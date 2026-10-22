Tesla venderá su robotaxi sin volante a terceros antes de fin de año pese a una investigación federal

Tesla venderá su robotaxi Cybercab a clientes externos antes de que termine el año (AP Foto/Eric Gay)

Guardar

Tesla anunció el miércoles que comenzará a vender su Cybercab, un vehículo autónomo sin volante ni pedales, a terceros antes de que termine el año, mientras un regulador federal de Estados Unidos investiga si el modelo cumple con las normas de seguridad vehicular vigentes.

Es un auto de dos plazas de color dorado que carece de volante, pedales y otros controles manuales tradicionales. Durante la presentación de resultados del tercer trimestre, Lars Moravy, vicepresidente de ingeniería de la automotriz, explicó que todas las unidades producidas hoy están destinadas a la flota de robotaxis propia de la empresa.

PUBLICIDAD

A medida que esa flota crezca, Moravy dijo que la compañía “empezará a entregar principalmente vehículos autónomos completamente diseñados” a sus clientes, según informó TechCrunch. El directivo aclaró que el proceso arrancará en pequeña escala mientras Tesla aprende a manejar la entrega, la propiedad y la gestión de flotas de autos sin conductor.

La idea de vender el vehículo a terceros había surgido en septiembre, cuando la compañía presentó el Cybercab en un evento en Austin y publicó un formulario para que los interesados en comprar y operar flotas de robotaxis se anotaran. Hasta ahora no estaba claro si la empresa realmente avanzaría con esos planes.

PUBLICIDAD

Lars Moravy afirmó que las entregas a terceros comenzarán a pequeña escala para aprender la gestión de flotas sin conductor (REUTERS/Joel Angel Juarez/File Photo)

Una promesa que lleva años de demora

El fundador y director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, viene hablando desde hace años de construir una flota masiva de robotaxis económicos. Durante mucho tiempo, esos planes se apoyaban en convertir los autos Tesla de propiedad privada en taxis autónomos mediante una simple actualización de software.

Ese plan todavía no se concretó. Hoy, los dueños de un Tesla pueden suscribirse al sistema de conducción asistida avanzada conocido como Full Self-Driving (Supervised), que automatiza buena parte de la conducción pero sigue exigiendo que una persona esté atenta y lista para tomar el control.

El sistema actual Full Self-Driving todavía exige que una persona vigile la conducción en los vehículos de Tesla (REUTERS/Evan Garcia)

Durante la presentación, Ashok Elluswamy, vicepresidente de inteligencia artificial de Tesla, dijo que la empresa calcula que podrá habilitar el sistema sin supervisión en algunos vehículos de clientes para integrarlos a la flota de robotaxis hacia el segundo trimestre de 2027.

PUBLICIDAD

Si ambos cronogramas se cumplen, los clientes que compren flotas de Cybercab podrán operar un servicio antes de que los propios dueños de Tesla accedan a esa misma capacidad en sus autos personales.

“Va a ofrecerse principalmente como transporte por servicio, mientras que nuestros otros autos van a ser más los que uno quiere tener en propiedad, como el 3, el Y y el Roadster”, dijo Musk durante la misma presentación. “La gran mayoría del negocio de Cybercab va a ser propiedad de Tesla y se va a operar como transporte por servicio”, agregó.

El obstáculo de la seguridad vehicular

El mes pasado, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA, el regulador federal de seguridad automotriz) abrió una investigación sobre el Cybercab, apenas horas después de que los vehículos empezaran a circular en las calles de Austin.

PUBLICIDAD

Elon Musk sostuvo que la mayor parte de las unidades del Cybercab pertenecerá a la compañía para servicios de transporte (REUTERS/Kaylee Greenlee/File Photo)

Las normas federales de seguridad vehicular exigen controles manuales como el pedal de freno y espejos retrovisores y laterales. Los fabricantes certifican por su cuenta el cumplimiento de esas normas, y Tesla hizo lo mismo con el Cybercab pese a que el auto no tiene esos controles.

La normativa actual no contempla vehículos sin controles manuales, aunque el Departamento de Transporte de Estados Unidos propuso recientemente eliminar esa exigencia para los autos diseñados para conducirse de forma autónoma. Mientras tanto, la NHTSA explicó en un comunicado oficial que examinará “el proceso y los datos técnicos en los que se basó Tesla para certificar el Cybercab”.

PUBLICIDAD

El resultado de esa investigación podría determinar si Tesla, o cualquier otro fabricante, puede operar legalmente un vehículo sin volante ni pedales en las calles de Estados Unidos.