si forma parte del sistema. Algunos componentes preinstalados tienen denominaciones técnicas, aunque no todos representan una amenaza.

Qué hacer si existen sospechas de espionaje

El primer paso es desinstalar las aplicaciones sospechosas y actualizar el sistema operativo. También conviene instalar las actualizaciones pendientes de las aplicaciones desde las tiendas oficiales, ya que suelen corregir fallos de seguridad.

Después, es recomendable cambiar las contraseñas de correo electrónico, redes sociales, almacenamiento en la nube y banca digital desde un dispositivo confiable. La autenticación en dos pasos añade una barrera adicional, especialmente si se activa mediante una aplicación de códigos en lugar de mensajes SMS.

Si persisten los reinicios, el consumo anómalo o los accesos no reconocidos, la opción más segura es realizar una copia de los archivos esenciales y restaurar el teléfono a su configuración de fábrica. Tras el proceso, debe evitarse recuperar aplicaciones desde fuentes no oficiales.

Descargar programas solo desde tiendas verificadas, rechazar enlaces desconocidos y limitar permisos innecesarios reduce el riesgo. Un teléfono actualizado y con revisiones periódicas ofrece menos oportunidades para que una aplicación espía permanezca oculta.

Temas Relacionados

VirusEspíaTeléfonoCiberseguridadGuíaTecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Apagar el móvil 5 minutos todos los días reduce el riesgo de malware espía: verdad o mito

Reiniciar el teléfono a diario puede detener algunos programas que roban información, pero no protege frente a todas las amenazas ni reemplaza las actualizaciones y las contraseñas seguras

Apagar el móvil 5 minutos todos los días reduce el riesgo de malware espía: verdad o mito

Investigadores convierten fibras textiles en una pantalla táctil funcional

El desarrollo, publicado en Nature, reúne 5.000 chips en una manga que muestra video, registra toques y puede introducirse en el lavarropas

Investigadores convierten fibras textiles en una pantalla táctil funcional

Cómo los humanos pueden enamorarse de la IA: una tendencia que ya tiene matrimonios

Los vínculos afectivos con sistemas de IA comienzan con consultas técnicas y avanzan hacia la dependencia emocional

Cómo los humanos pueden enamorarse de la IA: una tendencia que ya tiene matrimonios

Cómo tener 15 GB libres en Google Drive, Gmail y Fotos sin pagar suscripciones

Ordenar los elementos por tamaño permite encontrar videos, instaladores, carpetas antiguas y duplicados que todavía permanecen almacenados, aunque ya no resulten necesarios para el usuario

Cómo tener 15 GB libres en Google Drive, Gmail y Fotos sin pagar suscripciones

25 años del iPod de Steve Jobs: el dispositivo que cambió a Apple y la industria musical

Con una pantalla de 162 por 128 píxeles y hasta diez horas de autonomía, el reproductor permitía almacenar hasta 1.000 canciones en 5 GB

25 años del iPod de Steve Jobs: el dispositivo que cambió a Apple y la industria musical

DEPORTES

Un piloto de la F1 recibió una “penalización masiva” de 80 puestos, rompió el récord de sanciones y largará último el Gran Premio de EEUU

Un piloto de la F1 recibió una “penalización masiva” de 80 puestos, rompió el récord de sanciones y largará último el Gran Premio de EEUU

River Plate recibirá a Racing en el Monumental en uno de los clásicos de la fecha 14 del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Boca Juniors visitará a Independiente por el Torneo Clausura tras clasificar a la final de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Franco Colapinto largará desde el fondo de la grilla el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1: todo lo que hay que saber

La revelación sobre la misteriosa separación de Vinicius en medio de su ausencia del clásico entre Real Madrid y Barcelona

TELESHOW

Luciano Pereyra anunció que le cantará al papa León XIV en su visita a Luján: emoción y lágrimas en pleno show

Luciano Pereyra anunció que le cantará al papa León XIV en su visita a Luján: emoción y lágrimas en pleno show

Lágrimas, camisetas de la Selección y la promesa de regresar al país: así fue la última noche de BTS en la Argentina

“Tus dos abuelas custodian tu vida”, el emotivo mensaje de Carolina Baldini por el primer año de su nieto Faustino

Tatool, la mente detrás de los hits de Nicki Nicole, Milo J y Trueno que llega a los Latin Grammy con cuatro nominaciones

Sol Mihanovich, heredera de un legado musical: “Entendí que tengo que vivir ahora lo que me hace bien”

INFOBAE AMÉRICA

Félix Navarro, opositor cubano, acumula más de 60 días aislado en prisión, según denunció su familia

Félix Navarro, opositor cubano, acumula más de 60 días aislado en prisión, según denunció su familia

Un adolescente de 17 años es detenido con marihuana oculta en un recipiente de comida en El Salvador

“Una victoria por dos puntos”: Así conquistaron cinco jóvenes salvadoreños el primer oro de robótica en Corea del Sur

República Dominicana entregó 97 apartamentos subsidiados para reducir el déficit habitacional

Rescataron a 14 personas extraviadas, incluidos nueve niños, en San Pedro Ayampuc en Guatemala