Tecno

WhatsApp y Netflix dejarán de funcionar en estos celulares desde el 1 de noviembre de 2026

Las plataformas exigirán versiones recientes del sistema operativo para mantener sus funciones, mientras los equipos afectados todavía podrán encender y conservar las cuentas de sus propietarios

El icono verde de WhatsApp y las letras rojas del logotipo de Netflix colocados sobre una superficie blanca lisa.
WhatsApp y Netflix dejarán fuera a celulares antiguos en noviembre (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En noviembre, WhatsApp y Netflix dejarán de funcionar en estos celulares para los usuarios que mantengan dispositivos sin versiones compatibles de Android o iOS.

La medida afecta a teléfonos antiguos de Samsung, Motorola, LG, Sony y Apple, que ya no reciben actualizaciones de software y podrían perder el acceso a chats, series, películas y descargas.

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El cambio no significa que los equipos dejen de encender o que las cuentas desaparezcan. El problema se concentra en las aplicaciones: cuando un teléfono no cumple los requisitos técnicos mínimos, ya no puede instalar nuevas versiones ni utilizar determinados servicios. Por eso, revisar el sistema operativo resulta necesario antes de que aparezcan errores de acceso.

manos, teclado, celular, detalle, tecnología. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los dispositivos que no alcancen esos niveles podrían perder mensajes, llamadas, videollamadas y nuevas descargas, aunque la información personal seguirá vinculada al número registrado (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp exigirá sistemas operativos más recientes

La aplicación de mensajería mantendrá su funcionamiento en equipos con Android 6.0 o versiones posteriores. En los teléfonos de Apple, el requisito será iOS 15.5 o una edición más nueva. Los dispositivos que no puedan llegar a esos niveles podrían dejar de abrir WhatsApp, enviar mensajes o descargar actualizaciones desde las tiendas oficiales.

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La decisión responde a los cambios de seguridad y desarrollo de la plataforma. Los sistemas antiguos no reciben parches del fabricante y presentan limitaciones para ejecutar herramientas recientes, como nuevas funciones de privacidad, llamadas, videollamadas o mecanismos de verificación de cuenta.

Entre los teléfonos que conviene revisar figuran varios modelos de Samsung, como Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend y Galaxy Trend Lite. También aparecen el Moto G y el Moto E de primera generación, además del Droid Razr HD de Motorola.

WhatsApp no cuenta con una papelera, pero sí con un administrador de almacenamiento que cumple esa función.
Los teléfonos que aún podrán usar WhatsApp y Netflix deberán superar esta revisión (Foto: Meta)

La lista incluye LG Optimus G, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F7, Lucid 2, Nexus 4 y G2 Mini. En el caso de Sony, los modelos Xperia Z y Xperia SP están entre los dispositivos que podrían tener dificultades para conservar la aplicación. Cada usuario debe verificar su versión instalada, ya que las actualizaciones disponibles pueden variar según el país y la variante del teléfono.

Netflix también restringirá el acceso en móviles antiguos

Netflix dejará de estar disponible en una serie de celulares que no admiten programas actuales. La plataforma requiere dispositivos capaces de ejecutar sus actualizaciones y protocolos de seguridad, por lo que los equipos comercializados entre 2011 y 2014 concentran la mayor parte de los posibles afectados.

Entre los Android que deben comprobarse están Samsung Galaxy S3, Galaxy Note 2 y Galaxy Grand Prime. También figuran LG Optimus L5, Optimus L7 y LG G2, junto con Sony Xperia Z, Xperia Z1 y Xperia E3. Si el teléfono no puede actualizarse, la aplicación puede mostrar mensajes de error, impedir el inicio de sesión o desaparecer de la tienda.

Una actualización pendiente puede decidir el acceso a chats y series - NETFLIX
Una actualización pendiente puede decidir el acceso a chats y series - NETFLIX

En Apple, la limitación alcanza a los iPhone que no permiten instalar iOS 18.0. En ese grupo aparecen iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus y iPhone SE de primera generación, además de versiones anteriores.

Cómo comprobar si el celular seguirá siendo compatible

En Android, hay que entrar en Ajustes, seleccionar Acerca del teléfono y buscar Información de software o Versión de Android. Si la cifra es inferior a Android 6.0, conviene comprobar si el fabricante ofrece una actualización pendiente. En los iPhone, el proceso comienza en Ajustes, continúa en General y termina en Información o Actualización de software.

Antes de cambiar de dispositivo, los usuarios de WhatsApp deberían crear una copia de seguridad de sus conversaciones, fotografías y documentos. La opción está en Ajustes, Chats y Copia de seguridad. Android permite guardar el respaldo en Google Drive, mientras que los iPhone utilizan iCloud.

La pérdida de compatibilidad afecta al equipo antiguo, no a la cuenta. Quien conserve su número, su respaldo y sus datos de acceso podrá restaurar el contenido en un celular compatible. Para Netflix, una alternativa es utilizar una computadora, una consola, Chromecast, Fire TV o Roku conectados a una pantalla que todavía permita instalar la aplicación.

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