WhatsApp se inspira en Instagram: así cambiará la barra inferior cuando deslices en los chats

WhatsApp prueba una barra inferior que se encoge al deslizar por los chats (Foto: Meta)

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WhatsApp prepara una barra de navegación inferior dinámica para Android que se contraerá cuando el usuario desplace la lista de chats hacia abajo y recuperará su tamaño al subir. La función, detectada en la beta 2.26.41.6, modifica los accesos de la aplicación y replica un comportamiento conocido de Instagram. El diseño reducirá controles sin ocultarlos.

El ajuste resulta importante porque la barra ocupa una zona permanente de la pantalla y puede restar espacio al buscar contactos o revisar mensajes antiguos. WhatsApp conservará los iconos, pero los reunirá en una píldora flotante durante el desplazamiento descendente. La empresa no anunció fecha de lanzamiento; sigue en desarrollo por ahora.

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WhatsApp adapta su interfaz al movimiento del usuario en Android - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La barra se reducirá hasta convertirse en una píldora flotante

En su estado inicial, la barra inferior ocupará todo el ancho de la pantalla. Ese formato aparecerá al abrir WhatsApp o entrar en cualquiera de sus pestañas. El rediseño ya eliminó las etiquetas de texto bajo los iconos. Al bajar por la interfaz, la barra disminuirá de forma gradual en altura y conservará iconos visibles.

El cambio busca facilitar la búsqueda de conversaciones

La lista de chats explica el objetivo del cambio. Al bajar por la pantalla, el usuario suele buscar una conversación y no cambiar de pestaña. Una barra menor deja más espacio para nombres, previsualizaciones y fechas. Cuando el desplazamiento vuelve hacia arriba, WhatsApp recuperará el tamaño completo para mostrar nuevamente los accesos.

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El comportamiento se aplicará a cualquier pestaña, aunque resulta más útil en las conversaciones. En llamadas o actualizaciones, el mismo gesto reservará más área para el contenido. Los iconos seguirán visibles en el formato compacto, por lo que no será necesario abrir un menú adicional para moverse dentro.

WhatsApp incorpora un diseño inspirado en la navegación de Instagram - Meta

Instagram ya utiliza una navegación que responde al desplazamiento

El comportamiento recuerda a la barra inferior de Instagram, otra aplicación de Meta. En Instagram, la barra inferior se hace más pequeña y se convierte en una barra compacta con bordes redondeados cuando el usuario baja por las publicaciones. WhatsApp prueba ahora una lógica semejante, familiar para quienes utilizan ambos servicios. Meta apuesta por interfaces que reaccionan.

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La barra ya pasó por varios cambios en las versiones beta

El diseño dinámico es el cuarto ajuste identificado en esta zona de WhatsApp. Antes, la empresa probó una barra flotante, con esquinas redondeadas y sin nombres bajo cada icono. La beta 2.26.41.7 también ensayó un indicador de pestaña circular en lugar de una píldora. El aspecto definitivo todavía puede cambiar antes del lanzamiento.

Cómo descargar la beta de WhatsApp en Android

Quienes quieran probar estas funciones antes de su lanzamiento general deben registrarse en el programa de testers desde Google Play. El proceso comienza al buscar la ficha oficial de WhatsApp y bajar hasta “Unirse al programa beta”.

La aplicación de mensajería adopta un comportamiento conocido dentro del ecosistema de Meta, con controles que cambian de formato según la dirección del gesto realizado sobre el contenido - META

También es posible acceder al enlace web oficial de WhatsApp Beta Testers e iniciar sesión con una cuenta de Google. Tras pulsar “Convertirse en tester”, la cuenta quedará vinculada y la tienda permitirá descargar o actualizar la beta.

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El acceso depende de que haya vacantes, porque los cupos son limitados y suelen agotarse. Puede ser necesario revisar la tienda hasta que aparezca una plaza. No se exige pago ni suscripción adicional. Sin embargo, la beta puede presentar fallos, cierres inesperados o funciones incompletas. Los participantes aceptan enviar comentarios e informes técnicos de errores a los desarrolladores del servicio.

Las versiones de prueba permiten anticipar cambios, pero no garantizan que todas las herramientas estén disponibles para cada usuario. WhatsApp puede habilitar una función para grupos limitados y modificarla, aplazarla o descartarla antes del lanzamiento público. Por ello, quien use la beta debe considerar que su experiencia puede diferir de la versión estable. La barra dinámica continúa en desarrollo.

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