Tesla inició la producción de su robot Optimus el mismo día en que su ganancia cayó 43%

Tesla confirmó el inicio de la producción en serie de Optimus en su planta de Fremont, California. (Reuters)

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Tesla comenzó la producción en serie de su robot humanoide Optimus en su planta de Fremont, California, el mismo día en que informó una ganancia trimestral de USD 787 millones, un 43% menos que los USD 1.370 millones obtenidos un año antes, según la actualización del tercer trimestre que la compañía envió a sus accionistas el miércoles.

“La producción de Optimus comenzó en Fremont en nuestras líneas de alto volumen”, escribió Tesla en el documento. “Los robots que salen de esta línea son los primeros con calidad de producción que hemos fabricado.” La empresa agregó que, aunque seguirá ajustando el hardware y el proceso de fabricación, ya demostró que ese proceso “es apto para un producto comercial”.

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La planta de Fremont fabricaba hasta hace unos meses los sedanes Model S y las camionetas Model X, dos de los modelos originales de la marca. Tesla discontinuó ambos vehículos a comienzos de este año y reconvirtió esa línea para montar la primera generación de Optimus.

Los ingresos totales de Tesla alcanzaron los USD 28.040 millones en el tercer trimestre, sin cambios significativos respecto al año anterior. (Reuters)

En su tabla de capacidad instalada, Tesla ubicó a la planta de Fremont en estado de “rampa inicial” para Optimus, mientras que su fábrica de Texas permanece en etapa de “construcción”, sin que la empresa haya difundido todavía una cifra de unidades fabricadas ni un precio de venta para el robot.

Una ganancia que cae pese a los ingresos estables

Los ingresos totales de Tesla en el trimestre llegaron a USD 28.040 millones, prácticamente sin cambios frente al año anterior. La compañía entregó 486.532 vehículos, una cifra por encima de las expectativas del mercado, aunque un 2% menor que la de un año atrás.

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El ingreso por venta de autos eléctricos se mantuvo en USD 20.000 millones. El segmento de energía solar y almacenamiento cayó 16%, hasta USD 2.800 millones, algo que Tesla atribuyó a reembolsos a clientes vinculados a aranceles. En cambio, el área de servicios, que incluye las suscripciones al sistema de manejo autónomo, creció 33% y alcanzó un margen bruto récord de USD 734 millones.

Tesla entregó 486.532 vehículos en el trimestre, un 2% menos que un año atrás pero por encima de las expectativas del mercado. (Reuters)

La caída en la ganancia neta respondió al fuerte aumento del gasto de Tesla en inteligencia artificial, autonomía y en el propio programa de Optimus, además de una baja en la venta de créditos regulatorios que en otros trimestres había sostenido la rentabilidad de la empresa.

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Tesla había anticipado que su inversión de capital superaría los USD 25.000 millones durante todo 2026, frente a unos USD 8.500 millones en 2025, un salto que la propia compañía vinculó al desarrollo simultáneo de Optimus, el servicio de robotaxis y otros proyectos de hardware que todavía no generan ingresos relevantes.

El robot que reemplazó a los sedanes históricos

El director ejecutivo, Elon Musk, había anunciado en enero el fin de la producción del Model S y el Model X, con el argumento de que la compañía necesitaba liberar espacio de fábrica para apostar por lo que llamó un “futuro autónomo”. Los últimos ejemplares de ambos modelos salieron de la línea a comienzos de mayo.

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La planta de Fremont, que antes fabricaba los modelos Model S y Model X, fue reconvertida para producir la primera generación de Optimus. (Tesla)

Desde entonces, Tesla instaló en ese espacio las primeras líneas de fabricación de Optimus, un proceso que la empresa describió como el más difícil de escalar en su historia por la ausencia de una cadena de suministro específica para robots humanoides.

Los primeros robots fabricados se destinan a un programa interno que Tesla llama “Optimus Academy”, pensado para recolectar datos de entrenamiento antes de asignarles tareas productivas dentro de las propias fábricas de la compañía. Tesla no confirmó todavía una fecha para la venta del robot a clientes externos.

La compañía mantiene el objetivo de escalar la producción en Fremont hasta un millón de robots por año y prevé una capacidad mucho mayor en su planta de Texas a más largo plazo, aunque esas metas dependen de que el proceso de fabricación, recién iniciado, logre sostenerse a mayor volumen.

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Tesla proyecta una inversión de capital superior a los USD 25.000 millones durante 2026, impulsada por el desarrollo de Optimus y el servicio de robotaxis. (Reuters)

El próximo punto de control para medir el avance real del programa será el reporte del cuarto trimestre, cuando Tesla deberá mostrar si la producción en Fremont se sostiene y crece, o si repite el patrón de plazos postergados que marcó buena parte del desarrollo de Optimus durante los últimos dos años.